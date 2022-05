I Love America Recensione: su Amazon un film superficiale

Lisa Azuelos torna a dirigere Sophie Marceau e lo fa per una pellicola dall'11 marzo nelle sale in Francia, che arriva anche nel catalogo Amazon Prime Video - vi stavate domandando che fine avesse fatto Sophie Marceau? I Love America è il film che vede l'icona francese interpretare il ruolo della regista Lisa, una donna che è dovuta crescere da sola, affrontando la freddezza della madre e la vita da scapolo del padre. Protagonista che, arrivata ai cinquant'anni, decide di trasferirsi negli Stati Uniti per cominciare una nuova strada. Non che fosse insoddisfatta della precedente. Quello che però ricerca Lisa è uno stimolo che oramai la sua città natale non riesce più a darle, una Parigi ancora "grigia e piena di scorbutici", come la descrive il suo migliore amico Luka (Djanis Bouzyani), nella quale la donna non si sente più a suo agio.



Il desiderio di una nuova vita

È con estrema filosofia che la protagonista affronta il suo viaggio facendo avanti e indietro per dire addio a una madre che non ha saputo starle accanto, nonché il trasferimento in una Los Angeles che sente già incredibilmente familiare.

Un ambiente in cui finalmente potrà ricominciare ad uscire con qualcuno, mettendo in pausa la sua astinenza durata per ben tre anni. Tutto attraverso le app di incontri, non dovendo necessariamente trovare l'amore, ma potendo condividere insieme momenti ed emozioni che senz'altro Lisa riuscirà a provare, pur non trovando l'empatia degli spettatori. L'attraversata oltreoceano di I Love America è insieme un passaggio nei meandri del tempo in cui la donna ripercorre gli istanti di abbandono della sua solitaria infanzia, che il film propone con un filtro da finta pellicola tra l'opaco e il vintage e un'estetica discutibile. Rielaborare i primi anni di vita di una Lisa bambina contribuisce a delinearne il percorso intrapreso durante la sua esistenza ("Ho fatto dei figli solo per essere sicura di essere amata" confessa ad un socievole tassista), e proprio quando deve dare l'ultimo saluto alla madre riesce a riconciliarsi con quella sua controversa e distante figura.



È il desiderio di connessione che dunque il lungometraggio ricerca e che Lisa tenta di instaurare buttandosi nell'era tecnologica delle applicazioni che selezionano per te le persone più adatte, lasciando da parte il destino. La forte sensazione di vicinanza nel voler inquadrare la vita di questa donna che prende il nome e il mestiere della stessa Azuelos, interpretata inoltre da un'attrice che la cineasta conosce bene, quasi a voler rispecchiare una sorta di verità da far trapelare attraverso lo schermo.



Raccontare (male) i cinquant'anni

Per quanto però I Love America possa cercare una realtà che sicuramente sente particolarmente vera e comprensibile, è la narrazione del film a essere del tutto superficiale. I dialoghi volontariamente acuti, ma in realtà finti e ostentati, i salti temporali e le situazioni in cui la protagonista rimane coinvolta rispecchiano una storia che vuole spalancarsi alle opportunità che il mondo offre, ma che rimane chiusa in se stessa. Incapace di essere punto di riferimento per un pubblico femminile a cui Lisa potrebbe parlare, ma da cui le riflessioni e gli eventi vissuti dalla donna rimangono lontani. Un'eccessiva leziosità che l'opera vuole far passare per freschezza, intelligenza e modernità. I Love America è soltanto la riproposta di discorsi e analisi di tanti altri film, americani o europei, a cui la pellicola non riesce ad assomigliare quanto vorrebbe.

Non seguendo un unico filo conduttore e dando così un'aria confusionaria e raffazzonata al racconto - pur con la volontà di far credere tutt'altro allo spettatore -, I Love America è l'immagine costruita a tavolino di una donna nei suoi cinquant'anni di vita, ma che nel volerli riportare con grande attinenza finisce per restituire esattamente l'effetto contrario. Un'aria finzionale lì dove Lisa Azuelos ricercava la verità dei rapporti e degli amori della sua omonima, con una sceneggiatura debole e insussistente come la sua messinscena.