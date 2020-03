Lost Girls, la recensione del film Netflix firmato Liz Garbus

Ci sono storie vere che travalicano i confini dell'orrore e che sembrano il tragico sottofondo ideale per polizieschi a tema. Quella che ha visto coinvolta Mari Gilbert nel 2010 è una di queste e, dopo essere stata già ampiamente resocontata nel libro d'inchiesta del giornalista investigativo Robert Kolker, approda ora in forma cinematografica nel catalogo di Netflix come originale. Lost Girls sbarca sulla piattaforma di streaming dopo la presentazione al Sundance Film Festival lo scorso gennaio, "soffiato" alla diretta concorrenza: nelle fasi embrionali della produzione infatti il titolo batteva bandiera Amazon Studios.

Ma vediamo insieme i punti di forza di un film che tratta con rispetto e sobrietà un recente dramma che ha sconvolto l'opinione pubblica americana, mettendo al contempo sotto accusa le superficiali indagini da parte delle forze dell'ordine.

Una per tutte, tutte per una

La vicenda ha inizio per l'appunto nel maggio 2010, quando Mari Gilbert - madre single che vive con le figlie Sherre e Sarra e fatica ad arrivare a fine mese - scopre che la primogenita Shannan è scomparsa nel nulla. Avendola attesa invano a una cena di famiglia, la donna dopo le canoniche 48 o si rivolge alla polizia di Long Island affinché inizino le ricerche, ma non viene inizialmente presa sul serio. La ragazza sparita infatti aveva un burrascoso rapporto con la madre e da lungo tempo viveva lontana da casa, frequentando inoltre brutti giri che l'avevano portata a prostituirsi. Il detective Richard Dorman, a capo delle indagini, pone maggiore attenzione al caso in seguito al ritrovamento dei resti umani di altre quattro ragazze, tutte coinvolte in una situazione simile a quella di Shannan. Il modus operandi fa pensare alla mano di un serial killer e i telegiornali cominciano a interessarsi alla faccenda.

Nel frattempo Mari, che ha formato una sorta di associazione con le madri delle altre vittime al fine di rintracciare il colpevole dei brutali delitti, comincia a investigare in prima persona nella flebile speranza di ritrovare la figlia ancora in vita.

Lo sguardo alla tragedia

La regista e produttrice Liz Garbus vanta una lunga esperienza nel settore documentaristico, nel quale è attiva fin da metà degli anni '90: da questo deriva il metodico approccio espositivo nel suo debutto in un film vero e proprio. Lost Girls restituisce infatti appieno il dramma vissuto dai reali protagonisti della vicenda e ci accompagna in un incubo a occhi aperti reso ulteriormente tragico dalle scritte informative che precedono i titoli di coda.

Dal punto di vista prettamente cinematografico ci troviamo davanti a una forma piacevolmente grezza, lucida e scattante al contempo, capace di trascinare con forza nella psicologia dei personaggi e di regalare un buon numero di emozioni.

La narrazione, ingabbiata per ovvi motivi dalla fedeltà ai fatti avvenuti, paga a tratti qualche momento morto, con i cali di ritmo comunque risollevati dall'evoluzione del racconto che, col procedere dei minuti, acquista un'aura sempre più dolorosa e ineluttabile.

Il richiamo a certe produzioni di genere per il piccolo schermo è evidente e questo è anche forse il maggior limite dell'insieme che, per quanto avvincente e appassionante, manca del necessario respiro più tipico del grande schermo.

I parziali deficit di stile sono ampiamente compensati dalle magnifiche performance del cast, con Gabriel Byrne a suo agio nei panni del tormentato detective e la straordinaria Amy Ryan a rendere viva e pulsante la straziata e combattiva figura della madre-coraggio, vero e proprio alpha e omega dell'intero costrutto.