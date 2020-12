Live! Corsa contro il tempo, la recensione del film con Aaron Eckhart

Frank Penny è un agente di polizia finito in disgrazia dopo un caso che lo ha visto coinvolto in passato. Ora l'uomo lavora di pattuglia per le strade e quando un ricercato prende il largo proprio nella zona che stava controllando, si mette alle sue calcagna. Rintracciato il fuggitivo, Frank si trova a dover sparare per legittima difesa e finisce per ucciderlo.

Peccato che il criminale avesse recentemente rapito una ragazzina e fosse l'unico a conoscenza del luogo dove questa è tenuta prigioniera, con poche ore di tempo a disposizione per salvarla prima di una lenta e inesorabile condanna a morte. Come se le cose non fossero già abbastanza complicate, la sequestrata è la figlia del capo della polizia Volk, il quale decide di sospendere Frank dal servizio.

Il protagonista però è determinato a ogni costo a porre rimedio per i suoi errori e a salvare la futura vittima.



Oltre lo schermo

Vi sono due modi per giudicare un film come Live! Corsa contro il tempo. Uno è relativo alla sua anima prettamente ludica e di genere, l'altro riguarda il complesso discorso sui pregi/difetti dell'ossessione mediatica, con il mondo di internet e del piccolo schermo che vengono qui usati in maniera piacevolmente ambivalente, prima mostrati nei loro morbosi intenti e poi risolutori in quella viralità fondamentale nel tour de force finale.

L'operazione trova quindi diverse chiavi di lettura e il discorso sociale viene furbescamente utilizzato quale espediente di sceneggiatura, al servizio di un'ora e mezza di visione il cui scopo basilare è quello di intrattenere il pubblico. E in questo il film di Steven C. Monroe riesce a essere discretamente accattivante, con una gestione action a tratti irrefrenabile.



Senza un attimo di tregua

ll regista americano, che in carriera ha firmato sia titoli godibili come I predoni (2016) che sonori buchi nell'acqua quali First Kill (2017) e il sequel Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno (2018), non lascia un momento di tregua, tra furiosi inseguimenti - a piedi o su quattro ruote - scontri a mani nude, sparatorie e rocambolesche rese dei conti, fino a un crescendo che nell'ultima mezzora regala un buon numero di colpi di scena.

Il ritmo è a livelli altissimi e permette di chiudere un occhio su una sceneggiatura non sempre coesa e a tratti improbabile, con il succitato argomento relativo alla diffusione dei contenuti, senza filtri di sorta, a speziare parzialmente il tessuto narrativo alle fondamenta.

Aaron Eckhart a cinquant'anni si rivela ancora in ottima forma fisica e pur senza eccellere riesce a sfumare col giusto piglio un personaggio dai tratti tragicomici, sospeso tra il trauma che lo attanaglia, la determinazione di redimersi e una spavalderia guascona che caratterizza il lato più auto-ironico del racconto, con la giovane Courtney Eaton a fargli da spalla in maniera piacevolmente complementare.