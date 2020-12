Little Joe, la recensione dello sci-fi su Prime Video

Alice, madre divorziata del piccolo Joe, lavora nel campo dell'allevamento vegetale per una società che sta sviluppando un'invenzione potenzialmente rivoluzionaria. L'intento della compagnia è infatti quello di creare un fiore speciale in grado, se curato con la massima attenzione, di rendere incredibilmente felice il suo proprietario.

Alice è a capo del progetto, che sta procedendo spedito e a gonfie vele, tanto che decide di portare un esemplare della miracolosa pianta all'interno delle quattro mura domestiche. Quando il cane di un'anziana collega comincia a manifestare strani comportamenti, rifiutandosi di riconoscere la sua padrona, i sospetti che qualcosa di misterioso e inquietante si nasconda all'interno di quella coltivazione si fanno largo tra alcuni membri del team.



I fiori del male

Con un incipit a metà tra due grandi classici come La piccola bottega degli orrori (1960) e L'invasione degli ultracorpi (1956), di carne al fuoco ve ne era parecchia per gestire al meglio il tema di partenza in un'ottica più affine ai tempi moderni e alla generazione Black Mirror.

La regista austriaca Jessica Hausner, autrice di pellicole notevoli come Lourdes (2009) e Amour Fou (2014), declina questo spunto prettamente caro al cinema di fantascienza in un'ottica da cinema d'autore, lasciando totalmente fuori campo i potenziali risvolti di genere in favore di uno stile minimalista che si concentra sull'evoluzione della vicenda e dei personaggi in essa coinvolti, con una particolare attenzione a quella della protagonista Alice.

Disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, Little Joe si prende i propri tempi, carbura lento e inesorabile e non ha bisogno di gratuite scene madri a introdurre i colpi di scena, che semplicemente avvengono nel fluire narrativo con una sorta di sobria noncuranza.

La tensione è così sacrificata per far spazio a un'inquietudine strisciante che avvolge lentamente lo spettatore, consapevole schiavo di un modo di raccontare piacevolmente blando.



Odio o amore

Il tono acceso della fotografia, con le luci al neon che illuminano i fiori mistificatori in contrasto con il bianco rigido dell'edificio e dei camici dei dipendenti, sottolinea ulteriormente quest'approccio artistico, volutamente in negazione di quei sussulti spesso cari agli amanti dell'horror/sci-fi più mainstream.

Una scelta divisiva, capace di tagliare fuori una buona fetta di potenziali spettatori ma al contempo di attirarne altri, più interessati a uno sguardo svincolato dai canoni che tramite le infinite vie della Settima Arte può offrire una nuova e inedita versione di una storia già vista.

L'impostazione basica si riflette anche nella partitura musicale, che consiste pressoché in una manciata di brevi accenni flautistici, e nelle interpretazioni del cast, che lavora in un'abile sottrazione che permette di sfumare i vari accadimenti del racconto.

Non è un caso che Emily Beecham sia stata premiata al Festival di Cannes come miglior attrice, riconoscimento di un lavoro che appare poco in superficie, ma scava con beffarda lucidità nell'intimo di una figura scaraventata in una realtà al di fuori di ogni logica.