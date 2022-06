Lightyear Recensione: la grande space opera di Disney Pixar

Nel 1995 il piccolo Andy rimase folgorato dalla visione di un film che aveva come protagonista un eroe spaziale che molto presto sarebbe diventato il suo idolo indiscusso. Quel personaggio divenne poi uno dei giocattoli preferiti del bambino, il leggendario Buzz Lightyear. Questo è quel film. Con questa premessa comincia Lightyear, la nuova pellicola targata Disney Pixar che arriva finalmente sul grande schermo a partire dal 15 giugno (non perdetevi gli altri film in sala a giugno 2022). Un lungometraggio che, dunque, vuole ispirarsi all'amatissimo franchise di Toy Story, al tempo stesso rispettandone profondamente la mitologia pur provando a confezionare un'esperienza diversa, per certi versi molto più matura e rivolta soprattutto ai fan della prima ora (sapete quale spin-off di Toy Story vorrebbe vedere Chris Evans?).



Abbiamo visto Lightyear in anteprima e siamo finalmente pronti a raccontarvelo. Quello che a tutti gli effetti potremmo definire uno spin-off "diegetico" di Toy Story è un prodotto che sovverte le aspettative, senza tuttavia deluderle. Perché, nei toni, nella messinscena e persino nella scrittura, Lightyear è un'opera che parla ad un pubblico molto specifico, discostandosi dalle atmosfere più classiche del catalogo Pixar e anche per questo destinato ad esplorare territori più impervi, rischiosi e ambiziosi.



Il cammino dell'eroe

Nel corso di una delicata missione di ricognizione galattica, il veterano space ranger Buzz Lightyear ha sulle proprie spalle il destino di un'intera comunità. Il suo obiettivo è andare in avanscoperta esplorando un pianeta dall'ecosistema sconosciuto e perlopiù ostile, studiarne flora e fauna e capire se l'ambiente circostante può diventare un luogo ospitale per fondare una colonia umana.

Purtroppo un singolo, fatale errore di valutazione mette a repentaglio l'intera stazione spaziale, e un decollo di fortuna in seguito all'attacco di creature aliene provoca gravi danni ai motori dell'astronave. Il comandante Lightyear, i suoi compagni e l'intero equipaggio rimangono bloccati in un territorio sconosciuto e selvaggio: la nuova missione di Buzz consiste ora nel ricostruire il nucleo di energia necessario a raggiungere l'ipervelocità che permetterà alla nave di viaggiare nuovamente alla volta dello spazio profondo, ma perché già avvenga è necessario compiere dei pericolosi test in orbita al pianeta sconosciuto. Comincia, per il protagonista, un ciclo di tentativi e fallimenti frustranti, in seguito ai quali si manifesta un particolare fenomeno che lo mette di fronte ad una serie di pericoli inediti.



Non vi sveleremo troppo su quanto avviene nell'atto centrale di Lightyear, ma le sorprese non mancheranno, e le vicende che coinvolgono l'indomito space ranger lo porteranno al cospetto di un esercito di androidi guidati dal perfido e ambizioso generale Zurg. Intento del villain è impossessarsi a sua volta del prezioso nucleo di energia che permetterebbe a Buzz di traghettare il suo popolo verso la libertà, ed ecco innescarsi una furiosa battaglia galattica che eleverà gli space ranger a paladini assoluti del pubblico, fino alla produzione del leggendario giocattolo che molto presto popolerà la stanzetta del piccolo Andy.



Lightyear, una space opera di Pixar

Sin dall'inizio Lightyear si è rivelata una produzione sorprendente, in particolare per la maturità del suo racconto. Non che, nello stile tipico di un approccio volto all'esperienza per famiglie, la nuova opera di Pixar non possa esser fruita da un pubblico giovanissimo: dalla comicità ammiccante, marchio di fabbrica dello studio di animazione, alla presenza di personaggi dalla vena spiccatamente divertente, Lightyear può intrattenere anche i più piccoli, ma è soprattutto ai più grandi che si rivolge l'avventura sci-fi del prode Buzz.

L'idea di rivolgersi soprattutto agli appassionati che sono cresciuti con Toy Story, e che oggi possono riconoscere in Lightyear un caleidoscopio di citazioni pop e soprattutto riferimenti al cinema di genere, sembra lampante a partire dall'interessante svolta di trama che si manifesta alla fine del primo atto, e che innesca una sceneggiatura più complessa di quanto ci si potrebbe aspettare. E proprio per quanto riguarda quest'ultimo aspetto sono emersi i principali limiti di quest'operazione: ovvero che non tutto nella scrittura è perfettamente oliato. Il ritmo nella fase centrale della pellicola non si è rivelato all'altezza del primo atto e della sua emozionante conclusione, e le tinte più adulte - tanto nella trama quanto nella messinscena - alternate agli aspetti più infantili e leggeri del film rendono Lightyear un prodotto non proprio omogeneo. Siamo invero convinti che gli spettatori più piccoli potrebbero non comprendere in fondo alcuni concetti che, d'altro canto, farà felice il pubblico in cerca di un'esperienza più coinvolgente sul piano fantascientifico. Perché Lightyear, al netto di tutto, è un'ottima space opera, un film d'avventura coinvolgente e riuscito soprattutto sul piano della messinscena.



Abbandonando l'estetica "deformed" di Toy Story e la cornice cartoonesca della serie animata sugli space ranger, Lightyear si ammanta di un realismo sorprendente, a tratti spiazzante, ma comunque riuscito. Merito di un comparto tecnico e di una cornice visiva di grande impatto, entrambi grandiosi e magniloquenti al pari di una grande kolossal fantascientifico. E, in ultima analisi, di un profondo rispetto per la "mitologia" classica, sia in termini estetici sia di caratterizzazione dei personaggi.

Lightyear è un film che può coesistere come produzione a sé stante, godibile per chi cerca un buon film sci-fi di animazione, e come lettera d'amore ai fan di Buzz e di un certo sottotesto narrativo legato a Toy Story. E se pure il risultato non raggiunge l'intensità e la delicatezza dei classici, il tentativo di Pixar di andare oltre la propria comfort zone non può che essere premiato, al netto dei suoi difetti.