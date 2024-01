Lift Recensione: su Netflix un action davvero troppo anonimo

Cyrus è un famigerato ladro internazionale, leader di una squadra che comprende diversi colleghi, ognuno specializzato in un diverso campo; ne fanno parte: la talpa Denton, la pilota di aerei Camila, l'hacker Mi-Sun, lo scassinatore Magnus e l'ingegnere Luke. Il loro ultimo colpo ha luogo in quel di Venezia, dove rapiscono anche un famoso artista NFT da un'asta appena battuta. La missione si conclude con successo, nonostante i tentativi di Abby Gladwell, bella agente dell'Interpol in passato legata sentimentalmente a Cyrus, di impedire che il furto abbia luogo. Ma in Lift questa premessa è soltanto l'inizio per un'inedita collaborazione tra le parti.



Proprio l'organizzazione internazionale, nella figura del comandante Huxley, incarica Abby - data la sua conoscenza diretta - di entrare in contatto con Cyrus per proporgli un accordo: a lui e alla sua banda saranno cancellati tutti i precedenti, a patto che riescano a rubare dei lingotti d'oro destinati a finanziare, per conto del crudele gangster Jorgensen, un atto terroristico. Abby e Cyrus si troveranno così a organizzare un piano disperato contro un nemico assai pericoloso e non potranno fidarsi di niente e di nessuno.



Lift: sali e scendi

Un gruppo di personaggi il più eterogeneo possibile al servizio di una trama esagerata e inverosimile, per cento minuti all'insegna di un intrattenimento esile esile, nel tentativo di intercettare i gusti del grande pubblico senza troppo impegno. Obiettivo riuscito perfettamente, in quanto Lift ha scalato sin da subito la classifica dei titoli più visti su Netflix dopo la sua entrata nel catalogo della piattaforma di streaming. Peccato che a livello puramente qualitativo l'operazione si riveli un fiacco copia-incolla privo di personalità, che ricicla per l'ennesima volta una serie di situazioni tipiche dell'action comedy senza nessun motivo di effettivo interesse.

Sin dal prologo ambientato per i canali di Venezia, con tanto di inseguimento a bordo di motoscafi, si cerca di dare un'impronta internazionale alla narrazione, che ci accompagna forzatamente in alcuni iconici luoghi europei nel dipanarsi di questa trama che vorrebbe farsi corale ma finisce per concentrarsi quasi esclusivamente sul protagonista, senza costruire un minimo di background necessario per affezionarsi alle pur numerose figure secondarie; e che dire poi del villain di Jean Reno, del tutto inconsistente, oltre che dal minutaggio quasi nullo?



Tra cielo e terra

Il regista F. Gary Gray ha firmato in carriera sia opere accattivanti come il teso thriller Il negoziatore (1998) e il godibile sequel Be Cool (2005), ma anche opere meno personali come il remake di The Italian Job (2003) e l'improbabile Men in Black: International (2019): è sempre stato a suo agio con cast folti, ma in questo caso non riesce a gestire le varie diramazioni narrative, complice le svolte di una sceneggiatura che vive su colpi di scena telefonati, a cominciare dalla scontata love-story in divenire tra Kevin Hart e Gugu Mbatha-Raw.



Proprio la scelta di Hart nel ruolo principale fa intuire la cifra stilistica della comicità con cui avremo a che fare e che suo malgrado si ripercuote anche sulle dinamiche action, che cercano infatti in più occasioni la facile risata senza sprecarsi in coreografie ed evoluzioni tensive degne di nota.



Il resto degli interpreti, dalla Úrsula Corberó de La casa di carta - qui trovate la nostra recensione del finale de La casa di carta - a Vincent D'Onofrio, da Sam Worthington a Billy Magnussen e via dicendo, offrono personaggi monodimensionali, lì semplicemente in quanto o esperti di un determinato ambito o subdoli doppiogiochisti, mai verosimili o almeno credibili.

Effetti speciali mediocri, con tanto di scorribande aeree sempre più esagerate e rocambolesche, accompagnano l'anima più ludica di Lift, che sembra per l'appunto un inerme giocattolone senz'anima, figlio di quegli algoritmi che ogni giorno più che mai sembrano decidere le sorti del cinema commerciale. E la cosa peggiore è che ottengono anche riscontro positivo, almeno a livello di numeri e visualizzazioni, da parte di quel grande pubblico al quale sono dedicati.



