Leila e i suoi fratelli Recensione: un dramma familiare nell'Iran di oggi

La quarantenne Leila ha trascorso tutta la sua vita a prendersi cura dei genitori e dei quattro fratelli, tutti maschi. La famiglia vive sul filo del rasoio, in condizioni di estrema povertà e oppressa dai debiti; una situazione che si complica ancor più dopo che gli uomini finiscono per ritrovarsi senza lavoro. La sola soluzione possibile, spinta dalla stessa Leila, sembra quella di iniziare un business in proprio aprendo un locale dove ora si trovano delle toilette pubbliche.



Ma in Leila e i suoi fratelli le cose sono destinate a complicarsi ulteriormente. L'anziano padre infatti accetta di fare da padrino al matrimonio di un cugino, una scelta che gli garantirà sì tutti quegli onori e riverenze che non ha mai avuto ma lo obbligherà a fare il regalo più costoso al futuro sposo: una scelta che potrebbe mandare sul lastrico la famiglia e per la quale è intenzionato a impegnare tutti i risparmi accumulati in anni e anni. Proprio quei risparmi che servivano ai figli per iniziare il loro business...



Leila e i suoi fratelli: donna in un mondo di uomini

Presentato in concorso al Festival di Cannes, Leila e i suoi fratelli ha avuto un percorso travagliato, con accuse reciproche tra i membri del cast - alcune delle attrici hanno sostenuto violenze recenti o passate subite da alcuni degli interpreti maschili - e la censura da parte del governo iraniano, che ha ufficialmente bannato il film in patria. Infine, come potete leggere qui, la protagonista Taraneh Alidoosti è stata arrestata a dicembre dalla polizia in seguito alle proteste per la morte di Mahsa Amini, per essere poi rilasciata qualche settimana dopo.

Ma tolte queste pagine che sono estranee alla pellicola in sé, ci troviamo davanti ad un'opera preziosa e magnifica, capace nella sua narrazione fiume - due ore e quaranta - di scandagliare tutte le contraddizioni di un Paese tramite il microcosmo di un singolo nucleo familiare, con la posizione femminile ancora una volta sottomessa a quel patriarcato imperante. A un certo punto la protagonista sembra dare voce alla rabbia di tutte le donne e proprio quando sembra sorpassare lei stessa il confine un colpo di scena pone tutto in una nuova ottica, giustificando certe scelte e facendo apparire per l'ennesima volta le bassezze di padri-padroni pronti a tutto pur di far rispettare la loro unica e conservativa legge.



Il vecchio e il nuovo

Una storia di tradizioni che vanno incontro alla realtà contemporanea, che ci accompagna in un Iran dove allo sfarzo delle feste organizzate in locali lussuosi e appariscenti si contrappone la miseria di questi piccoli appartamenti dove nuclei numerosi sono costretti a condividere mura e pavimenti: emblematico il fatto che la sorella e i fratelli dormano per terra nella medesima stanza.

Il regista e sceneggiatore Saeed Roustayi, che già in passato aveva impressionato Cannes con il suo precedente Metri sis o nim (2019), riesce a dar vita ad una sorta di epopea familiare tragica e appagante, dando forza ad ognuno dei componenti e mettendo in luce quanto la figura di Leila, unica voce libera, sia continuamente zittita e di come gli errori commessi dagli altri si riversino poi su tutti. Ma è anche un film a suo modo tenero, dove i rapporti umani - positivi o negativi che siano - emergono con la giusta emotività: basti pensare a quell'epilogo di rara potenza drammatica, con quella lacrima che è al contempo simbolo di dolore e liberazione. Per altri film in uscita al cinema ad aprile 2023, leggete il nostro articolo.