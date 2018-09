Le leggi della termodinamica, la recensione del film originale Netflix

Barcellona. Manel è un astrofisico ossessionato dalla teoria che le tre leggi della termodinamica siano alla base delle relazioni interpersonali, e sta proprio scrivendo una tesi sull'argomento per l'università dove lavora come assistente.

Fidanzato con la tranquilla Raquel, decide di lasciarla da un giorno all'altro dopo aver incontrato la bella Elena, una famosa top model. Un incontro casuale dovuto a un incidente che ha coinvolto - oltre a loro - anche l'amico Pablo, instancabile latin-lover, ed Eva, avvocato penalista, e dal quale sono appunto nate due relazioni sentimentali assai diverse nelle relative dinamiche.

Mentre la love story tra questi ultimi è più libera e libertina, Manel finisce per innamorarsi perdutamente di Elena, la cui vita professionale la costringe spesso a lunghe trasferte alle quali il compagno cerca sempre di adattarsi seguendo il metodo scientifico. In Le leggi della termodinamica, sarà proprio lui in prima persona a scoprire come l'amore difficilmente sia schiavo di teorie...

Il senso dell'amore

La carriera di Mateo Gil gli ha regalato maggior fortuna quando si è cimentato solo in fase di scrittura, basti pensare che al regista spagnolo si devono gli script di cult del calibro di Apri gli occhi (1997) e Mare dentro (2004), ma anche dietro la macchina da presa il Nostro ha sfornato alcune chicche interessanti come il sottovalutato western crepuscolare Blackthorn - La vera storia di Butch Cassidy (2011).

Nel suo ultimo film, il cineasta spagnolo si inserisce nel filone delle commedie romantiche moderne tentando un approccio originale che prova a diversificare la classica messa in scena, intervallando il normale narrato con le interviste in stile documentaristico a diversi scienziati esperti nelle leggi della termodinamica, che a ogni passaggio clou ci spiegano gli effetti di suddette forze e come possano essere applicate all'universo relazionale.

Uno spunto originale che sfrutta l'ausilio di effetti e linee nella descrizione di questi assunti, bloccando spesso l'immagine per dar vita a sistemi grafici di carattere semi-divulgativo, ma che almeno nella prima parte finiscono per spiazzare il pubblico generalista, probabilmente in attesa di un tipo di visione più convenzionale.

Le leggi della termodinamica (esclusiva Netflix dopo la distribuzione nelle sale iberiche) si affida troppo a questo espediente e rischia di scadere nella banalità tipiche delle love-story contemporanee, con il dolce-amaro epilogo che, per quanto coerente con quanto prima mostrato, non fa che confermare quest'impressione.

Trucchi e segreti

Pur nella sua prevedibilità d'intenti dal punto di vista sentimentale, l'operazione riesce comunque a rendersi apprezzabile sia per la genuinità/simpatia degli interpreti che per la secchezza dei dialoghi, che in più occasioni appaiono verosimili e mantengono un contatto con la realtà, ripercorrendo attraverso le fasi clou della relazione principale tutti gli step ai quali vanno incontro molti dei rapporti odierni: l'amore folle iniziale, i primi screzi, i momenti di distacco e l'arrivo di un'opprimente gelosia riescono così a creare un discreto legame empatico con il pubblico, pronto a rispecchiarsi in prima persona nelle vicissitudini dei protagonisti.

Gil ha poi una discreta manualità dietro la macchina da presa e nell'utilizzo di trucchi filmici e così, tra split screen che mettono in contatto diverse situazioni e punti temporali, un continuo mischiarsi di flashback, l'impiego di ralenty e rewind e una limitata presenza di effetti speciali, i cento minuti di Le leggi della termodinamica riescono - almeno dal punto di vista visivo - a mantenere una certa freschezza d'insieme.

Il maggior limite della pellicola è comunque insito nelle eccessive ambizioni e nello spaesante esperimento di coniugare informazioni note perlopiù ai soli tecnici di settore a una love-story di stampo classico in forma di commedia, premesse il cui risultato può dirsi centrato solo a metà.