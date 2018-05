Lazzaro Felice, recensione del nuovo film di Alice Rohrwacher

Esistono registi, talvolta elevati non per caso allo status di autori, che possiedono uno stile riconoscibile all'estremo, un marchio di fabbrica celato fra le pieghe della loro poetica e la loro messa in scena. Fra questi vi è sicuramente Alice Rohrwacher che, nel bene e nel male, ha un'idea di cinema abbastanza precisa, del tutto fuori dal coro, almeno a vedere gli standard del mercato. Amata soprattutto all'estero, in particolare a Cannes da dove difficilmente torna a mani vuote, la più piccola delle sorelle Rohrwacher ha una delicatezza e una sensibilità tutte sue, che fuoriescono sia in fase di scrittura che di regia. In termini materiali i tratti comuni che legano tutti i suoi film sono sicuramente la "bassa fedeltà", con immagini dalla grana spessa e poco lavorate, e l'adorazione per attori alle prime armi o presi direttamente "dalla strada", eccezion fatta per la sorella Alba. Più complesso il lato spirituale, con un campo tematico che abbraccia costantemente le alte sfere, la religione, la fede, le tradizioni popolari, gli animali - intesi come creature di Dio, profondamente legate all'uomo. Tutti elementi che ritroviamo, ulteriormente rielaborati, all'interno di Lazzaro Felice, titolo che già delle premesse ha connotazioni evangeliche.



Marchesi e mezzadri

Al centro della storia vi è un giovane agricoltore, un ragazzo talmente buono da apparire quasi stupido (un tenero Adriano Tardiolo alla sua prima esperienza di peso), pronto ad aiutare gli altri a discapito delle sue stesse forze. Insieme alla sua famiglia "allargata" raccoglie tabacco (ma non solo) per una ricca marchesa, vivendo praticamente in condizioni di mezzadria, una forma di sfruttamento abolita in Italia a metà anni '70. Si potrebbe dunque pensare a un setting anteriore a questa data, Alice Rohrwacher è però brava a confondere le acque aggiungendo alla narrazione svariati elementi della modernità come i telefoni cellulari, ancora enormi e poco prestanti, che spostano la barra del tempo verso metà anni '90. I contadini sono infatti vittime di un raggiro, un enorme inganno, sono tenuti all'oscuro di tutti i cambiamenti politici e sociali avvenuti negli ultimi trent'anni, dunque non sanno neppure dell'esistenza dei regolari contratti di lavoro e dell'abolizione della mezzadria.

Non hanno mai attraversato le radure e i ruscelli attorno alla loro tenuta per paura, per via dei racconti terrificanti tramandati di generazione in generazione - con protagonisti lupi affamati e non solo. Nonostante tutto questo, Lazzaro appare come la creatura più felice del mondo, il suo lavoro è tutta la sua vita e non ha molti altri interessi, in pratica è ciò che ogni buon cattolico definirebbe un santo, sempre pronto a togliersi il cibo di bocca per donarlo agli altri.



Santità

Effettivamente un alito di santità avvolge davvero il giovane, che per uno strano scherzo del destino (o di Dio?) si ritrova a saltare diversi decenni e a piombare - come un fulmine a ciel sereno - nella modernità, in una grande metropoli come Milano. In questo modo affronta con occhi puri tutte le nefandezze dell'era contemporanea, fra degrado, gente ridotta alla fame, ladri e locali notturni. Come non bastasse viene a conoscenza del funzionamento delle banche, dei loro comportamenti aggressivi e prepotenti rispetto ai comuni cittadini, arrivando a ergersi paladino della giustizia - pronto a restituire il maltolto al prossimo. Sulla carta, il soggetto di Lazzaro Felice è estremamente interessante, curioso, inoltre risulta perfettamente bilanciato, con una prima parte "senza tempo", che mette radici nelle nostre tradizioni più arcaiche, e una seconda di critica estrema contro la società attuale.

Sullo schermo invece bisogna far fronte a uno stile difficile da masticare, con tempi dilatati, scene inverosimili (a cui bisogna credere tramite atto di pura fede) e momenti poco coesi, con tantissima carne al fuoco ma senza braci ardenti. Inutile però fare della messa in scena una colpa, ciò che vediamo sono lo stile e la poetica di Alice Rohrwacher al loro estremo, cosa che può convincere senza ombre oppure apparire del tutto respingente.



Accogliamo il nuovo messia

Il risultato netto, al di là dei gusti e della sensibilità, è un film fuori dal mondo, che tramite le più semplici meccaniche della fiaba tradizionale cerca di raccontare gli ultimi cinquant'anni di storia italiana, veicolati attraverso gli occhi di un santo contemporaneo.



Probabilmente se Gesù Cristo tornasse al mondo ai giorni nostri, probabilmente avrebbe l'aspetto e i modi di fare del giovane Lazzaro, beato e felice fino al momento della scoperta di tutte le brutture della società. Società che inoltre non riconoscerebbe affatto in lui un messia, al contrario lo prenderebbe per pazzo, per ritardato. Alice Rohrwacher canta così un ritorno alla tradizione, alla semplicità, condannando senza appello una società priva di speranza, incapace di leggere i segnali positivi di una nuova risurrezione. Nel farlo utilizza una messa in scena essenziale, una fotografia sporca e per nulla ricercata, amplificata dalla naturale imperfezione della pellicola non raffinata; si aggrappa alle poesiole di paese recitate in voice over, alle zampogne e ai rituali d'amore dell'Italia arcaica, collegando il tutto con trame ancestrali e miracoli - letteralmente, non in modo figurato. Un film che si può apprezzare soltanto se si è armati di fede incrollabile verso le alte sfere e l'umanità, oltre che di infinita pazienza.