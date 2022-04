Laura Pausini Piacere di conoscerti Recensione: un viaggio tra due mondi

La missione di Amazon Prime Video riguardo ai volti noti della musica italiana sembra chiara: raccontare le persone dietro la fama. Con Ferro, nel 2020, si scavava a fondo nel calvario personale di Tiziano Ferro, affrontando il suo percorso di crescita intimo e professionale lungo vent'anni d'attività. Ora è il turno di Laura Pausini, la cui evoluzione personale ma anche lavorativa è diametralmente opposta a quella di Ferro, pure se condita di problematiche differenti, legate a un rapido e in fondo sempre stabile successo e a una notorietà che sin dal 1994, dalla sua storica vittoria al Festival di Sanremo, non l'ha mai abbandonata. La Pausini si domanda allora: "Come sarebbe stata la mia vita se non fossi divenuta famosa?".



Un quesito, in tutta onestà, con cui è difficile empatizzare per ovvi motivi, ma che a quanto pare ha cominciato ad arrovellarsi nella testa della cantautrice romagnola dopo la vittoria del Golden Globe nel 2021 per la sua Io sì, canzone che avevamo avuto modo di apprezzare nella nostra recensione di La vita davanti a sé. Parte infatti da qui il documentario Laura Pausini - Piacere di conoscerti di Ivan Cotroneo, dal cortocircuito innescatosi nell'anima più profonda di Laura e da un altro - più concreto - relativo al racconto esclusivo mediante Prime Video di un trionfo legato al suo competitor di punta, Netflix.



Laura P.

Involontariamente, la piattaforma streaming di Amazon si è resa elemento diegetico del progetto. Al netto dell'impronta sliding doors desiderata dalla Pausini, che Prime Video ha a lungo corteggiato prima di riuscire a mettere in piedi un'idea valida all'interno di un documentario che tentasse di superare la barriera dei fan (che tutto già conoscono della cantante), Piacere di conoscerti vuole infatti essere un grande elogio della sconfitta.

Si inizia così dal polo opposto, da un apice incredibile della sua carriera musicale, per addentrarsi poi nei dubbi e nelle perplessità legate alla Laura ancora un po' bambina, dubbiosa e impaurita, come se avesse ancora 18 anni.

Il documentario di Cotroneo si impegna a mettere in fila i passaggi essenziali della vita della protagonista, dal suo amore per il pianobar instillatogli dal papà Fabrizio fino a Sanremo, dal successo internazionale tra Spagna e America Latina - soprattutto - fino alla nomination agli Oscar, che infine non ha vinto. Dal momento stesso della sua maturità anagrafica, la Pausini ha sempre e solo conosciuto la fama per trent'anni di carriera: la Solitudine all'Ariston, primo album nel '93, trasferimento a Milano nel '95, world wide tour nel '97, collaborazioni con Pavarotti e altri cantanti internazionali, amicizie col mondo di Hollywood, prima artista donna ad esibirsi (e registrare un sold out) a San Siro e via discorrendo. Per molti è divenuta un simbolo, soprattutto per aver mantenuto ben piantati i piedi a terra, che come spiega lei stessa deve al grande impegno della sua famiglia, che l'ha sempre seguita e sostenuta, senza mai abbandonarla. Il film passa attraverso tanti punti di svolta, il più importante - in chiave intima ed emotiva - è quello della vittoria ai Grammy Awards nel 2006, quando è il voice over di Laura a raccontare che "nonostante stringesse il Grammy dorato in mano, tutto intorno era spento, come essere in un buco nero".



È in quel momento che si rende conto di aver sbagliato qualcosa, di non aver dato "il giusto valore alle sue priorità", capendo come la realizzazione personale non passi da premi o successo, ma da altro, nel suo caso dagli affetti cari, dalla famiglia, da una dimensione più piccola che è sempre pronta ad accoglierla nei momenti più difficili. L'amore per il suo compagno Paolo Carta - suo produttore e chitarrista - e la nascita della figlia Paola hanno poi fatto il resto, portandola ad ammettere di essere "nata per questo", per essere madre.

Curiosamente, la maternità non ha influito con l'avanzamento della sua carriera, amplificando anzi il carico di lavoro in tutto il mondo. Dove ha avuto un peso specifico è nel momento creativo, soprattutto, nel suo voler essere un esempio positivo per la figlia, per cui è certamente roccia ma anche scoglio - in qualche modo -, un metro di paragone importante (un classico "ma come fa a far tutto?") di cui si dice spaventata. Ma è chiaro come Paolo e Paola, i suoi genitori, le sue storiche amiche di Solarolo ("che mi guardano ancora come quando andavamo a scuola", dice lei) e la sua musica siano ora tutta la sua vita, l'equilibrio di cui aveva bisogno, la luce che non riusciva prima a vedere.



Laura B

A parte l'accesso esclusivo alla vita privata e ai momenti intimi di una star come la Pausini (anche se, va detto, alcuni sembrano proprio costruiti ad hoc per il progetto), Piacere di conoscerti mette in gioco anche un what if? relativo a una Laura detta "B" se non avesse vinto Sanremo, se fosse rimasta a Solarolo divenendo architetto o artigiana di ceramiche.

Sarebbe stata mamma (single) e avrebbe comunque cantato - in una trattoria -, felice della sua esistenza e di aver concretizzato i "suoi vecchi piani A" (perché diventare artista di fama internazionale era un piano B, forse C, addirittura D). È attraverso questa narrazione scripted che la Pausini vuole dire ai suoi fan e a un più ampio pubblico che senza il successo si sarebbe comunque sentita realizzata come donna, come madre e come lavoratrice. La musica avrebbe ricoperto un ruolo fondamentale nelle sue giornate, sotto forma di passione, tentando sempre di impegnarsi in chiave sociale e per la comunità grazie all'emozione trasmessa dalla sua inconfondibile voce, da un'anima nata per cantare, con o senza notorietà. È quindi così che si realizza il sogno "cinematografico" e in qualche modo narrativo di Laura, quello di celebrare la sconfitta in diverse sue forme, di stigmatizzare il mito del successo a tutti i costi (specie in un momento storico dove visibilità, pose e gratificazione istantanea sono all'ordine del giorno) e trasformare un momento di debolezza e dialogo interiore in qualcosa di più importante e valido, in un insegnamento.



Lo fa con la storia di Laura B, che nasce dall'immaginata sconfitta a Sanremo nel '93, e lo fa nella realtà con la sconfitta agli Oscar, che sarebbe stato un traguardo unico della sua carriera. Ma lei si è detta contenta di aver perso e, anzi, di aver ottenuto già così tanto dalla vita da sentirsi in dovere di restituire quanto più possibile agli altri ("pure se mi sembra di non restituire mai abbastanza", commenta in lacrime nel documentario).

Pure se ama le sfide e guarda sempre avanti, al prossimo obiettivo, la Pausini dice "di non avere bisogno di altri premi": un po' perché non sopporta la tensione emotiva che scaturisce dal rappresentare non solo se stessa, ma anche altro - un programma o un paese; un po' perché si dice già benedetta dal destino, che le ha concesso tanta fortuna e altrettante opportunità: «Pure se alla soglia dei miei 48 anni e dopo 30 anni di carriera e grandi successi, riconosco anche il mio impegno».



E allora le sconfitte vanno esaltate in normalità, mangiando magari un hamburger super unto in macchina insieme al compagno, ridendo e godendosi il momento, senza tragedie, condividendo le proprie emozioni con famiglia e amici. Nella vita premiata di oggi e nel what if dell'immaginazione della cantautrice. Tanto per chiarire che Laura P e Laura B sono sempre state, sono e saranno la stessa persona.