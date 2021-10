Lasciali Parlare Recensione: Soderbergh racconta il viaggio di Maryl Streep

I non detti sono parole lasciate vagare tra le onde del mare. Impresse su carta e rinchiuse in bottiglie, vagano sospinte da venti e correnti, alla ricerca di nuovi lidi. Anche i non detti dei personaggi di Lasciali Parlare navigano tra onde di oceani. Trattenute a mezza bocca e ora pronte a muoversi tra gli inframezzi di continui sospiri, le verità nascoste si rivelano tra i corridoi di una nave da crociera, la Queen Mary 2, e tra una partenza e un approdo vedono modificare la propria natura, da segreto a confessione.



Steven Soderbergh sale in poppa, spiega le vele, e lascia che i propri interpreti improvvisino nello spazio di un vero viaggio a bordo della Queen Mary 2. Il risultato che ne consegue è un'opera tanto immobile quanto disorientante, capace di spostare gli animi e lasciare quel senso di nausea generato da onde che si muovono sulla spinta di parole tenute all'oscuro e ombre di un passato ora pronte a essere illuminate come attori sul proscenio della vita. Il film è disponibile su Sky e NOW, come vi spiegavamo nel nostro articolo sulle uscite di ottobre di Sky.



Lasciali entrare e la nave va... immobile

Viaggiare in nave significa non sentire la terra sotto i piedi e muoversi senza nemmeno rendersene conto. Smossi dall'oceano agitato, si può camminare un po' storti, scombussolati, ma una volta seduti, o sdraiati, ciò che pervade il corpo è un senso di immobilità.

E non poteva esservi mezzo di trasporto migliore per Soderbergh di una nave da crociera per raccogliere animi in subbuglio racchiusi in involucri corporei e razionali del tutto immobili. Il gioco dell'oca che investe le vite di Tyler, Roberta e Susan dopo aver accettato l'invito di accompagnare la scrittrice Premio Pulitzer Alice Hughes (Meryl Streep) a ritirare un premio letterario in Inghilterra viaggiando su una nave da crociera, si tramuterà in un gioco al disvelamento, dove ogni carta verrà mostrata e ogni segreto confessato. Roberta è infatti convinta che il romanzo di maggior successo di Alice contenga dettagli della sua vita privata e che sia all'origine del suo divorzio, mentre Susan, sebbene meno astiosa verso l'amica, si ritiene comunque insoddisfatta della propria vita. E quello che poteva nascere tra il giovane nipote di Alice, Tyler, e l'agente della scrittrice, non si rivelerà altro che un ulteriore abbaglio di felicità in un viaggio disseminato di ricordi, sentimenti, e piccole bugie tra amici lungo la scia di una nave che viaggia restando immobile. Ed è proprio in queste vesti che ogni cosa si mostra tra gli anfratti del piccolo universo creato da Steven Soderbergh: in Lasciali Parlare tutto si muove e cambia rimanendo uguale a se stesso.



Come la nave che va apparendo immobile, anche questa giostra di ricordi e ripicche, di rivalse e abbracci, di anime che si muovono e mutano, non vede spostarsi di un solo millimetro le posizioni vantate con ardore da ogni singolo personaggio, ognuno legato alle proprie ragioni, verità e meschinità.

Una presa di posizione netta, quella dichiarata da Alice, Roberta e Susan; una tripartizione di una verità disvelata a poco a poco, lontana da quella ricordata e impressa nella memoria personale delle tre donne, da cui comunque ciascuna di esse non vuole distaccarsi.



Ed è su questa immobilità psicologica e razionale che si ancora lo sguardo poco incline a movimenti di Soderbergh. Il regista prende, recupera e raddoppia questa sensazione, affidandosi a riprese dal basso, ampie, fisse, perfettamente in linea con i caratteri portati sulla scena. Un teatro di non detti vestiti di una prolissità che cela rimpianti, occasioni mancate e rancori mai sopiti.



Lasciali parlare... recitando la loro parte

Se a caratterizzare visivamente l'ultimo film di Steven Soderbergh è un senso di fissità granitica, dal punto di vista sonoro e dialogico Lasciali Parlare è una mitragliatrice sempre carica. L'immobilità interiore dei personaggi e della regia si contrappone a un sistema di dialoghi in continua lavorazione. Dove il corpo si ferma, la bocca si muove dando vita a un'opera di impianto quasi teatrale.

Fermi nei loro ricordi, e decisi a nascondere le proprie verità, i personaggi compaiono sullo schermo nelle vesti di attori pronti a recitare la propria parte.

E al pubblico non resta altro che lasciarli parlare, gettandosi a capofitto nei loro discorsi, guardandoli dal basso come spettatori seduti in platea. Un senso di teatralità che si ritrova anche nella scelta fotografica che illumina ogni interprete con toni caldi e accesi. Un occhio di bue dal colore aranciato che investe lo schermo abbracciando lo sguardo di chi lo attraversa, enfatizzandone ogni più piccola espressione e microscopica reazione.



Talento in tempo reale

Inutile sottolineare il talento strabordante di Meryl Streep. Il suo è uno sguardo che prende e travolge tutto. Coglie un'emozione e la traduce in qualcosa di reale, tangibile.

La sua Alice è un conglomerato di narcisismo, e fragilità. Le sue mani si bloccano all'altezza delle labbra, atte a fermare strascichi di parole che non devono fuoriuscire. Tra gli spazi di una nave da crociera in movimento, si muove leggiadra, e anche da seduta troneggia elevandosi in alto sospinta dal proprio talento. Ad affiancarla in questo viaggio di rimpianti e confessioni, è una galleria di interpreti sopraffini altrettanto in parte, specchi di psicologie mai tratteggiate ma perfettamente delineate e ridate sullo schermo in forma umana. Lucas Hedges, Candice Bergen e Dianne Wiest sono vertici di un quadrato costruito in maniera impeccabile e lungo i cui lati seminare sprazzi di dialogo mai banali, ma sempre giocati sulla misteriosa e saggia ambiguità. Da passeggeri di navi in viaggio, a portatori di confessioni e verità celate, i personaggi di Lasciali Parlare riempiono lo schermo di parole, lasciandosi cullare dalle onde di un oceano che li accompagna in una traversata che li cambierà, pur rimanendo se stessi.