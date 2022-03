Lamb Recensione: l'inquietante horror tra folclore e famiglia

Le lande desolate dell'Islanda hanno una nuova fiaba nordica da potersi tramandare. Quella di Lamb e di una bambina chiamata Ada, nata metà umana e metà agnello, cresciuta in una fattoria da genitori amorevoli che l'hanno cresciuta come se quella sua deformità fosse il più naturale degli avvenimenti. Una neonata con da una parte ha una zampa e dall'altra una mano, a dividere equamente le sue due identità, umana e animale, al cui muso peloso corrispondono le due gambe su cui rimanere ritta in piedi. Una visione disturbante quella di una creatura che, in tutto e per tutto, vive a agisce come una qualsiasi persona, amorevolmente protetta dai suoi genitori e osservata da lontano da quella che, forse, è la sua vera madre.



Il debutto alla regia di Valdimar Jóhannsson

Valdimar Jóhannsson seleziona per il suo debutto alla scrittura e alla regia un racconto folcloristico che prende dalle narrazioni della propria terra, plasmandole secondo una sua personale lettura che vede nella piccola protagonista Ada lo spirito di una novella tutta personale, che si immette come nuova e autentica all'interno dell'immaginario artico delle favole.

Quelle boreali e mitologiche, cosparse di un fantastico che fertilizza i territori nordeuropei facendo germogliare storie e personaggi strettamente legati a quei luoghi specifici. Ada è figlia della visione personale della cultura d'origine del suo regista che, dopo anni nell'effettistica hollywoodiana che lo hanno portato da blockbuster come Rouge One: A Star Wars Story - presto uscirà la serie prequel di Rogue One - a flop annunciati quali The Tomorrow War (leggete la recensione de La guerra di domani), torna alle terre natie per un esordio che ne richiama l'anima e il panorama mitico. Il lavoro pregresso, però, si riflette compitamente nella realizzazione di una piccola protagonista che non potrà che turbare i sogni - e gli incubi - di qualsiasi spettatore.



In questo ibrido bucolico, dove i geni dell'umano si mescolano a quelli della pastorizia, Lamb è suggestione della parte più tenera appartenete a ogni pubblico, che alla visione di Ada non potrà che provare un inaspettato moto di affetto, immediatamente seguito dall'ansia di un tale sentimento generato da una simile creatura. Un giocare con la percezione dell'osservatore che durante il film non può che scendere a patti con l'innocenza e l'emotività di una "bambina" che, pur senza l'utilizzo della parola, sa esprimersi esattamente come qualsiasi essere vivente, di certo inquietante ma pur sempre reale.



Un horror che turba più di spaventare

Una sensazione che si estende per maggior parte della visione di Lamb, in un film che nella dicitura di horror fa poi ritrovare ben poco allo spettatore di quei dettami orrorifici che l'autore accarezza soltanto, ma da cui presto cerca anche di distaccarsi. È la genitorialità la dimensione che Valdimar Jóhannsson vuole indagare, la perdita precedente di un figlio che condiziona le vite il cui nido è rimasto vuoto; il presentimento di uno smarrimento che l'arrivo di una figura insolita eppure bisognosa di cure può placare, riempiendo quella mancanza che si è disposti a colmare anche con la stranezza. Nell'immobilità di una fattoria che sarà unico teatro dei destini misteriosi dei protagonisti, Lamb circoscrive in un solo luogo l'esistenza dei personaggi stravolta dall'arrivo di Ada, ma rimasta al contempo identica in un paesaggio in cui le silhouette vengono incastonate, dando l'impressione di non potersene allontanare.

Tutto è fermo, tutto è stabile in una quiete piena di apprensione come quella che si reprime all'interno della pellicola. Quell'inerzia che soltanto l'attesa di quello che prima o poi accadrà va scombussolando, aspettando una violenza che non esploderà mai come si immaginava, limitata da una placidità che resta fissa e irremovibile secondo il desiderio del cineasta. Disinnescare è la risoluzione di un film horror che nella sua conclusione dimostra di ricercare più l'umanità che la carneficina, puntando così sull'ascendente del terrifico. È ciò che smuove e turba a rimanere allo spettatore di Lamb, consapevole solo all'avvicinarsi dei titoli di coda di aver assistito più ad un racconto familiare che ad un'opera dell'orrore.