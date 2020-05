Lady Macbeth, la recensione del film con Florence Pugh

Nel 1865 la giovane Katherine, di umili origini, va in sposa al più anziano Alexander Lester, rampollo di una ricca famiglia della zona. Sin dalla prima notte di nozze si comprende come il matrimonio sia stato celebrato soltanto per interesse e la mancata consumazione da parte del futuro marito getta un crescente gelo fra la coppia. La ragazza, insofferente a una vita senza amore, viene spesso duramente ripresa dal padre dello sposo, proprietario della casa in cui vive, ed è obbligata a trascorrere la pressoché totalità del tempo all'interno delle quattro mura domestiche. Un giorno i due uomini di famiglia si trovano costretti per diversi motivi ad abbandonare la magione e Katherine è finalmente libera di poter girare all'esterno.

Proprio in una delle sue esplorazioni all'aria aperta scopre come la cameriera Anna sia stata vittima di dileggio e soprusi da parte dei braccianti che lavorano i campi e interviene in sua difesa. La ragazza capisce però di essere attratta da uno di loro, il coetaneo Sebastian, e inizia con lui una passionale relazione segreta, che darà il via a un inevitabile cortocircuito di situazioni.

Lady Vendetta

Alla base vi è la novella Lady Macbeth del distretto di Mcensk pubblicata nel 1865 - stesso anno in cui è ambientata la vicenda filmica - dallo scrittore russo Nikolaj Leskov, già trasposta con successo in forma operistica fin dagli anni '30 dello scorso secolo. In quest'adattamento per il grande schermo l'ambientazione viene spostata in Inghilterra e il succo narrativo è stato aggiornato e modificato (soprattutto nei passaggi risolutivi) per integrarsi agli odierni risvolti sociali non solo per ciò che concerne il ruolo della donna - spesso vittima e sottoposta di uomini violenti - ma anche nei confronti di quella lotta di classe così prepotentemente ritornata d'attualità nel mondo del cinema. L'epilogo ne è il simbolismo più evidente e si tinge di note doppiamente amare nella ineluttabile irresolutezza che finisce per schiacciare i protagonisti e le loro aspirazioni, definitivamente castrate da colpe che, citando un altro classico della letteratura sovietica, si insinuano nella tipica dicotomia castigo-delitto.

La fiamma del peccato

Il regista William Oldroyd, al suo debutto in un lungometraggio, riesce a creare un'atmosfera opprimente e claustrofobica, sconvolta da sussulti di violenta passione che innescano quell'alone oscuro che prenderà ben presto il sopravvento sulla storia e sulle figure in essa coinvolte. Non è un caso che anche le rare scene in esterno siano filtrate attraverso la cupezza, sovente nei tipici paesaggi britannici in certi periodi dell'anno, come a sostenere un senso di pregnante attesa per la tempesta a venire e che caratterizzerà in particolar modo l'ultima mezz'ora, con scene forti dal punto di vista psicologico e a tratti insostenibili. Lady Macbeth evita volutamente un eccessivo legame empatico nei confronti della protagonista, vittima sacrificale destinata a trasformarsi nel suo esatto opposto in un'evoluzione subdola e suggerita, istante dopo istante, dalla magistrale performance di Florence Pugh, poco meno che ventenne ai tempi delle riprese.

La promettente attrice, che di recente abbiamo visto in Piccole donne (2019) e nell'horror pagano Midsommar - Il villaggio dei dannati (2019) - e sarà cruciale nel futuro cinecomic Black Widow -, è elemento catalizzante e magnetico nei novanta minuti di visione, sempre al centro delle geometriche e raffinate inquadrature che guardano costantemente a un imprinting pittorico nell'esposizione dell'immagine.