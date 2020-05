La vendetta della maschera nera, la recensione del film con Jet Li

Un progetto segreto ha portato alla creazione di un team di super-soldati, conosciuto come l'unità 701: i selezionati membri di questo spietato esercito erano stati potenziati tramite la somministrazione di un siero che gli ha donato incredibili capacità, oltre alla totale assenza di dolore. Tsui Chik un tempo era uno di loro ma, in seguito a un incidente che ha portato alla cancellazione del programma e al tentativo del governo di eliminare ogni traccia dell'operazione, ha deciso di fuggire e ricostruirsi una nuova identità, trovando lavoro in una piccola libreria di Hong Kong. Il protagonista ha stretto amicizia con l'ufficiale Hung, comandante della polizia locale che è ignaro del suo tormentato passato e lo ritiene un individuo mite e pacifico.

Quando una serie di inquietanti delitti, che coinvolge anche le gang di trafficanti, comincia ad avvenire in città in modalità sempre più macabre, Tsui comprende come l'unità 701 sia tornata di nuovo in azione e dovrà indossare i camuffati panni del "vigilante" Maschera Nera per riportare l'ordine prima che sia troppo tardi.

Dalla carta alla pellicola

Alla base vi è l'omonimo manhua (i manga cinesi) di Li Chi-Tak pubblicato nel 1992, che già di per sé cita grandi classici del piccolo e del grande schermo. La vendetta della maschera nera, conosciuto anche col titolo internazionale Black Mask e disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, è un veicolo per la star d'azione Jet Li, assoluto protagonista in un cast che pur vanta altri grandi nomi del panorama autoctono come Lau Ching-wan, Karen Mok e Anthony Wong. È sempre lui al centro della scena nelle numerose sequenze marziali che fanno da collante a un'operazione dal taglio fumettistico che denota, in particolar modo a livello narrativo, i maggiori difetti concettuali.

Il regista Daniel Lee, che ricordiamo soprattutto per l'avvincente wuxia con Donnie Yen 14 Blades (2010), si fa prendere la mano dalla fonte d'ispirazione e realizza un'operazione eccessivamente frenetica, con i continui cambi di inquadratura che ricordano proprio gli stacchi delle vignette su carta ma risultano confusionari all'interno di un film impostato su un taglio ipercinetico.

A questo va aggiunta una dose di violenza dai marcati toni splatter che, pur sempre indirizzata in chiave comica, stride con l'atmosfera ludica che permea invece i risvolti interpersonali del racconto.

Un eroe per tutte le occasioni

Il character design del personaggio principale è ricalcato sulla figura del Kato interpretato da Bruce Lee nella serie cult de Il calabrone verde, ma questo non è l'unico omaggio-citazione che compare nel corso dell'ora e mezza di visione. Si palesano infatti vari rimandi a classici titoli hollywoodiani come Terminator (1984), Tango & Cash (1989) e Darkman (1990), amalgamati alla rinfusa in un impianto scult che rischia in diverse occasioni di scadere nel ridicolo involontario, tra sexy assassine vestite in latex e villain dal taglio caricaturale fino ad arrivare a bombe a orologeria impiantate all'interno del corpo umano.

La forzata convivenza tra atmosfere più cupe e la comicità di fondo che ha luogo in battute e gag, figlie dell'humor indigeno degli anni '90, risente di una scarsa omogeneità e ciò che resta di interessante è ovviamente l'apoteosi di pura azione che vede coinvolto l'iconico attore cinese.

Ancora una volta Jet Li non delude le attese. Pur dovendo fare i conti con i succitati problemi stilistici e con delle coreografie poco ispirate nonostante la supervisione del guru Yuen Woo-ping - noto al grande pubblico per aver contribuito al successo di franchise come Kill Bill e Matrix - riesce a coprire parzialmente le falle di un quadro complessivo poco riuscito.

Il pubblico ha comunque gradito, cosa che ha portato 6 anni dopo alla realizzazione di un sequel diretto da Tsui Hark (qui in veste solo di sceneggiatore e produttore) nel quale il ruolo di Black Mask è stato affidato a un'altra star nazionale come Andy On.