La nostra vacanza in Scozia, la recensione della commedia su Prime Video

Doug McLeod e sua moglie Abi sono da tempo ai ferri corti e dopo la momentanea separazione il divorzio appare ormai inevitabile. La coppia sta per trascorrere una vacanza in Scozia insieme ai tre figli piccoli - Lottie, Mickey e Jess - in concomitanza con la festa di compleanno del nonno paterno Gordie, prossimo a spegnere settantacinque candeline e affetto da un cancro incurabile.

Giunti in loco ritrovano Gavin, l'altro figlio del festeggiato nonché uomo ricchissimo, e la moglie di questi Margaret intenti a curare i preparativi per la festa. Gordie decide così di accompagnare i bambini a una gita fuori porta, nonostante le preoccupazioni dei genitori che temono per le sue precarie condizioni di salute.



Una vacanza particolare

Si ispira allo show televisivo della BBC Outnumbered, ma ne è in realtà un libero adattamento firmato dagli stessi registi e sceneggiatori, Andy Hamilton e Guy Jenkin.

Questa commedia britannica del 2014 ha ottenuto il plauso da parte della critica per l'intelligenza con la quale si è approcciata a temi complessi e maturi in maniera leggera e scanzonata, senza mai scadere nella mera retorica o in demenzialità poco attinenti all'evento clou del racconto.

Disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, La nostra vacanza in Scozia vive proprio su quest'amabile leggerezza, capace di divertire senza volgarità e nel suo piccolo di far riflettere, nel suo discorso sulla morte affrontato con lucidità e inserito con grazia all'interno del testo narrativo.

Perché se è vero che il punto di forza dei novanta minuti di visione è dato dalle gag e dalle battute, quasi sempre a segno, altrettanto fondamentale è la costruzione dei legami tra il nucleo di principali protagonisti, con un ispirato equilibrio di tempi e modi tra le figure più piccole e il mondo adulto.



Niente fuori posto

La diversità di sguardo tra i bambini e i genitori/parenti apre il via a una serie di equivoci e incomprensioni a sfondo tragicomico che riescono a strappare risate a volte più istintive e altrove dal taglio dolce-amaro, con tanto di vaghi accenni a una società incanalata sulle proprie, rigide, convenzioni e l'aspra stoccata contro lo sciacallaggio di certo "giornalismo" moderno.

Ed ecco allora che il gesto compiuto dai tre piccoli fratelli sembra il solo e unico possibile per celebrare al meglio l'esistenza di chi non c'è più, pur nel suo evidente anticonformismo.

Non è un caso che a un certo punto inizino a tornare chiari ed evidenti i molteplici riferimenti alla cultura e mitologia norrena, tanto che nei primi minuti il piccolo Mickey guarda in tv un grande classico del filone quale I vichinghi (1958) e invoca il nome di Odino.

In un comparto scenico suggestivo come quello delle Highlands, l'affiatato cast capitanato da Rosamund Pike e David Tennant si esprime al meglio, dando vita a personaggi amabili nelle loro nevrosi e nei numerosi litigi in cui questi sono coinvolti, fino a un epilogo di "festa" che sottolinea l'evidentemente arioso clima creatosi sul set.