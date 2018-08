La Settima Musa: la recensione del nuovo film di Jaume Balagueró

Negli ultimi due decenni, quello di Jaume Balagueró si è saputo distinguere in Spagna come uno dei nomi più importanti e riconoscibili del panorama horror.

Nel 1999 il regista esordisce col thriller occulto Nameless - Entità Nascoste, cui seguono l'horror sul tema della casa infestata Darkness (2002) e Fragile - A Ghost Story (2005), presentato in anteprima durante la 62esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Nel 2011 è arrivato il turno dell'ottimo Bed Time, dopo i successi ottenuti in campo televisivo col progetto Film Per Non Dormire, insieme ad Alex de la Iglesia e Paco Plaza. Proprio dalla collaborazione con il regista de I Delitti della Luna Piena arrivano i suoi film di maggior successo, Rec e Rec 2, entrambi diretti a quattro mani dai due cineasti (paradossalmente la fine della collaborazione porta ai due peggiori film delle carriere di entrambi, Rec 3: La Genesi del solo Plaza e Rec 4: Apocalypse del solo Balagueró... quando si dice l'unione fa la forza).

Balagueró dunque è un nome più che noto nell'ambiente horror e ora, con l'arrivo del suo nuovo film La Settima Musa, sembra aver finalmente ritrovato un po' di smalto, a quattro anni di distanza proprio dal controverso Rec 4 - nonostante i fasti d'inizio carriera sembrino ormai un ricordo lontano.



Muse tutt'altro che ispiratrici





Samuel Salomon (Elliot Cowan) è un professore di letteratura al Trinity College di Dublino che da più di un anno porta avanti una relazione segreta con una sua studentessa, Beatriz (Manuela Vellés). Dopo una notte di passione trascorsa insieme a casa di lui, la ragazza gli fa promettere di amarla per sempre e dopo che il professore, divertito all'idea, la accontenta, lei genera il primo, inatteso twist di sceneggiatura.

Il film vero e proprio inizia un anno dopo questo prologo, quando Samuel è tormentato da terribili incubi. Una mattina accende la televisione e guardando il telegiornale scopre che, incredibilmente, in città è stato compiuto lo stesso omicidio che ha sognato la notte prima. Decidendo di indagare, si reca sulla scena del crimine, dove incontra Rachel (Ana Ularu), un'immigrata moldava costretta a lavorare come spogliarellista che sembra sapere cosa è successo e soprattutto quale sia il ruolo di Samuel nella torbida storia.

La trama da mistero soprannaturale si lega quindi alla leggenda di sette donne misteriose, famose per apparire come muse ai poeti più quotati, ispirandoli a comporre e portandoli a vette di creatività altissime, solo per ottenere - nel processo - una forma mortale che permetta loro di vagare nel mondo terreno e tornare a tormentarli.

Figure ben lontane dalle muse ispiratrici omaggiate da Omero, per esempio, le Sette si metteranno sulla strada del malcapitato Samuel, che dovrà trovare un modo per scampare alle loro maledizioni.

A poche settimane da Dark Hall, arriva nei cinema italiani un altro film spagnolo che parte da una ghost story per arrivare a riflettere sul tema dell'arte, a quanto pare un argomento in grado di suscitare parecchio interesse nei cineasti iberici. La prima cosa che balza alla mente durante la visione de La Settima Musa è senza dubbio la nostrana trilogia delle Tre Madri, diretta da Dario Argento tra il 1977 (Suspiria), il 1989 (Inferno) e il 2007 (La Terza Madre), anche se Balagueró appare molto più prosaico, privo di quell'atmosfera stravagante e impressionista di Argento, spoglio dalla medesima efferatezza ma stracolmo di allusioni e citazioni letterarie.



Un mistero intellettuale

Tratto dal romanzo The Lady Number Thirteen dell'autore cubano Jose Carlos Somoza, l'opera di Balagueró più che un film dell'orrore sembra un'opera di mistero, un giallo, col protagonista che lentamente deve mettere insieme i vari indizi ricomponendo l'immagine d'insieme del puzzle - analizzando i singoli pezzi. Una dinamica tipica dei film d'investigazione, cui il regista prova ad aggiungere i brividi e le atmosfere tipiche dell'horror.

Il vero tallone d'Achille del lungometraggio però risulta essere proprio il suo intreccio, mai davvero coinvolgente e spesso banale, azionato da troppi meccanismi di spiegazione e portato avanti in maniera superficiale dalla sceneggiatura, scritta a quattro mani dallo stesso regista e Fernando Navarro; la vicenda si risolve in modo frettoloso, lasciandoci capire che non è certo la trama l'elemento che maggiormente interessa al regista catalano.

Balagueró si diverte molto più a muoversi in ambienti interni, a suggestionare lo spettatore con quello che si cela negli angoli nascosti dei corridoi, spingendo sugli aspetti tecnici - i cromatismi bluastri della fotografia e le vibrazioni del sonoro in primis - per far fronte alle debolezze narrative.



Poi troviamo tanto Dante, tanto Shakespeare e molti altri artisti della letteratura mondiale, con una strizzata d'occhio ai modelli di Dan Brown, le cui trasposizioni cinematografiche sembrano aver ispirato non poco la realizzazione di questo progetto (a cominciare dai protagonisti, la tradizionale coppia uomo/donna esattamente come fu per Tom Hanks con Audrey Tautou, Ayelet Zurer e Felicity Jones, rispettivamente ne Il Codice Da Vinci, Angeli e Demoni e Inferno).

Purtroppo però il "complotto" letterario tipico di questo filone narrativo risulta poco avvincente e il film riesce a coinvolgere davvero il suo pubblico solo a tratti. Forse troppo pochi.