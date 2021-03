La sentinella, la recensione del film Netflix con Olga Kurylenko

La bella e coraggiosa Klara, soldatessa e interprete dell'esercito francese, ha fatto ritorno a casa in Francia dopo aver sperimentato sulla propria pelle gli orrori della guerra in Siria.

Traumatizzata nello spirito, la ragazza è alle prese con lo stress post traumatico e assume di nascosto ansiolitici per calmare i propri nervi. Una sera, dopo essersi recata in discoteca insieme alla sorella Tania, la vede andare via insieme a un giovane russo e il giorno dopo scopre che questa è stata vittima di violenza e si trova in ospedale in coma.

Il presunto aggressore sarebbe il giovane Yvan Kadniko, figlio di un importante uomo d'affari, Klara decide così di sfruttare le proprie abilità e avvantaggiarsi del suo status - è ancora membro di pattuglia delle forze armate per i controlli locali - per scoprire sempre più informazioni a riguardo. Quando comprende che il colpevole la farà probabilmente franca, progetta la sua personalissima vendetta, rischiando però di compromettere la sua carriera sotto le armi e le stesse vite dei propri cari.



La vendetta è donna

Vi è un qualcosa che stona nella progressione narrativa di un film che, interpretato da un protagonista maschio, sarebbe stato sicuramente etichettato come reazionario mentre qui si cerca, sempre e comunque, di giustificare le mosse dell'inarrestabile vendicatrice interpretata da Olga Kurylenko.

Non che questo sia un male, anzi ci si attiene alle classiche dinamiche da revenge-movie che hanno fatto la storia del genere, ma il sentore è quello di una maggiore attenuazione dello sguardo critico in linea con l'esplosione del nuovo girl-power e della condivisibile riscossa di tutte coloro pronte a uscire allo scoperto per denunciare violenze.

Il personaggio di Klara diventa così una sorta di metaforico archetipo, che trascende la pura finzione e in un breve dialogo si trova a che fare con il terrore da parte della vittima di raccontare quanto subito.

Tutto giusto e corretto, La sentinella però pecca forse di eccessiva ambizione dal punto di vista contenutistico, se si fosse attenuto a un semplice svolgimento da b-movie sarebbe apparso meno saccente: alla soldatessa è infatti concesso di tutto e di più, molto spesso anche contro ogni logica razionale, e l'escamotage dei problemi psicologici da cui è affetta non bastano a coprire tutte le forzature.



Tutto troppo semplice

Il francese Julien Leclercq è d'altronde un regista incostante, autore di solidi titoli di genere come L'assalto (2010) o il vandammiano The Bouncer - L'infiltrato (2018) ma anche di rovinosi passi falsi come La terra e il sangue (2020). Proprio con quest'ultimo La Sentinella condivide la semplicità concettuale di fondo, con la netta divisione dei ruoli e l'effettiva messa in scena della resa dei conti che si appoggia a step telefonati, fino a quell'epilogo tanto rapido quanto poco appagante a livello di "giustizia è fatta".

La caratterizzazione stessa dei personaggi ne risente e la Kurylenko sembra qui una versione, in tuta militare e fucile d'assalto alla mano, dell'omologa Olivia Wilde di A vigilante (2018): entrambe donne tutte d'un pezzo pronte a ripagare i torti subiti per mano di uomini violenti.



Se il tema è attuale e sentito e merita il giusto approfondimento nelle corrette sedi, operazioni come queste rischiano di spostare l'attenzione dal cuore del problema.

Meglio allora, per chi è alla ricerca di un sano intrattenimento action in salsa femminile, rivolgersi a film come il recente Anna (2019) di Luc Besson, opera che mette in mostra sì una figura figlia di cliché ma forte e carismatica al punto giusto, priva di gratuite digressioni etiche.