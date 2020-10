La vita scandalosa di Lady W, la recensione del film con Natalie Dormer

Nel 1775 la bellissima e ricca ereditiera Seymour Fleming convola a nozze con sir Richard Worsley, futuro membro del parlamento britannico. Il matrimonio appare inizialmente rose e fiori ma dopo qualche tempo iniziano a mostrarsi le prime crepe, dovute soprattutto alle particolari richieste sessuali dello sposo. Worsley infatti si eccita esclusivamente osservando la moglie giacere con altri uomini e la spinge a intrattenere rapporti adulteri mentre lui guarda tutto dal buco della serratura.

All'inizio del film, sei anni dopo il matrimonio, Seymour fugge dalla principesca dimora coniugale per coronare il suo sogno d'amore con il capitano George Bisset, un amico di famiglia che già da tempo intratteneva avventure con lei. Ma il marito, umiliato agli occhi dell'opinione pubblica, è intenzionato a far valere le proprie ragioni in tribunale, dando inizio a un processo dal quale potrebbe dipendere il destino di entrambi.



La prima donna

Le riprese di questo dramma storico sono datate 2015 ma in esso è già possibile intravedere l'esplosione futura del movimento #MeToo, con il discorso sulla parità dei sessi che è il filo portante dei novanta minuti di visione.

La vita scandalosa di Lady W è ispirato alla vera storia che coinvolse nel diciottesimo secolo l'aristocratica Seymour Fleming, pronta a tutto pur di far valere i propri diritti in una società profondamente maschilista.

Se dal punto di vista estetico e di messa in scena l'eleganza delle produzioni BBC garantisce sempre e comunque un gradevole impatto, con la minuziosa ricostruzione di ambienti e costumi dell'epoca, a convincere meno in quest'occasione è il versante narrativo e non certo per colpa della vicenda trattata, in sé potenzialmente ricca di molteplici sfumature per di più facilmente contestualizzabili ai giorni nostri.

Il problema della sceneggiatura, ispirata dal romanzo biografico di Hallie Rubenhold, è nella sua continua alternanza di flashback e piani temporali, con gli eventi che vengono esposti spesso in maniera troppo veloce e approssimativa.



Avanti e indietro

A pagare maggiormente questi deficit di scrittura è la caratterizzazione dei personaggi, con le figure maschili ovviamente relegate sullo sfondo rispetto alla determinata protagonista, qui simbolo di una battaglia allora agli albori.

Natalie Dormer regge bene tutto questo peso sulle spalle, confermandosi tanto sensuale quanto intensa e adatta a ruoli in costume, ma a tratti anche lei pare vittima degli eventi che avvengono in rapida successione.

L'erotismo potenzialmente suggerito dalla trama si rivela in realtà all'acqua di rose, con l'unico sussulto voyeuristico della serratura a cercare di variare un approccio al sesso altrimenti casto in quanto a esposizione di nuda carne, e le fasi processuali risentono anch'esse di una certa fretta atta a condensare il tutto nel limitato minutaggio.

E allora sono ancora una volta le immagini e l'affascinante colonna sonora a tema a restituire beltà e interesse all'insieme generale, un espediente sul quale la regista Sheree Folkson pare adagiarsi troppo di frequente al fine di coprire le lacune sopra elencate.