La rivincita dei nerds, la recensione del film con Robert Carradine

Lewis Skolnick e Gilbert Lowe, amici fraterni, sono due nerd che si apprestano ad andare a studiare al prestigioso Adam's College. Fin dal loro arrivo però i ragazzi comprendono come la nuova vita sia più dura del previsto, con le angherie dei bulli e le prese in giro da parte delle cheerleader locali che non tardano a mostrarsi in maniera sempre più marcata. In un microcosmo dominato dai successi sportivi, dove anche lo stesso preside è succube dei diktat dell'allenatore della squadra di football, il numeroso gruppo di nerd decide di formare una vera e propria confraternita, sotto il nome di Lambda Lambda Lambda, tentando di rispondere alle provocazioni mettendo a frutto la loro intelligenza.

Pensiero fisso

Ci sono quei film che anche aldilà dei loro reali (de)meriti riescono a diventare dei piccoli o grandi cult, vuoi per la contestualizzazione in un determinato periodo storico vuoi per alcune scene e situazioni radicate nell'immaginario di genere. È il caso de La rivincita dei nerds (disponibile anche su Netflix), titolo diretto nel 1984 da Jeff Kanew che ha tra i suoi portanti padri putativi classici del calibro di Animal House (1978), con un'ambientazione scolastica e varie confraternite annesse. Una similarità solo narrativa con la graffiante e irriverente pellicola di John Landis, giacché in quest'occasione ci troviamo dinanzi ad una commedia triviale e scollacciata che, dopo oltre ottanta minuti in cui volgarità e cattivo gusto (assai controversa la scena del rapporto sessuale "al buio" tra Lewis e la bella cheerleader) la fanno da padrone, prepara il campo ad un finale intriso del più tipico moralismo all'insegna del "volemose bene", scoprendo che forse anche i presunti cattivi poi tanto cattivi non erano. Certo non mancano alcuni momenti divertenti all'interno del racconto, con scherzi via via sempre più cattivi e una discreta caratterizzazione del numeroso ed eterogeneo gruppo di personaggi principali, ma l'impressione generale è quella di un'accozzaglia di battute e gag al fulmicotone agglomerate in un infuso ben presto prevedibile, tra citazioni ad alcuni leit-motiv di quegli anni (soprattutto a livello musicale, con canzoni come Thriller e We are the champions) e riferimenti continui di natura sessuale, lezione poi imparata diversi anni più tanti dalla saga di American Pie (1999) e molti altri titoli epigoni.