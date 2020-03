La resistenza dell'aria, la recensione del film di Fred Grivois

Vincent ha una mira infallibile che lo ha reso un affermato talento del tiro al bersaglio. L'uomo non ha però altrettanta fortuna tra le mura domestiche, con una situazione matrimoniale complicata che viene resa ulteriormente difficile quando il padre, affetto da una malattia degenerativa, si trasferisce in casa sua. I comportamenti sempre più strani e scomodi dell'anziano, che rischia anche di compromettere l'innocenza dei nipotini, costringono Vincent a prendere la drastica decisione di affittare un appartamento dove spostarsi momentaneamente a vivere col genitore, con il rapporto con la moglie Delphine a questo punto sempre più in crisi profonda.

In difficoltà economiche, il protagonista accetta la proposta del misterioso Renaud, conosciuto al poligono, il quale gli offre un'ingente somma di denaro a patto che si trasformi in un cecchino pronto a usare la sua specifica capacità per uccidere determinati obiettivi. Vincent si troverà così coinvolto in un gioco criminale che finirà per mettere in pericolo anche la sua famiglia.

Uno sparo nel buio

Il regista franco-canadese Fred Grivois esordisce dietro la macchina da presa nel 2015 con un thriller nel quale la verità ha molteplici volti e che affronta i dilemmi morali del protagonista, catapultato da un giorno all'altro in una situazione al di fuori del proprio controllo. La resistenza dell'aria si distacca dai classici polar tipici d'Oltralpe per concentrarsi più sul privato del personaggio. Alle prese con complesse vicende personali che rimettono in gioco i suoi ideali fino alla definitiva presa di coscienza nella parte finale, quando si trova ormai invischiato in un intrigo a più alti livelli. Se il tentativo di approcciare il genere tramite una forte connotazione drammatica era sulla carta interessante, l'effettiva messa in scena offre purtroppo più interrogativi che certezze e alla fine il racconto non sembra essere andato di pari passo con le aspettative di partenza. Il film non funziona né dal punto di vista introspettivo, con dinamiche relazionali forzate e poco credibili, né da quello del puro intrattenimento, per via di sequenze d'azione che risentono di una stanchezza stilistica e organizzativa.

Un centro mancato

L'operazione pecca sia dal lato emozionale che nel rimasticamento delle classiche dinamiche di genere, su un binario prestabilito che conduce al prevedibile epilogo senza sussulti di forza. La fredda fotografia incupisce in maniera esagerata le già tetre atmosfere del racconto e non sfrutta il fascino delle varie ambientazioni, trascinando stancamente le fasi chiave della vicenda fino al giungere dei titoli di coda. Un paio di scene sono girate nel porto di Genova, ma della Superba non emerge il tipico fascino per via della limitazione di sguardo.

Il cast spreca in ruoli secondari interpreti di talento come Ludivine Sagnier (la moglie) e Tchéky Karyo (il padre malato). Il protagonista Reda Kateb non ha purtroppo il carisma e il physique du rôle per reggere il peso di un personaggio già mal caratterizzato in fase di sceneggiatura, svuotando d'interesse il cuore stesso di un racconto mai consapevole e deciso sulla strada da prendere.