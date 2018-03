La ragazza della porta accanto, la recensione dell'horror disponibile su Netflix

Nell'estate del 1958 il giovanissimo David, poco più che un bambino, fa la conoscenza della poco più grande Meg che si è trasferita con la sorellina affetta da disabilità motoria nella casa della zia. Le due consanguinee, orfane di genitori periti in un tragico incidente, sono state affidate alla custodia della rigida zia Ruth che vive nella villetta confinante con quella di David insieme ai suoi tre giovani figli maschi. In La ragazza della porta accanto David si prende una cotta per Meg e scopre ben presto come questa sia vittima di angherie fisiche e psicologiche da parte della zia. Inizialmente prende il tutto come un macabro gioco e ritiene che le dure punizioni di zia Ruth siano una crudele forma di insegnamento, col passare dei giorni e l'aumentare delle violenze comprende di dover intervenire prima che sia troppo tardi.

Coming of horror

Adattamento dell'omonimo romanzo di Jack Ketchum, a sua volta liberamente ispirato al caso di cronaca nera riguardante le torture subite dalla giovane Sylvia Likens, crimine che fece scalpore negli States degli anni '60, La ragazza della porta accanto (da non confondere con la commedia dallo stesso titolo di tre anni prima) ci trascina in un'America incapace di vedere al di là del proprio naso e pronta a chiudere un occhio pur di mantenere il quieto vivere. Il regista Gregory Wilson, purtroppo poi finito nel dimenticatoio, mette in scena una storia raccapricciante che adatta le regole dell'horror psicologico ai sadismi del thriller familiare in una vera e propria discesa negli inferi dell'animo umano che non fa sconti. Il film, disponibile su Netflix, lascia sì la violenza fuori campo ma il trauma subito dalla ragazzina è comunque sempre vissuto in prima persona dallo spettatore attraverso lo sguardo del piccolo David, ragazzino innamorato che si rivela essere l'ultima speranza per la vessata protagonista. La narrazione si sviluppa in un lunghissimo flashback che collega prologo ed epilogo in maniera amara e, dopo un inizio apparentemente tranquillo, intesse un crescendo di tensione emotiva che lascia scossi e spaesati. Il rischio di calcare troppo la mano appare evidente ma è un elemento necessario ai fini di ricreare la giusta patina di quell'orrore nascosto dietro il finto perbenismo di certa middle-class d'Oltreoceano. Blythe Auffarth nei panni di Meg si offre con struggente sofferenza a un ruolo sacrificale ma a rubare la scena è la sadica zia di Blanche Baker, incutente timore e genuina crudeltà più della maggior parte dei villain contemporanei.