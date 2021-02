La nave sepolta, la recensione del film Netflix

Inghilterra, 1938. La nobildonna Edith Pretty, vedova di un colonnello, è proprietaria di un immenso terreno nel Suffolk ed è determinata a scoprire se questi nasconda sotto di esso dei tesori di un lontano passato.

La donna assume così Basil Brown, un archeologo dilettante di mezz'età spinto da una grande passione ma poco considerato dai suoi colleghi più affermati. L'uomo si getta a capofitto nell'incarico, convinto anch'esso che quella zona possa celare antiche reliquie dimenticate.

Il suo intuito non sbaglia e infatti Basil scopre che sotto una collinetta si trovano i resti di una nave risalente al periodo anglosassone, utilizzata come dimora tombale di un re. Ma quando la notizia arriva alle orecchie dell'opinione pubblica, l'interesse del British Museum e delle autorità per una scoperta di tale importanza rischia di compromettere il compito di Basil, mentre Edith manifesta dei problemi di salute sempre più gravi.



In amore e in guerra

L'omonimo romanzo di John Preston reimmaginava gli eventi realmente accaduti nel 1939, durante gli scavi di Sutton Hoo, ancor oggi considerati tra le più grandi opere di recupero di oggetti antichi nella storia britannica.

Nel suo passaggio sul grande schermo La nave sepolta mantiene la propria identità narrativa, anche se - soprattutto nella prima parte - il susseguirsi di eventi rischia di essere parzialmente frammentario, complicando così la corretta introduzione ai personaggi principali e alla vicenda. Un difetto comunque smussato col procedere della storia, che riesce a donare il corretto spazio a ognuno di loro e ad ammantarsi di pagine emotivamente intense.

Al suo secondo lungometraggio dopo l'inedito The Daughter (2015), il regista e attore australiano Simon Stone dimostra una certa personalità nella messa in scena, tramite sequenze suggestive suggellate dall'ottimo slancio fotografico, con panorami in campo aperto che tolgono il fiato in più occasioni e permettono di soprassedere su una sceneggiatura come detto non esente da sbavature.



I vivi e i morti

Sbarcato direttamente nel catalogo Netflix come original dopo una brevissima e limitata distribuzione in sala, La nave sepolta è un film marcatamente british nella sua eleganza formale, che si rispecchia pressoché in ogni fotogramma delle due ore di visione.

L'eccellente cura per ambientazioni e costumi, una maniacale attenzione per le scene madri - a caccia di una retorica facile ma non per questo meno coinvolgente - e lo spettro della Seconda Guerra Mondiale che aleggia costantemente, favoriscono un equilibrio di toni e atmosfere, con le figure secondarie che acquistano sempre più spazio e innestano interessanti sottotrame.

La scelta di utilizzare spesso i dialoghi fuori campo anche quando si introducono nuove situazioni risulta a tratti poco precisa, così come l'eccessiva drammatizzazione di certi passaggi chiave. Ma nel suo complesso l'insieme funziona e in almeno due campi rasenta l'eccellenza.



Il primo è la dolente e ipnotica colonna sonora, in predominanza di pianoforte e violino, che può ricordare le malinconiche sonorità di quella del compianto compositore islandese Jóhann Jóhannsson, e il secondo è naturalmente lo straordinario cast: da Ralph Fiennes e Carey Mulligan nei ruoli principali fino a Lily James e Ben Chaplin in vesti di magnifici comprimari, le interpretazioni sono da incorniciare nella loro totalità.

Il vero e proprio valore aggiunto di un'operazione interessante ma a tratti timorosa di osare qualcosina in più.