La grande Gilly Hopkins, la recensione del film di Stephen Herek

L'undicenne Gilly è una ragazzina piena di rabbia che, in seguito all'abbandono della madre quando era ancora in fasce, ha trascorso la propria infanzia da una casa adottiva all'altra, non trovando mai il proprio equilibrio e finendo sempre per dover cambiare continuamente città. In La grande Gilly Hopkins l'ultimo tentativo dell'assistente sociale Ellis la porta a trasferirsi nella dimora dell'anziana signora Trotter, la quale ha già in affidamento un bambino con gravi problemi dialettici. Anche qui Gilly fatica inizialmente ad ambientarsi, fantasticando sempre di poter incontrare nuovamente l'amata genitrice, ma con lo scorrere dei giorni comincia a creare una sincera affezione verso la sua nuova "famiglia" e tenta di relazionarsi anche nel difficile territorio scolastico.

La ricerca della felicità

Ha due anni in più rispetto al suo personaggio la protagonista Sophie Nélisse, giovane attrice già apprezzata in Monsieur Lazhar (2011) e Storia di una ladra di libri (2013), ma restituisce appieno il profondo disagio di quella difficile età insito già nel romanzo originario scritto nel 1978 da Katherine Paterson. Ed è proprio la giovane interprete, supportata da un cast di lusso (su tutti Kathy Bates e Glenn Close), a rappresentare il maggior punto di forza di questo film per ragazzi che si inserisce senza troppi guizzi nel relativo filone. Il turbolento coming-of-age di una figura così complessa avrebbe richiesto maggiore scavo psicologico, qui rimanente solo in superficie, e il repentino cambio di atteggiamento della Nostra da metà visione in poi risulta più che un'evidente forzatura, atta a trascinare al tipico lieto fine di hollywoodiana memoria - seppur graffiato da risvolti leggermente più amari del previsto. Stephen Herek, la cui altalenante carriera oscilla tra b-movie di genere e produzioni per famiglie, non trova una precisa chiave di lettura con una comicità che fa capolino improvvisamente in una manciata di scene a cercare di speziare un contesto prevalentemente drammatico e spingente all'emozione facile, in un sentimentalismo palesemente forzato che risulta più stucchevole che realmente coinvolgente. E così tra voice-over dei pensieri della ragazzina, l'immaginazione del possibile ritorno della madre e un buonismo di facciata strizzante l'occhio al grande pubblico i novanta minuti di visione si risolvono in un mix di cliché che la prevedibile e pulita confezione cerca di nascondere non riuscendovi del tutto.