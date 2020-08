La formula della felicità, la recensione del film con Sam Rockwell

Doug Varney, farmacista nel negozio del tirannico suocero, vive in una piccola cittadina insieme alla moglie Kara e al figlio dodicenne Ethan. La situazione tra le quattro mura domestiche non è delle migliori, con il matrimonio in una fase di profonda crisi.

Le giornate di Doug si susseguono così tutte uguali fino a quando una sera il protagonista si ritrova a consegnare delle medicine a casa della bella Elizabeth, infelicemente sposata con un uomo ricco e solita affogare il suo malessere in alcool e droghe.

Al loro secondo incontro nasce tra i due una relazione clandestina, che migliora le esistenze di entrambi: Doug finalmente esce dal ruolo di "eterna vittima" e inizia a prendersi le proprie rivincite.

Ma le cose si complicano quando la coppia di novelli amanti progetta di eliminare il facoltoso e spesso assente marito della donna.

Luci e ombre

Una piccola cittadina, dove tutti conoscono tutti, fa da sfondo a questa commedia nera che ripercorre topoi e luoghi comuni del "sogno americano", qui deformato nella sua essenza più spuria e cruda.

Si ride a denti stretti nell'ora e mezza di visione, pur con alcuni passaggi a vuoto e una manciata di evidenti forzature che penalizzano l'organicità del racconto, che ricade spesso su una serie di situazioni stereotipate che ricalcano altri classici a tema.

La formula della felicità tenta di costruire un contesto credibile ma finisce per lasciare in secondo piano il contorno - le figure secondarie sono al grado minimo di caratterizzazione - per concentrarsi esclusivamente sulla coppia di protagonisti, la cui sintonia rischia di condurre entrambi su un sentiero pericoloso.

Quando basta il talento

A oggi unica prova dietro la macchina da presa di Geoff Moore e David Posamentier, anche autori della sceneggiatura, il film procede su una linea retta e parzialmente prevedibile, scossa qua e là da alcuni momenti effettivamente graffianti e riusciti che permettono di chiudere un occhio su altrettante ingenuità di fondo.

Un'ossessione per i primi piani e il costante voice-over di accompagnamento ricalcano topoi ben consolidati, ricreando un'atmosfera familiare e solo in apparenza rassicurante.

Ma se La formula della felicità riesce a risultare accattivante anche a dispetto di alcuni dei succitati limiti, il merito è soprattutto dell'affiatato cast, con comprimari del calibro di Michelle Monaghan e Ray Liotta, camei di lusso come quello di Jane Fonda e il vorace istrionismo di Sam Rockwell.

Quest'ultimo, accompagnato dall'abbagliante fascino di Olivia Wilde, è un vero e proprio fiume in piena, in grado di sfumare su un alone tragicomico un personaggio pronto a tutto pur di ritrovare il proprio posto nel mondo.

Perché alla fine il senso della vita può nascondersi in un messaggio di buon auspicio contenuto in un biscotto della fortuna.