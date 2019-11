La fidélité, la recensione del film erotico con Sophie Marceau

Il cinema di Andrzej Zulawski, regista e sceneggiatore polacco amato da una folta schiera di cinefili, non è mai andato per il sottile: basti pensare solo a due dei suoi film più famosi come Possession (1981), capolavoro horror che mescolava un dramma mystery-erotico a disturbanti e al contempo raffinati tocchi da "monster-movie", o al più recente La sciamana (1996), nuovo viaggio all'inferno trasfigurato attraverso le pulsioni sessuali.

Anche nel caso de La fidélité la carne, intesa come nuda pelle, sublime costante della sua carriera, è al centro di un racconto ricco di metafore e riflessioni sulla fine dei tempi, un percorso apocalittico sulla società del consumo e sulla perdita dei valori.



La storia, libero adattamento contemporaneo del romanzo La principessa di Clèves, il più celebre di Madame de La Fayette pubblicato nel lontano 1678, vede per protagonista la giovane e bella fotografa Clelia, con un futuro assicurato nel settore per via del suo particolare e innovativo stile di tagliare teste e volti delle persone al centro dell'obiettivo. La ragazza ottiene un lavoro a Parigi alle dipendenze dell'ambiguo uomo d'affari McRoi, vecchia conoscenza di sua madre, la quale ora si trova in gravi condizioni di salute. Mentre passeggia per le strade della capitale alla ricerca di nuovi soggetti per le sue opere, Clelia si imbatte casualmente nell'imbranato Cleve, editore di libri per bambini.



L'uomo, promesso sposo proprio della figlia di McRoi, è immediatamente attratto dalla fotografa e dopo diverse insistenze riesce a convincerla ad avere un fugace rapporto. La relazione tra i due evolve in breve tempo, con Cleve che annulla le nozze e si propone a Clelia, che accetta più per ammirazione e convenienza che per reale amore. Quando nella vita della giovane entra il coetaneo Nemo, un affermato collega dal passato misterioso, la protagonista si trova invischiata in un complesso menage a trois nel quale dovrà prendere importanti e drastiche decisioni, mentre nella realtà che la circonda tutto sembra portare a eventi sempre più nefasti.

Gloria e vita alla nuova carne

Oltre due ore e mezza di visione per un apologo (a)morale in cui niente è quello che sembra e tutti nascondono segreti a parte la giovane protagonista, costretta a combattere contro se stessa e il mondo intero pur di tenere fede a una promessa. La fidélité (disponibile anche nel catalogo di Amazon Prime Video) non è un'opera semplice, appare stratificata e spesso disturbante, chiassosa e sbilenca nei suoi eccessi talvolta gratuiti, ma possiede una forza da cinema puro proprio nelle sue evidenti (volute?) imperfezioni.

L'ossessivo stile di Zulawski, da sempre pronto a mettere dinanzi a prove estreme i suoi malcapitati personaggi, cresce progressivamente con lo scorrere dei minuti, destinati a un "inferno sulla Terra" privato di rara potenza emotiva, tutto giocato su un'aggressiva e straziante esposizione dei sentimenti, qui smussati da ogni retorica e fagocitati da un quadro complessivo desolante nel quale la protagonista si trova ingabbiata da un arido palcoscenico di uomini e donne alla deriva morale.



Il menage a trois che arriva nel corso della narrazione è solo una logica e inevitabile conseguenza, che si pone come scontro tra due mondi, quello borghese di Cleve e quello anarchico di Nemo, entrambi volti della stessa medaglia dai quali Clelia si attrae e respinge chiudendo e aprendo le porte della propria anima. Una fotografa disarmata, senza camera in mano, che non riesce a mettere a fuoco ciò che la circonda senza l'ausilio di un obiettivo (non a caso usa l'apparecchio anche nelle situazioni più assurde, come arma di difesa verso quanto le sta accadendo).

Senza freni

Il cineasta polacco utilizza virtuosismi febbrili, da giochi di specchi a spirali scenografiche, da offuscamenti a stranianti soggettive, per rendere altrettanto affascinante la grottesca messa in scena, passando dallo scult al sublime in un battito di ciglia e cercando costantemente un modo per sorprendere o scioccare lo spettatore, tra improvvisi scatti di violenza e momenti apparentemente pù teneri e introspettivi, sempre alla ricerca di un'emozione che non passi inosservata.

Ed ecco così che la narrazione si riempe di situazioni e figure secondarie sopra le righe, in bilico tra poesia e marciume, in un mix tanto insolito quanto coinvolgente che offre più di un motivo per giungere alla conclusione del corposo minutaggio, con un epilogo parzialmente liberatorio che apre nuovi destini e gioca intelligentemente con un discorso metacinematografico che ammanta l'operazione di ulteriore acutezza.



All'interno di una massa così eterogenea, La fidélité si avvantaggia sia dal punto di vista visivo che sonoro grazie a due, perpetui, elementi che caratterizzano l'intero insieme. Il primo è un febbricitante erotismo, passionale e carnale, amplificato dalla morbosa sensualità di Sophie Marceau (ai tempi compagna del regista) che si mette a nudo non solo fisicamente in una delle performance più complesse della sua intera filmografia.

Il secondo è dato dalla struggente colonna sonora di pianoforte che ridonda nell'arco di tutta la visione in una manciata di melodie che accompagnano quasi senza pause il destino della tormentata protagonista.