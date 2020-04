La famiglia Willoughby, la recensione del nuovo film d'animazione Netflix

Quella dei Willoughby è sempre stata una dinastia di poeti, avventurieri, musicisti e grandi uomini di arte e scienza. Una famiglia con un retaggio culturale imponente come i baffi dei loro membri, donne e bambini compresi. Capelli rossi e lanosi e un coraggio senza precedenti, almeno fino all'ultimo discendente, che resta senza nome ed è solo chiamato Mr. Willoughby. Senza capelli, baffi piccoli, viscido e senza cuore, interessato solo a fare le fusa - letteralmente - alla sua amata moglie, anche lei senza nome e conosciuta solo come Mrs. Willoughby. Non esiste niente oltre al loro amore e alla passione avvolgente che li anima, neanche i loro figli Tim, Jane e i gemelli Barnaby.



Questi vivono anzi in un clima di terrore e vengono costantemente messi in punizione o ignorati dai loro genitori, incapaci persino di nutrirli o accudirli come dovrebbero. Questo porta i ragazzi ormai sulla soglia dell'adolescenza a escogitare un piano per liberarsi del padre e della madre e diventare così orfani, in cerca di una nuova e più amorevole famiglia. L'idea la architettano entrando a contatto proprio con una baby orfanella, Ruth, che li convince a creare un viaggio mortale per Mr. e Mrs. Willoughby e provare a essere felici, compito in verità più difficile del previsto a causa dell'arrivo dei Servizi Sociali. Fortunatamente per loro una tata inaspettata arriverà in loro soccorso.



Oltre l'arcobaleno

Tratto dall'omonimo romanzo per bambini scritto da Lois Lowry, La Famiglia Willoughby di Kris Pearn e Rob Lodermeier è un film che concentra la sua vena concettuale sull'essenzialità del nucleo familiare, perfetto o imperfetto che sia. Ha una sua struttura narrativa precisa, presa di peso dal romanzo, eppure in salsa cinematografica sembra perdersi e intrecciarsi troppo lungo la strada, disperdendo energia tematica in un costante susseguirsi di eventi che rende il film iper-attivo e instancabile.

Protagonisti principali sono i quattro pargoli Willoughby, con il maggiore, Tim, alla guida del piano per liberarsi dei genitori. Lui sogna solo di poter mantenere intatto il retaggio della dinastia, guadagnandosi il suo bel paio di baffi e dimostrando di avere lo stesso coraggio e la stessa attitudine all'avventura dei suoi antenati. Jane, la sorella di mezzo, è la più riflessiva e in cerca d'affetto, magnifica cantante con la voce spezzata dall'oppressiva presenza del padre e della madre. I due Barnaby, invece, sono le presenze "inquietanti" del film, sostanzialmente identici, capaci di esprimersi solo con frasi brevi e profondamente ingegnosi.



Nessuno di loro è mai andato oltre gli arrugginiti cancelli della dimora Willoughby, un'antica magione che conserva ancora i colori di un grande passato anche se stretta nella grigia morse della metropoli. Le cose cambiano dopo aver spedito i genitori in un romantico e (si spera) letale viaggio in giro per il mondo, in meglio e in peggio. L'esperienza da orfani si rivela più complessa del previsto ed è solo grazie all'aiuto dell'eccentrica e solare Tata che riescono a trovare un raggio di sole e una speranza in un futuro migliore, che possa condurli oltre l'arcobaleno, verso un mondo di gioie e serenità.

Dicevamo però dell'intreccio: non complicato ma ingarbugliato sì, come i baffi lanuti che tanto desidera Tim. La trama è esigua e facile da seguire, ma è come se l'intero comparto narrativo venisse elettrificato e mutasse costantemente, passando da un risvolto all'altro in uno scatto, uno ogni venti minuti. È tutto pensato per arrivare alla dolce e calorosa conclusione, eppure l'opera sembra mancare di coesione e lascia un po' storditi, in diversi passaggi anche disinteressati.



Detto questo, il comparto animato è vivace, radioso e colorato, interamente costruito in CGI in uno stile molto particolare, che richiama alla mente la stop motion ma che stop motion non è. I capelli dei protagonisti e le nuvole sono come corde intrecciate, gli sfondi squadrati e appiattiti, le linee somatiche dei personaggi ideate su basi geometriche essenziali.

Un appeal originale e accattivante che gioca molto con i cromatismi e gli ambienti che crea, senza mai raggiungere un virtuosismo che possa comunque dirsi elegante o raffinato.

Menzione speciale per il gatto narratore, la cui voce in lingua inglese è di Ricky Gervais, che dona un tocco britannico in più al progetto e lo rende anche più fiabesco. La Famiglia Willoughby si accosta in qualche modo ad alcune delle vibrazioni di Una serie di sfortunati eventi, mettendo al centro della narrazione degli orfani in balia del sistema in un mondo del tutto fantasioso dove esiste anche una sotto-specie di Willy Wonka con una sua fabbrica di caramelle. Estrapola idee da tanti fenomeni della cultura popolare e le manipola per inserirle come nuove in un contesto funzionale e visivamente appagante, nonostante non scateni mai un grande trasporto emotivo, accarezzando però la superficie del cuore dello spettatore. Raccontando l'importanza dell'unione familiare e del focolare domestico, è praticamente un film adatto a questi tempi d'isolamento casalingo. Poteva essere ottimo ma ci si accontenta della sua semplice e candida bontà.