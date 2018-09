La donna più assassinata del mondo, la recensione del film originale Netflix

Parigi, 1932. Il teatro Grand Guignol è sulla cresta dell'onda ma anche nell'occhio della bufera da parte di diversi cittadini che vorrebbero farlo chiudere. Le attrazioni proposte sul palcoscenico sono a tema horror, violente, e la recente serie di brutali uccisioni di giovani donne della zona, perlopiù prostitute, sembra esservi potenzialmente collegata.

Proprio per questo un giovane giornalista locale viene inviato dal suo direttore a osservare sul campo lo spettacolo, sold-out praticamente ogni sera: la star più apprezzata e osannata dello show è Paula Maxa, la quale ama ella stessa definirsi in prima persona La donna più assassinata del mondo.

La carismatica attrice, che ha un profondo e drammatico trauma nel suo passato, vorrebbe smettere prima o poi di recitare quello scomodo ruolo (vittima, giorno dopo giorno, di finte torture ed esecuzioni a sollazzo del pubblico pagante), anche per via di alcune lettere minatorie di un misterioso ammiratore che palesa la volontà di ucciderla nella realtà.

Omicidio in diretta

Paula Maxa è una donna realmente esistita che fin dagli anni '20 divenne una vera e propria celebrità del palcoscenico, morendo per finzione oltre 10.000 volte grazie anche all'ausilio del fido collaboratore Georges, i cui trucchi ed effetti di make-up erano talmente realistici da essere considerati rivoluzionari per l'epoca, capaci di suscitare sentimenti di vero disgusto e terrore nelle platee che accorrevano in massa a godere dei discussi spettacoli.

Il produttore francese Franck Ribière sceglie proprio un personaggio femminile così complesso e ricco di sfumature per il suo debutto dietro la macchina da presa, i cui diritti sono stati acquistati in esclusiva da Netflix che lo rende disponibile come film originale.

L'impronta scelta dal novello cineasta viaggia costantemente tra toni melodrammatici e altri più tipici del noir, con un'ambientazione narrativa che riporta alla memoria in più occasioni le buie strade di Whitechapel e la scia di morti compiuta dal tuttora misterioso Jack lo squartatore.

Sin dal prologo in cui un assassino segue le gambe femminili e il rumore dei tacchi risuona fragoroso in una via deserta, La donna più assassinata del mondo vive proprio su questi contrasti tra atmosfere tensive ed eccessi introspettivi, dando vita a un mix a volte poco equilibrato ma comunque pregno di un morboso fascino.

La morte ti fa bella

Vero è che la sceneggiatura segue una strada sicura e non si prende mai un rischio, prevedibile colpo di scena finale incluso. La potenziale love-story con il giovane giornalista affamato di notizie, la volontà del manager teatrale di spingere al limite la sua interprete nella miglior tradizione da pigmalione-villain del filone, i flashback che ci trasportano (in scene dalla luminosità marcata in aperto contrasto con il buio della sala) fino all'evento chiave che ha cambiato per sempre l'esistenza della protagonista, si rifanno a uno schema base che non offre sorprese di sorta. La violenza, per quanto introdotta nella pura finzione teatrale, ha comunque un suo peso e una manciata di sequenze possono risultare vagamente disturbanti per il pubblico più impressionabile, mentre le parallele vicende del reale serial killer sono smorzate dal fatto che l'identità di questi è praticamente svelata sin dai primi minuti, togliendo quella sana curiosità che avrebbe sicuramente attirato maggiormente l'attenzione dello spettatore.

Interessante, pur nella sua esiguità, il paragone tra cinema e teatro, due mondi simili e distanti al contempo, con il primo che ben presto avrebbe soppiantato il secondo, e non è un caso che i personaggi principali assistano alla proiezione di Doctor X (1932), pellicola diretta da Michael Curtiz che vedeva al centro del racconto proprio un giornalista a caccia di un assassino mascherato.

La colonna sonora gioca un luogo predominante nelle scene chiave, con una partitura musicale che sottolinea i turbolenti stati d'animo e un paio di canzoni d'epoca, e le interpretazioni del cast si rivelano più che efficaci, con una nota di merito per la performance di Anna Mouglalis, sublime nel dar vita con equilibrio a una figura a forte rischio overacting.