La Belle Époque, recensione del film con Daniel Auteuil

Poter viaggiare nel tempo, tornare indietro al periodo della propria vita in cui - secondo i nostri ricordi - si è vissuto meglio. O ci si è imbattuti in un avvenimento speciale. L'incontro con la persona amata, il primo giorno del lavoro dei propri sogni. Qualsiasi epoca ricostruita, a immagine e somiglianza di ciò che viene richiesto dal cliente. Tutto questo - o quasi - è ciò che succede al protagonista del nuovo film di Nicolas Bedos, La Belle Époque, presentato nella sezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2019.

Victor è un vignettista che negli anni '80 ha riscosso un grande successo, diventando uno degli illustratori più noti anche a livello internazionale. Che cosa è cambiato da quel periodo? Pressoché tutto. La società e le persone intorno a Victor si sono ammodernate e omologate talmente tanto che l'uomo non sente più alcuna ragione di vivere.



La Belle Époque è il 1974 per Victor ma può essere qualsiasi anno per ognuno di noi. Di chi rimane ancorato alla speranza di un'esistenza ricca di joie de vivre, di un'epoca passata in cui ci si sentiva padroni di un mondo imperfetto ma pieno di emozioni.



Victor, vignettista depresso

Il film di Nicolas Bedos mette in evidenza un concetto abbastanza inflazionato nel cinema d'oggi e non solo. Victor ha superato da tempo l'età in cui si sentiva pienamente al passo coi tempi e ora deve rincorrere ogni cosa, ma non ne ha voglia. Il mondo corre e l'illustratore vede i protagonisti della sua stessa vita stare al passo coi tempi. Il figlio vive nel presente quello che per Victor ormai è il passato: il suo lavoro gli dona successo e ricchezza, così Maxime (Michaël Cohen) tenta di coinvolgere il padre in ogni modo, cercando così di rinnovare la sua vita - da cui ormai sembra essersi distaccato completamente.



Emblema di questa sua crisi esistenziale è il sempre più difficile rapporto con la moglie Marianne - interpretata meravigliosamente da Fanny Ardant - che rappresenta invece proprio l'esatto opposto di Victor; una donna che si avvia verso l'anzianità con un entusiasmo contagiante, con una fame di novità che finirà per inghiottire in un buco nero anche il marito, vittima della sua stessa disillusione.



Quell'attimo che cambia la vita

Nonostante le distanze, le difficoltà ormai evidenti di trovare un proprio equilibrio, Victor riceve l'invito a tornare al giorno più importante della sua vita. E allora eccolo, il 1974. La stessa stanza d'hotel, lo stesso tavolo allo stesso bar. La medesima atmosfera nelle strade, nei locali, tra le persone. Meno schermi, più conversazioni. L'operazione è semplice, e già affrontata da altre pellicole, ma Nicolas Bedos fa sue tutte le qualità che si riscontrano in una branca importante del cinema francese, capace di raggiungere livelli di puro e grezzo fascino anche solo attraverso pochi e semplici ingredienti.



Una fotografia densa di colori pastello, le musiche dell'epoca funzionali al viaggio a ritroso di Victor e poi il fulcro di tutto: Marianne. Il protagonista sceglie di rivivere l'incontro che gli ha cambiato la vita, l'amore che ha segnato la sua esistenza nonostante tutte le difficoltà del presente. Rivivere la bellezza degli attimi passati con chi ha amato per ricordare come si fa a essere felici e guardare il mondo con un'altra prospettiva.



Gli ingredienti giusti

La Belle Époque non è certo un film trascendentale. In diversi passaggi sembra scivolare su qualche cliché di troppo e la narrazione, soprattutto nella parte centrale, sembra fin troppo ridondante. Ma la qualità principale del film di Nicolas Bedos, che lo differenzia da altri tentativi cinematografici che affrontano il tema del tempo in relazione alla difficoltà dell'uomo di adeguarcisi, è soprattutto nei suoi ingredienti. Semplici ma giusti, connessi alla storia che si vuole raccontare.



In primo luogo un cast perfetto, con interpreti di comprovata esperienza come Daniel Auteuil e Guillaume Canet nei panni del fedifrago e possessivo Antoine. Per non parlare delle splendide attrici presenti: Fanny Ardant e il suo alter ego giovanile, Doria Tillier. Nicolas Bedos incrocia realtà e finzione, gioca con i ricordi di Victor, le citazioni, gli sguardi e i gesti che compongono la vita di una persona, ricordando che la speranza ormai persa può celarsi nei ricordi delle emozioni.