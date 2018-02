L'ultima discesa, la recensione del film con Josh Hartnett

In L'ultima discesa Eric LeMarque è uno snowboarder che si trova a combattere con la dipendenza dalle droghe e, per cercare di dare definitivamente un taglio all'assunzione di sostanze stupefacenti e recuperare il rapporto con la madre, decide di dedicarsi completamente alla sua passione per lo snowboard nelle montagne innevate della Sierra Nevada. Il ragazzo si avventura così in spericolate discese fuori pista ignaro che sulla zona stia arrivando una violenta tempesta, in seguito alla quale il paesaggio si ricopre di una folta nebbia. Eric non riesce a ritrovare il percorso per tornare al campo base ed è costretto ad ingaggiare una strenua lotta per la sopravvivenza in un ambiente ostile, con temperature glaciali e il costante pericolo dell'assalto dei lupi. Una sfida contro la natura che lo porterà ad affrontare i propri demoni.

Lotta per la sopravvivenza

Non vi è dubbio che un titolo come 127 ore (2010) abbia dato rinnovata linfa al genere dei survival movie in condizioni estreme. Anche in questo caso come nel film diretto da Danny Boyle la fonte d'ispirazione è la storia vera di Eric LeMarque, ex-giocatore di hockey finito disperso tra le montagne in seguito ad un'escursione sullo snowboard, raccontata poi anche nel libro biografico scritto dallo stesso protagonista della vicenda, ma l'adattamento si rivela un poco riuscito omaggio all'impresa miracolosa vissuta dall'uomo (comparente anche nei panni di se stesso in una sequenza pre-titoli di coda). Il terzo film diretto dall'ex-stuntman Scott Waugh, seguente Act of valor (2012) e Need for speed (2014), si rivela infatti strutturalmente debole già dalle scelte di sceneggiatura, con la costante presenza di anonimi flashback a raccontare il percorso durante e post adolescenza del Nostro, carta giocata ripetutamente nel sempre più monotono scorrere dei giorni, sempre uno uguale all'altro in attesa di una possibile salvezza. La sporadica presenza di elementi esterni, come l'avvistamento di un lupo affamato o le allucinazioni che affliggono lo sfortunato escursionista, sembrano un mero contentino atto ad allungare il minutaggio. Ne L'ultima discesa manca quel pathos emotivo necessario al reale coinvolgimento empatico, e lo stesso versante drammatico nel contrastato rapporto con la madre, interpretata da Mira Sorvino, si rivela fin troppo enfatico per risultare spontaneo. Josh Hartnett, solo sullo schermo per la quasi totalità dei cento minuti di visione, fa quel che può tra grugniti di sofferenza (non mancano un paio di sequenze discretamente crude) e costanti mantra mentali sul "non mollare mai", ma l'operazione si era già persa dentro ai suoi evidenti limiti.