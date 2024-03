Kung Fu Panda 4 Recensione: il Guerriero Dragone non colpisce più

I film della saga di Kung Fu Panda hanno avuto un andamento molto simile a quelli di Shrek: primo capitolo meraviglioso, il secondo anche meglio, il terzo buono ma non all'altezza dei precedenti. E il quarto? Ecco, l'orco di casa Dreamworks non chiuse esattamente al meglio le proprie avventure, mentre il simpatico panda interpretato da Jack Black intraprende un cammino interessante che non riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità.



Per il Guerriero Dragone è arrivato il momento di accettare la sfida più grande di tutte: andare avanti, cambiare e affidare la propria eredità a qualcun altro. Racconta principalmente questo Kung Fu Panda 4, in un'avventura che in effetti rispetta pienamente le atmosfere scanzonate e giocose dei capitoli precedenti, senza tuttavia replicarne fino in fondo la profondità che li rendeva così trasversali. Un risultato, sia chiaro, che va bene soprattutto per il pubblico più giovane, ma che purtroppo si ferma lì, e questo è un peccato.



Il nuovo Guerriero Dragone

Nella Valle della Pace, ormai, regna incontrastata la tranquillità: il buffo e mitico guerriero ghiotto di ravioli è ormai un eroe affermato e amatissimo, come sempre un po' goffo e distratto, ma soprattutto appagato dalla sua enorme popolarità.



E proprio quando il nostro Po crede di aver raggiunto finalmente la "pace interiore" a lungo agognata, ecco arrivare la prova più difficile di qualunque altro avversario: passare al livello successivo. Per rispettare le volontà del compianto Maestro Oogway, infatti, il protagonista dovrà diventare la nuova guida spirituale della Valle, rinunciando al titolo di Guerriero Dragone dopo aver individuato un successore che dovrà addestrare negli anni a venire. Tutto questo, ovviamente, spaventa e destabilizza Po, che non riesce ad accettare l'idea di intraprendere un nuovo e tortuoso cammino. Purtroppo non c'è tempo per pensare perché una nuova minaccia si profila all'orizzonte: la Camaleonte, una potente maga mutaforma intenzionata ad impadronirsi di ogni singola nozione e tecnica esistente del Kung Fu per diventare imbattibile. Po quindi decide di imbarcarsi in un ultimo viaggio per salutare degnamente il suo ruolo di Guerriero Dragone.



Come detto in apertura, la premessa iniziale del film è molto promettente, in linea con le tematiche dei capitoli precedenti, capaci di porsi con grande intelligenza a metà strada tra spettatori più grandi e più piccoli. Perché se è vero che la parte più intrattenente, fatta di umorismo e gag squisitamente slapstick, guarda prevalentemente ai bambini (comunque le previsioni al box office aprono una sfida tra Kung Fu Panda 4 e Dune 2), il grande merito di Kung Fu Panda sta soprattutto nel parlare di insicurezze e fragilità, nel rivolgersi a chi si sente sempre inadeguato di fronte alla vita. E in questo il quarto episodio parte con una riflessione molto attuale: chi non ha paura di abbandonare la propria zona di comfort per intraprendere un nuovo percorso? Di abbandonare le vecchie certezze senza sapere cosa gli riserverà il futuro? Kung Fu Panda 4 racconta inizialmente della necessità di imparare qualcosa di nuovo, un tema che aprirebbe a riflessioni piuttosto importanti.



Un finale non proprio degno

Purtroppo il film, a partire dal secondo atto dell'avventura fino all'epilogo, non spinge fino in fondo su questo argomento, preferendo concentrarsi quasi esclusivamente sull'umorismo e sull'azione. Una scelta che, in termini di narrativa e toni, mantiene il lungometraggio su toni perlopiù infantili.



Divertendo, e anche tanto, perché ci troviamo di fronte a uno degli episodi più spassosi in assoluto, ma senza andare troppo oltre. Da un'epopea che molto probabilmente "cala il sipario" sulle battaglie di Po (sappiamo infatti che Kung Fu Panda chiude il cerchio per la saga), lasciando comunque aperti diversi spiragli possibili per nuove avventure future, era forse lecito aspettarsi più profondità, più emozioni.



Di base può andar bene anche così, dato che il vero percorso di sviluppo e di autoaffermazione del Guerriero Dragone avviene soprattutto nei primi due capitoli, soprattutto tenendo conto che Kung Fu Panda 4 intrattiene piacevolmente. Ma, come detto, lascia una punta di amarezza pensando a quel che avrebbe potuto raccontare senza rinunciare alla sua sfera più leggera e infantile, tenendo anche conto di una messinscena come sempre spettacolare e gradevole.



Anche sul fronte visivo e stilistico siamo ancora abbastanza lontani dai toni epici dei migliori momenti della saga, che contrapposti alla goffaggine del nostro eroe rimangono tutt'oggi cristallizzati e indimenticabili. Ciononostante, sul fronte dell'animazione, Kung Fu Panda 4 è un'opera inattaccabile. Di sicuro non la più rivoluzionaria degli ultimi tempi in casa Dreamworks, visto che da un punto di vista tecnico il film si mantiene su binari abbastanza tradizionali. Non audace e in parte sperimentale come Il Gatto con gli Stivali 2, ma efficace e funzionale. Peccato che anche stavolta, per quanto affascinante e misteriosa, l'antagonista non è esattamente al livello del micidiale Tai Lung o del perfido Shen.