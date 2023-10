Killers of The Flower Moon Recensione: un magnifico e potente Scorsese

Killers of the Flower Moon è Cinema con la C maiuscola. Perché è Martin Scorsese che mette in dubbio se stesso, e ovviamente l'America tutta. È un'indagine sull'avidità e sulla crudeltà dell'uomo, a tratti ironica e persino divertente, a tratti cruda, feroce, disturbante. È anche un viaggio attraverso un'America diversa, inedita, quanto meno per il regista di The Irishman (leggete la nostra recensione di The Irishman se l'avete persa). Che racconta un lato in parte inesplorato dell'oscurità e della violenza umana. Un lato marcio, anti-epico e per nulla romantico. E la sua grandezza sta nel fatto che, nonostante la premessa, è un film a dir poco gigantesco e memorabile.



Scorsese si decostruisce

Scorsese parte dal romanzo di David Grann, "Gli Assassini della Terra Rossa", per imbastire un racconto che si pone a metà tra storia romanzata e indagine d'inchiesta e approfondire la strage degli Osage in Oklahoma. Un evento che ha segnato, forse troppo silenziosamente, la storia americana negli anni Venti, quando la cupidigia di un'intera comunità portò allo sterminio - e al successivo insabbiamento - di decine di nativi americani.

Rei di possedere una terra traboccante di petrolio. E si sa, l'uomo bianco brama "l'oro nero" sopra moltissime cose. Sicuramente più della vita degli indigeni. E quindi Killers of the Flower Moon costruisce un intenso dramma dalle tinte true crime, un'epopea lunga quasi tre ore e mezza (inoltre Killers of the Flower Moon segna altri record per Scorsese, sappiatelo) dal ritmo compassato e talvolta quasi anti-climatico, in cui il "mistero" non è l'identità del predatore ma della preda. Un crudele gioco dei dieci piccoli indiani che lo spietato imprenditore William Hale (Robert De Niro) conduce da anni e che si completa quando suo nipote Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) torna dalla leva militare per stabilirsi con i propri parenti e mettere su famiglia. Il piano di William è semplice: combinare matrimoni tra i suoi nipoti e le ricche possidenti indigene, così da ucciderle e appropriarsi della loro eredità. Contando sul fatto che, ovviamente, la polizia locale chiude più di un occhio di fronte alla strage razziale che coinvolge la sfortunata comunità di nativi. Ernest quindi entra nelle grazie di Mollie (Lily Gladstone) mentre il resto della sua famiglia continua ad affondare zanne e artigli tra le sorelle dell'indigena. E lo stesso Burkhart, da predatore quasi inconsapevole, si trasforma nel più famelico dei lupi, avido e insaziabile di fronte all'eventualità di arricchirsi.



Non c'è epica della violenza, in Killers of the Flower Moon. Non c'è eroismo criminale, non c'è spazio per il romanticismo di fronte all'ambizione per la gloria. C'è silenzio, marciume, lo sdegno per i soprusi di un popolo. Emozioni che lasciano spazio a paura, desolazione, disperazione urlata al vento contro l'ingiustizia. Scorsese dirige (e co-scrive, con Eric Roth) un racconto nero, cupo. Venato di sacralità e religione: quella degli Osage, tradizioni e costumi di un popolo oppresso, spogliato e depredato.

Mai perfetto: sono uomini e donne con vizi, difetti, lati oscuri. Affondano solitudine e depressione nell'alcol, nel sesso, nel gioco, nella violenza. Nell'odio e nel disprezzo per "l'uomo bianco". Il quale, d'altro canto, è un lupo rognoso, famelico e subdolo. Mai fiero e orgoglioso, ma messo in ridicolo. Scorsese traccia una linea critica e satirica ben definita, che non glorifica il predatore ma lo rende una maschera, una macchietta, seppur crudele e calcolatrice. È il modo di Scorsese di guardare in faccia l'America e di metterne a nudo errori e contraddizioni, come manifesta la splendida e brillante sequenza finale al termine di una storia che ha il solo - e minuscolo! - difetto di dilungarsi parecchio nell'atto centrale. Una calma prima della tempesta, prima di esplodere con tutta la sua forza drammatica nel segmento finale.



Un film immortale

Una carica drammaturgica potente che ogni singolo volto di Killers of the Flower Moon porta su schermo con fierezza e dolore. È un film che si riflette negli occhi umidi e brillanti dei suoi protagonisti in ogni singolo dialogo, in ogni maledetta scena.

E che, pur nella sua eccellenza generale, alza ulteriormente il livello quando certi protagonisti amplificano la pienezza scenica: DiCaprio e De Niro, complici e complementari. Alieni. Nella mimica, negli sguardi e nell'accento. Al punto che viene da chiedersi come sia possibile recitare così bene, con quella naturalezza, con quel vigore. Pedine di razza che si muovono nelle grazie del Demiurgo perfetto. In uno Scorsese che rimane fedele a più versioni di se stesso: al caos anarchico di una città che è protagonista e parte attiva dei suoi orrori (e poco importa se la cornice, stavolta, è western anziché gangster). Alla sacralità profanata e alla protezione di un'identità culturale, materiale, emotiva. Ad una storia che si costruisce intorno ad un divismo distorto e ridicolizzato. E ad un occhio cinematografico che coglie l'essenza del cinema. Che in tutto, dalle inquadrature alle scelte della splendida fotografia di Rodrigo Prieto fino al sonoro e alle scelte musicali, urla amore smisurato per il classico. Al punto che Killers of the Flower Moon potrebbe essere una pellicola girata cinque, dieci, trenta, quaranta anni fa. Il risultato sarebbe lo stesso: l'ennesima, folgorante opera di un figlio prediletto del cinema.