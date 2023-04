Kill Boksoon Recensione: su Netflix l'avvincente action-movie coreano

Kill Bok-soon è la migliore nel suo lavoro. Peccato che il suo lavoro non sia come tutti gli altri, in quanto la donna è una sicaria professionista al servizio di un'agenzia segreta, guidata dal leader Cha Min-Kyu. Un boss che si sporca anch'esso le mani in prima persona, essendo tra i migliori assassini sulla piazza, tanto che i servizi della "compagnia omicida" sono molto richiesti in tutta la Corea e non soltanto.



Ma Kill Boksoon oltre a tutto ciò è anche la madre di una ragazza adolescente, che si è ritrovata a crescere da sola in quanto il padre non ci è dato sapere che sia - o meglio è in realtà ampiamente intuibile e poi espresso nel corso del minutaggio. Una figlia che si trova ad affrontare un età complessa e che ha problemi a scuola, anche per via di una situazione familiare non certo semplice. La situazione prende una piega imprevista quando Kill Bok-soon si rifiuta di eseguire un incarico, contravvenendo a una delle regole chiave dell'organizzazione, e permette alla sua rivale Cha Min-hee, sorella del capo legata a lui da un rapporto morboso, di scatenarle contro gli altri affiliati, dando inizio ad un resa dei conti senza esclusione di colpi.



Kill Boksoon: l'arte della guerra

Presentato allo scorso Festival del Cinema di Berlino, Kill Boksoon sbarca ora nel catalogo Netflix - potete leggere qui il nostro speciale sulle uscite Netflix di aprile 2023 - per la gioia di tutti gli appassionati del cinema orientale e d'azione. Definito da diverse voci come una sorta di John Wick al femminile, soprattutto per alcune soluzioni a livello narrativo, questa produzione coreana gioca in realtà più con toni grotteschi tipici del filone autoctono, mettendo comunque al centro del racconto la relazione tra il trio di personaggi principali.

La protagonista infatti è anche e soprattutto una madre e le sue difficoltà nel gestire il rapporto con quella figlia dal carattere introverso e ribelle, da poco alla scoperta della sua sessualità e alle prese con una complessa situazione tra i banchi di scuola, dominano buona parte del minutaggio, concedendo ulteriore spazio a quell'anima melodrammatica che ad ogni modo accompagna pressoché costantemente le due abbondanti ore di visione.



Perché qui il genere è ancora una volta sfruttato per raccontare una storia aperta a più sfaccettature, con tanto di flashback che ci mostra il primo incontro tra i due amanti / rivali e tinge di nostalgia la resa dei conti che sarà da lì a venire. Resa dei conti che viene messa in scena con un ispiratissimo sussulto visionario, con le scene di lotta che si moltiplicano all'infinito facendo leva sulla peculiare abilità della Nostra di prevedere le mosse dell'avversario in anticipo.



Ciak, azione!

Certamente anche la gestione delle suddette dinamiche action segue quello stile secco e diretto tipico dei titoli a tema contemporanei, sia orientali che occidentali, e si favorisce una concretezza dei colpi che va di pari passo con uno stile fluido e accattivante, spesso giocato su piani sequenza o rotazioni della macchina da presa che catturano da diverse angolazioni il cuore pulsante dei combattimenti. Le armi da fuoco qui sono limitate al minimo indispensabile, con le mani nude, asce e spade a farla da padrone in quella violenza brutale e accattivante che si eleva a più riprese nel corso della narrazione.

Narrazione che come detto può ricordare proprio quanto visto nella ad oggi quadrilogia del killer interpretato da Keanu Reeves, con tanto di organizzazione segreta di assassini e una caccia al personaggio principale che ha luogo nella seconda metà, tra tradimenti e (prevedibili) colpi di scena. D'altronde il regista e sceneggiatore Byun Sung-hyun, alla sua seconda esperienza in simili contesti dopo il crime-action The Merciless (2017), non va certo alla ricerca dell'originalità, ma di una solida concretezza non priva di leggerezza e di slanci virtuosi qua e là, in grado di intrattenere con il giusto piglio il relativo target di riferimento. Per altri action coreani con protagoniste femminili, leggete la nostra recensione di The Villainess - L'assassina.