Kaali Khuhi, la recensione dell'horror disponibile su Netflix

Shivangi, una bambina di dieci anni, si trasferisce per qualche giorno insieme ai genitori nella casa di campagna in cui è cresciuto il padre. La nonna paterna è infatti gravemente malata e nonostante la ferma opposizione della madre, che non è mai andata d'accordo con la suocera, la piccola è costretta a partire con loro.

Sin dal loro arrivo qualcosa di strano aleggia sulla comunità, con una maledizione che sembra aver colpito il villaggio, causando diversi decessi misteriosi. Shivangi stessa inizia a essere vittima di inquietanti fenomeni e apparizioni e quando i membri della sua famiglia diventano vittima o della follia o di improvvise febbri potenzialmente mortali, sarà proprio lei a rivelarsi determinante per evitare il peggio.



Sole contro il mondo

Sfruttare il genere per lanciare un messaggio e veicolarlo tramite le dinamiche tipiche dell'horror: su Netflix negli ultimi giorni sono arrivati due titoli distanti nella forma ma simili nel contenuto, incentrati su un tema sociale nel quale poi scatenare le ovvie soluzioni del filone.

Se nel folgorante His House si indagava sul dramma dei rifugiati e dell'immigrazione, in Kaali Khuhi si pone invece un forte atto d'accusa contro la società patriarcale tipica del Paese indiano, dove gli uomini hanno non solo potere ma anche diritto di sopravvivenza rispetto alle donne.



Nella cosiddetta "epidemia" che si diffonde a macchia d'olio nelle campagne in cui è ambientata la vicenda, la verità che viene ben presto alla luce è legata a un'antica tradizione di riti sacrificali secondo cui le femmine erano le vittime inermi di un deprecabile folklore.

Non è un caso che nelle fasi finali l'alito di speranza spinge quale metafora per cambiare il corso delle cose, di spezzare quel cerchio che ha causato l'incubo nel quale sono stati trascinati i protagonisti.



Un horror non per tutti

La regista Terrie Samundra, anche co-autrice della sceneggiatura, è al suo esordio assoluto in un lungometraggio ma dimostra già una certa perizia nella gestione di toni e atmosfere, con una buona cura per le immagini capace di generare sequenze suggestive e una altrettanto ferma gestione degli attori a sua disposizione.

Kaali Khuhi non è comunque ancora perfetto, il lento ritmo della narrazione e alcuni risvolti che potrebbero apparire ostici al pubblico occidentale tolgono una parziale omogeneità al ritmo narrativo.

Le stesse fasi chiave del racconto, pur consolidate nelle superstizioni indigene, finiscono per rimandare a prototipi ben più ispirati: il pozzo richiama, volutamente o meno, il supplizio subito da Sadako/Samara di The Ring.



L'ora e mezza di visione sfrutta alcuni cliché del genere, dalle repentine apparizioni in stile jump-scare ai giochi di specchi, con il buio che assume spesso un ruolo determinante nel risolversi di certe situazioni, ma è un limite che si può accettare data la particolarità della rurale ambientazione e il limitato numero di personaggi coinvolti personalmente nella vicenda.



L'importante è che a mancare non sia la tensione e in questo l'esordiente cineasta riesce a costruire un tessuto emotivo di buona presa sullo spettatore, pronto a svelare il mistero insieme a questa bambina coraggiosa, che incarna la voglia di cambiamento di gran parte della società femminile indiana.