Jurassic Galaxy, i dinosauri invadono la galassia su Amazon Prime Video

La saga di Jurassic World, sequel della storica trilogia originale ideata da Steven Spielberg e a sua volta basata sui romanzi di Michael Chrichton, ha diviso il grande pubblico tra estimatori e detrattori: laddove infatti gli effetti speciali di nuova generazione hanno garantito un impatto visivo al solito appagante (ma quanta nostalgia degli animatronics...), la narrazione si è divisa tra un sentito citazionismo e soluzioni ardite non sempre verosimili. In attesa di assistere all'attesa reunion del cast classico, il trio Jeff Goldblum - Sam Neill - Laura Dern, che tornerà a condividere il set nel futuro film della saga, nel catalogo di Amazon Prime Video è comparso da qualche settimana un altro titolo a tema sauresco, la cui natura a basso budget e altrettante scarse idee lo confinano di diritto nella folta schiera di z-movie a tema, in quel sottogenere scult che negli ultimi anni ha ottenuto un numero sempre maggiore di coraggiosi sostenitori. Parliamo quindi di Jurassic Galaxy, in cui - come già ampiamente suggerito dal titolo - le creature preistoriche si preparano a invadere addirittura lo spazio profondo.

Il pianeta proibito

La trama ha inizio quando la nave spaziale Galileo, appartenente a una base da poco esplosa tra le stelle, si schianta sulla superficie di un pianeta sconosciuto. I pochi membri sopravvissuti dell'equipaggio scoprono come quel "nuovo mondo" abbia un'atmosfera simile a quella terrestre e le condizioni vitali siano garantite anche in assenza di tute e respiratori: tra di loro vi sono un ufficiale di sicurezza e il capo-pilota, oltre a un drone-robot a forma di globo che viene usato per l'esplorazione. I superstiti capiscono in breve tempo che il solo modo per fuggire sia quello di raggiungere uno shuttle-pod crollato ad alcuni chilometri di distanza, ma il percorso per arrivarvi sarà tutt'altro che semplice. Il pianeta infatti è abitato da diverse specie di dinosauri, a predominanza carnivora, che daranno non poco filo da torcere ai nuovi giunti, i quali dovranno difendersi anche da ulteriori e inaspettati pericoli nel tentativo di far ritorno a casa.

Un mondo ostile

Non batte bandiera Asylum ma qualitativamente siamo sugli stessi livelli di consapevole mediocrità, purtroppo smussati totalmente da quella gradevole autoironia che caratterizza diverse produzioni della nota compagnia di mockbuster americana. Jurassic Galaxy infatti procede dritto per la sua strada senza avere una parvenza dei propri limiti, tecnici e stilistici, e affastella situazioni sempre più assurde nel corso dei 70 minuti di visione, una durata che sembra maggiore vista la monotonia di quanto accadente su schermo. Senza un minimo di background è impossibile appassionarsi al destino dei protagonisti, ricalcati in maniera caricaturale su vari prototipi: dal coraggioso pseudo-marine all'anziano mentore, dalla donna forte fino a un villain più che improbabile, i personaggi sono privi di personalità e sfumature, costretti a prendere decisioni illogiche tra gesta di eroismo e sacrificio, scena conclusiva su tutte.

Alla fiera del trash

I pessimi effetti speciali non fanno che peggiorare la situazione, con i dinosauri realizzati in una primordiale CG mai combaciante con lo sfondo o nelle interazioni con le potenziali vittime: velociraptor, pterodattili (che volano a più riprese sopra le teste dei superstiti), e l'immancabile tirannosauro caratterizzano la fauna locale, mentre la flora si alterna tra piccole foreste e aspri territori desertici, con ancora una volta gli effetti computerizzati a delineare sfondi più sci-fi oriented, tra lune multiple e aurore boreali.

I fratelli Jon e James Kondelik, alla seconda prova dietro la macchina da presa dopo l'inedito horror Behind the Walls (2018) e figuranti anche come produttori, dimostrano una totale mancanza di idee, tra gratuite soggettive (o dal punto di vista del drone o da quello degli arcaici predatori) e inutili sprazzi di violenza all'acqua di rose. Tanto che vien quasi da rimpiangere i polli giganti di Chicken Park (1994)...