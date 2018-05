Jurassic City, i dinosauri invadono Los Angeles nel film disponibile su Netflix

In un laboratorio segreto sono stati condotti esperimenti per riportare in vita i dinosauri, ma quando un esemplare di velociraptor uccide uno degli agenti di sicurezza l'uomo a capo della struttura decide di inviare provvisoriamente altre tre delle creature in una vicina prigione, sotto stretto controllo militare. In Jurassic City la forza degli animali preistorici riesce però a farli evadere dalla gabbia metallica del furgone in cui erano rinchiusi e questi iniziano a scorrazzare liberamente nell'ambiente carcerario. In una delle celle si trovano anche tre amiche ventenni arrestate per ubriachezza che ora per far fronte alla paradossale situazione si troveranno ad unire le forze con un eterogeneo gruppo di personaggi, tra i quali vi è anche un temuto serial killer condannato alla pena di morte per i brutali omicidi di giovani donne.

La caccia è aperta

Uscito direttamente per il mercato home video americano quattro mesi prima dell'arrivo nelle sale dell'atteso Jurassic World (2015), questo z-movie ne cerca di cavalcare l'hype sin dal titolo facente intuire che i novanta minuti di visione saranno a tema dinosauri. Non una produzione Asylum ma il livello qualitativo è lo stesso, con effetti speciali imbarazzanti nella realizzazione in CG dei velociraptor, dai quali dovrà fuggire l'improbabile gruppo di protagonisti rinchiuso all'interno del carcere, detenuti o secondini che siano. La narrazione è sin da subito poco chiara e non si comprende il motivo logico per il quale gli esemplari vengano mandati nei sotterranei di una prigione e col passare dei minuti diventa sempre più assurda e surreale, con tanto di epilogo lasciante aperte le porte ad un potenziale sequel (fortunatamente mai realizzato). Jurassic City (disponibile su Netflix), ingannevole fin dalla cover in cui un T-Rex (assolutamente assente all'interno del racconto) mette a ferro e fuoco la città degli angeli, prova a colmare gli evidenti limiti tecnici e stilistici con una facile ironia ma, tra battute di bassa lega e personaggi dal carisma imbarazzante (con tanto di Ray Wise che continua a riciclarsi in operazioni sempre più fallimentari) anche il divertimento demenziale rimane una lontana chimera.