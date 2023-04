Johnny - Una nuova vita Recensione: un film Netflix onesto e ben diretto

Con l'avvento delle piattaforme streaming, il cinema polacco sembra aver ritrovato nuova linfa. Magari non sempre i risultati possono dirsi soddisfacenti, ma se non altro questo è sintomo di un'industria che non si ferma e che soprattutto sperimenta in vari generi. Dopo l'action Lesson Plan (che per noi non raggiunge la sufficienza, come potete leggere nella nostra recensione di Lesson Plan) e il passionale Stanotte stiamo insieme (pieno di cliché e nella nostra recensione di Stanotte stiamo insieme vi spieghiamo perché), a partire dal 24 marzo su Netflix è disponibile il lungometraggio drammatico Johnny - Una nuova vita. Diretto da Daniel Jaroszek, ha vinto il premio del pubblico al recente Gdynia Film Festival ed è sicuramente il prodotto migliore tra i tre. Senza dubbio la storia vera da cui è tratto ha fornito un'ottima base di partenza per confezionare una bella storia piena di buoni sentimenti e valori da cui attingere per il quotidiano. Johnny - Una nuova vita racconta dell'amicizia tra padre Jan Kaczkowski e l'ex criminale Patryk. Inizialmente agli opposti, scopriranno di essere più simili di quel che credevano e il legame, consolidatosi nel tempo, darà ad entrambi benefici inaspettati, soprattutto a Patryk.



I volti degli attori Dawid Ogrodnik e Piotr Trojan, rispettivamente padre Jan e Patryk, funzionano molto bene e riescono ad adattarsi ad ogni momento, da quello più giocoso al più intenso. In particolare, oltre alla bravura, il trucco ha reso Ogrodnik fisicamente somigliante alla figura realmente esistita del sacerdote e questo certamente ha avuto i suoi vantaggi anche nella resa della performance. Se bisogna trovare un neo al film di Jaroszek è la retorica che straborda dalla seconda parte in poi, rendendo il tutto un po' troppo favolistico e inverosimile.



Un incontro che cambia la vita

Patryk è un delinquente, un criminale che è stato sorpreso a compiere una rapina. Inoltre, ha dei debiti con un altro malavitoso da saldare entro pochi giorni. La sua vita è al limite, sembra avere una scadenza e nessuna via d'uscita.

Per la rapina viene condannato, ma gli viene concessa la possibilità di scontare la pena servendo la sua comunità. Viene mandato presso l'ospizio di San Padre Pio, un'idea nata dalla mente di padre Jan Kaczkowski. Il sacerdote svolge la sua professione in modo molto particolare, attirando anche i rimproveri dei suoi superiori. Egli ha deciso di dedicare la propria vita ad aiutare chi si trova ad attraversare un momento difficile e si sente abbandonato dalla società, quando questa li considera ormai finiti e falliti. Padre Jan e Patryk si incontrano in ospizio e grazie ai modi gentili e inusuali del sacerdote, il ragazzo comincerà a capire che esiste una vita alternativa al di fuori di quella che ha sempre vissuto. Il problema è che a padre Jan è stata diagnosticata una grave malattia e gli resta poco da vivere. Da un lato abbiamo padre Jan, un sacerdote anticonvenzionale che va contro i suoi superiori pur di seguire la sua idea di religione, fede e solidarietà umana. Dall'altra Patryk, che in fondo è ancora un ragazzo con tutta la vita davanti, anche se la società l'ha convinto di essere senza speranza, ma che in realtà scoprirà di poter nuovamente ricominciare.



L'incontro tra i due non poteva che avvenire nel momento in cui una vita sta per finire (quella di Jan) e un'altra sta per avere inizio (quella di Patryk). La storia non è altro che il viaggio di due uomini che impareranno l'uno dall'altro che esiste una seconda possibilità per tutti. Chi trarrà maggior insegnamento da questo legame è Patryk, cresciuto a pane e violenza e da sempre convinto che il rispetto si possa ottenere e mantenere costante tenendo un atteggiamento da duro. Lavorare nell'ospizio a contatto con i malati terminali, lo porterà a scontrarsi con una realtà che non aveva mai considerato prima.

Non solo la morte come inevitabile punto d'arrivo nella vita di uomo, ma anche la gentilezza e il prodigarsi per gli altri che può rivelarsi salutare anche a chi il bene lo fa. Patryk viene segnato in particolare dal legame con alcuni ospiti della struttura, dopo il quale non potrà più tornare indietro alla sua vecchia vita, ma cominciarne una nuova con accanto la figura di padre Jan. Il sacerdote vive infinite seconde possibilità aiutando chi viene ritenuto un reietto della società. Da sempre padre Jan combatte la vita, sin da bambino, per via di vari acciacchi fisici. Il cancro contro il quale sta lottando è una nuova sfida che vive molto serenamente, perché contro tutto e tutti rimane fedele a sé stesso. Forse, se non è peccato dirlo, ancor prima d'avere fede in Dio, lui ha fede nell'aiutare il prossimo.



Una regia inaspettatamente buona

Johnny - Una nuova vita ha dalla sua una regia sorprendentemente molto dinamica, soprattutto nei primi minuti, ma con buone intuizioni anche lungo tutta la durata di poco meno di due ore. Questo permette alla storia di non perdere mai di vista il ritmo della narrazione e coinvolgere il pubblico nelle scene più intense. Anche la fotografia ha qualcosa da dire. Si adatta perfettamente alle situazioni, passando con naturalezza dai toni caldi a quelli freddi e viceversa. È un film molto curato sotto l'aspetto tecnico. Da non sottovalutare neanche l'elemento musicale.

La colonna sonora è composta da varie canzoni in lingua polacca e tutte sembrano trovare il loro senso d'esistere nel momento in cui accompagnano una determinata scena. E dire che questo non era scontato, perché il regista aveva già una buona storia da raccontare e probabilmente molti suoi colleghi si sarebbero fermati lì. Il grosso del lavoro c'era già, insomma. Invece, a sorpresa, Johnny - Una nuova vita risulta più curato nel suo complesso rispetto a molte altre produzioni ben più grosse e importanti.



Nonostante nella seconda parte scada in un sentimentalismo un po' grossolano e didascalico che porta la vicenda su un piano fin troppo favolistico, di questo film bisogna apprezzare l'onestà. Non vuole fare altro che insegnare e ricordare, attraverso l'amicizia tra padre Jan Kaczkowski e Patryk, che una seconda possibilità esiste anche per l'ultimo degli ultimi e che un'alternativa, se accolta, può salvare la vita.