Jessica per sempre, la recensione dello sci-fi su Amazon Prime Video

In un prossimo futuro dove la società ha perso alcune delle proprie fondamenta civili, la venticinquenne Jessica è a capo di un gruppo di adolescenti, giovani orfani rimasti soli al mondo. Una banda di ragazzi perduti che ha finalmente trovato comprensione e amore in una leader tenace e tenera al contempo. Nel doversi difendere da droni del Governo che non esitano a mietere vittime facendo giustizia sommaria e nella conseguente ricerca di una nuova casa dove vivere, il gruppo affronta i demoni del proprio passato e la ricerca di una normalità tipica della loro tormentata età. Primi amori e prime volte nel tentativo di dar vita a un mondo dove crescere in pace come una famiglia, per sempre.

Una fantascienza terrena

Presentato nella sezione Panorama alla 69° edizione del Festival Internazionale del cinema di Berlino, Jessica per sempre è l'esordio nel lungometraggio della coppia di registi formata da Caroline Poggi e Jonathan Vinel. I due tentano la carta di una fantascienza distopica per tracciare le coordinate di un cinema primigenio atto ad amplificare i vuoti sociali che i giovani d'oggi, vittime e colpevoli al contempo, si trovano spesso ad affrontare nel nostro contemporaneo. Il film parte da una premessa interessante e in fase di sceneggiatura cura con efficacia il substrato narrativo, dovendo fare però i conti con un budget irrisorio che castra sul nascere i potenziali squarci visionari e di genere appiattendo il tutto su toni eccessivamente intimisti e trattenuti. Il costante voice-over della protagonista prova a traghettare le coordinate del racconto, ma il background è volutamente lasciato in secondo piano proprio per via dei succitati limiti produttivi che hanno impedito una più ampia visione d'insieme.

Jessica Forever

I cineasti guardano sulla carta al cinema di rispettati colleghi di culto quali Gregg Araki e Bertrand Bonello, e un paio di passaggi nel ritratto di questa gioventù perduta e obbligatoriamente ribelle si rivelano efficaci. A mancare a Jessica per sempre (disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video) è quel surplus effettistico che avrebbe dovuto abbellire la resa estetica, davvero troppo grezza e scarna per mantenere alto l'interesse per tutti i novanta minuti di visione. Dalle armi usate dagli orfani (che sembrano riproduzioni giocattolo) per affrontare le centinaia di droni, sino alla resa delle sequenze più visionarie, il film paga i succitati deficit in maniera evidente. Lo stesso cast, tolta la bella Aomi Muyock (sguardo glaciale e fisico da modella) nel ruolo principale, è privo del necessario carisma.

Molti dei personaggi al centro del racconto si rivelano in realtà come inermi comparse, concentrando il cuore della storia esclusivamente su un paio di loro e sulla leader. Fra tragiche perdite e sussulti romantici l'operazione lascia intravedere ottimi spunti che non trovano adeguato contraltare nella relativa messa in scena, affidando la profondità di sguardo a una manciata di scene madri (finale incluso) che si rivelano il perfetto emblema del "vorrei ma non posso".