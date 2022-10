La Jefa Recensione: un film Netflix problematico

La Jefa (localizzato in americano come Under Her Control) è il nuovo lungometraggio drammatico diretto da Fran Torres (al suo primo prodotto sul grande schermo dopo due cortometraggi) e scritto da Laura Sarmiento (Eravamo canzoni, Matadero). Centrale all'interno del progetto cinematografico su Netflix (non perdete le uscite Netflix di ottobre 2022), è la relazione e il rapporto tra la giovane impiegata di moda Sofía (interpretata da Cumelen Sanz) e il suo capo Beatriz (che ha il volto di Aitana Sánchez-Gijón) che per salvare una gravidanza indesiderata della sua dipendente, decide di aiutarla a sostenerla, lasciandosi infine affidare il piccolo. Un patto inizialmente voluto da entrambe le parti, che però, nel corso del film si complica per una serie di eventi inaspettati.



Nonostante la pellicola abbia degli spunti interessanti, lo sviluppo del racconto è privo di quella tensione e di quella intensità che avrebbero dovuto restituire al pubblico le difficoltà emotive dei due personaggi principali. I 20 minuti finali, carichi di tensione, non sono però sufficienti a sollevare una gestione insufficiente del materiale registico e narrativo. La realizzazione, prodotta da Feel good Media, Feelgood e Republicana de Cine, è stata distribuita nei cinema spagnoli il 29 aprile grazie a Filmax, mentre Netflix ne ha acquisito i diritti di pubblicazione a livello internazionale ed ha lanciato il film sulla sua piattaforma.



La Jefa: un'ambizione alimentata da un compromesso troppo delicato

La Jefa si apre con un rapporto passionale tra la protagonista, Sofía e il suo ragazzo Nacho (Álex Pastrana), un fuoco ardente che dimostra la complicità tra i due, ma che sta per esaurirsi a causa dell'ambizione. La ragazza, infatti, riesce finalmente a coronare il suo sogno ovvero lavorare come assistente in una casa di moda prestigiosa e conoscere l'affascinante e carismatica dirigente a capo dell'attività, Beatriz.



Un lavoro che purtroppo è incompatibile con il futuro che lei e Nacho vorrebbero costruire. Quando Sofía rimane incinta, è quindi costretta a scegliere se dedicarsi alla vita privata, o sacrificare il suo tempo per la carriera. Inizialmente decisa ad abortire, la giovane viene convinta da Beatriz a tenere il bambino, affidandoglielo visto che non può avere figli, così che la ragazza può continuare la sua scalata nell'agenzia senza intoppi. Rapidamente, però, tutto si complica e non si può più tornare indietro. Il lungometraggio, a livello narrativo, ha l'intento di mostrare al pubblico fino a che punto può arrivare la brama e le aspirazioni professionali con un'idea che effettivamente è funzionale ed efficace il giusto. Allo stesso modo, è ugualmente interessante lasciare intenzionalmente dei vuoti d'ombra nel background di Beatriz e Sofía così da dare allo spettatore la possibilità di riflettere da solo. La sceneggiatura, in questo, ha la pretesa di ibridare il dramma con elementi thriller e mistery, così da incuriosire e tenere incollati gli spettatori sullo schermo. Una scelta che purtroppo fallisce nel momento in cui, all'interno della trama, inizia la vera e propria convivenza tra le due protagoniste. Tale segmento della storia è proprio il punto di rottura dell'intera struttura narrativa, anche perché comincia un lento decadimento a livello emotivo e contenutistico.



Un racconto potenzialmente efficace, ma ostacolato dalla mediocrità

La Jefa, infatti, non riesce per nulla a gestire quella intensità e profondità che è richiesta di fronte ad un carico ideologico così tanto ricco di sfumature: purtroppo, in particolar modo nella parte centrale della trama, avvertiamo pochi momenti di tensione e quelle poche situazioni più emotive e cariche di angoscia sono ostacolate da una mancanza di approfondimento delle due protagoniste.

Lasciare un po' enigmi e misteri sparsi all'interno del lungometraggio è una mossa delicata perché se da un lato può garantire l'attenzione del pubblico, dall'altro necessità di una risoluzione adeguata, sennò questi elementi hanno solamente un valore attrattivo e non funzionale alla costruzione del racconto. Anche la regia, firmata dall'esordiente Fran Torres, non sembra in grado di supportare visivamente ed esteticamente l'idea iniziale che viene abbandonata sempre più a sé stessa mano a mano che il film prosegue. La macchina da presa ha purtroppo un taglio anonimo e freddo e se chiaramente questo distacco va a concretizzare registicamente la tensione tra le due donne, rimane fin troppo lontano dal cuore più profondo del titolo.



Per quanto Beatriz e Sofía siano caratterizzate sufficientemente, quello che va a mancare anche qui è la presenza di personaggi secondari forti che in qualche modo diano forza e intensità alla storia. D'altrocanto, solamente nella parte conclusiva del film si accende un fuoco emotivo rappresentativo ed originale, che alza il livello di quanto abbiamo visto precedentemente, ma che purtroppo non basta per rattoppare uno sviluppo centrale mancante di energia e contenuto.

Tra l'altro il finale vero e proprio, che rimane sospeso in affidamento all'interpretazione del pubblico, appare troppo inconcludente forse perché è la conseguenza di un'accelerazione innaturale ed artificiale che è stata messa in piedi negli ultimi minuti della pellicola. Infine il forte dramma evocato dall'ultima inquadratura non genera quel vigore e potenza che avrebbe dovuto avere.