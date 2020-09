Jack in the Box, la recensione: attenti al demone dalle sembianze di clown

Il giovane Casey si è da poco trasferito dagli Stati Uniti in Inghilterra, con l'obiettivo di dimenticare un recente trauma personale e cercare di ricominciare da zero. Il ragazzo trova lavoro come dipendente in un piccolo museo locale specializzato in antichità di vario genere e tra gli oggetti prossimi a essere esposti vi è anche una misteriosa scatola giocattolo.

Dopo averne maneggiato la combinazione sul contenitore, questo si apre e rivela il suo reale contenuto, ossia una testa di clown dalle fattezze inquietanti. Ma non è soltanto l'orribile aspetto a caratterizzare la figura, in quanto il pagliaccio di nome Jack è in realtà una creatura demoniaca rinchiusa all'interno della scatola secoli prima. Quando questa spaventosa entità viene "risvegliata", la sua sete di sangue dovrà coinvolgere sei individui affinché abbia momentaneamente termine la maledizione.

Casey farà di tutto per evitare che la sua collega Lisa sia destinata a cadere tra le grinfie del babau.



Una risata vi seppellirà

La maschera da clown è una delle figure archetipiche dell'horror moderno, presente in moltissimi titoli a tema ed esplorata in diversi contesti narrativi.

Se il grande pubblico è rimasto terrorizzato dal nuovo dittico ad alto budget di It, già portato in precedenza e con successo sul piccolo schermo nella miniserie televisiva cult degli anni '90, il cinema di genere è ricco di produzioni minori in cui il pagliaccio viene utilizzato senza remore.

Produzioni appunto come questo Jack in the Box, scritto e diretto dal trentenne gallese Lawrence Fowler.

Il regista aveva indagato nel suo titolo d'esordio, Curse of the Witch's Doll (2018), il tema delle bambole assassine e qui replica lo stesso approccio sull'altro villain per eccellenza, contestualizzato a territori demoniaci e paranormali che se da un lato offre discreti spunti, dall'altro finisce per cedere a certe ovvietà imperdonabili al giorno d'oggi.



Il clown maledetto

I novanta minuti di visione possiedono un paio di sequenze tensive, seppur derivative, ma finiscono nella loro complessità per scadere in molteplici ingenuità narrative che tolgono parziale verosimiglianza al procedere della vicenda.

Un'approssimazione intuibile già dal rapido prologo, ambientato dodici anni nel passato, che suggerisce in maniera grossolana il background della mostruosa creatura, di quel Jack in the Box che darà filo da torcere allo spaesato e tormentato protagonista.

La sceneggiatura fallisce nel costruire personaggi credibili, con tanto di gratuiti flashback a tentare di caratterizzarne il substrato psicologico, e gli elementi di contorno risultano scarsamente efficaci se non del tutto inutili ai fini degli eventi.

Se il voto che leggete in basso esprime una timida insufficienza, buona parte del merito è dovuta al morboso fascino della creatura clownesca, con le sinuose e bizzarre movenze dell'attore Robert Nairne - una carriera costellata da ruoli "mostruosi" - e l'ottimo make-up a rendere inquietante al punto giusto la diabolica nemesi del racconto.