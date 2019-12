IT Capitolo Due in Digital Download 4K: la recensione della versione iTunes

Il prossimo 19 dicembre, in "perfetto orario" per il Natale, arriverà in home video IT Capitolo Due, sequel del primo IT diretto da Andy Muschietti nel 2017, giovane autore che ha riadattato per il grande schermo la monumentale e omonima opera di Stephen King - che non soltanto ha accettato di buon grado il progetto, si è anche reso protagonista di un delizioso cameo.

Un cameo che potremo rivivere non solo in DVD, Blu-ray HD e 4K UHD, anche in digital download, con la Warner Bros. che ha deciso di rilasciare versioni fisiche e "virtuali" nello stesso giorno. Se dell'edizione fisica in 4K parleremo abbondantemente in uno speciale dedicato, oggi è il momento di analizzare la versione digitale che sarà disponibile su iTunes, sulla quale abbiamo messo gli occhi e le mani in anteprima.

Il film sarà ovviamente disponibile sulle principali piattaforme digitali di acquisto e noleggio, tuttavia abbiamo scelto di analizzare la variante di Apple poiché la più completa, sia lato tecnico che contenutistico. Torniamo dunque ad affrontare il pagliaccio Pennywise e tutte le cangianti forme di IT seduti comodamente sul divano - e non solo, visto che con il digital download possiamo portare le atmosfere del film ovunque.



IT Capitolo Due in 4K e 1080p

Perché consideriamo la versione iTunes la più completa sul mercato? Beh con dispositivi compatibili (pensiamo alla Apple TV 4K) il film arriva alla risoluzione 4K (inclusa nel pacchetto HD), con tecnologia Dolby Vision e audio Dolby Atmos/Dolby 5.1. Perché segnaliamo il doppio audio? Perché l'Atmos è presente solo con la traccia in lingua originale, in tedesco e in francese, mentre per l'italiano tocca in qualche modo "accontentarsi" del Dolby 5.1 classico. Oltre venti invece i sottotitoli disponibili nel pacchetto, con gli italiani SDH adatti per persone non udenti e ipoudenti.

Se in 4K è impossibile scaricare il film in mobilità (come sempre su iTunes), su iPhone, iPad e Mac, la versione 1080p HD occupa 7,38 GB, non raggiungiamo ovviamente il bitrate della variante Blu-ray ma siamo comunque di fronte a un file si tutto rispetto, impreziosito inoltre dal Dolby Vision che migliora la resa dei colori generali.



Compreso nel package ci sono anche dei contenuti Extra, come ad esempio un video che ci porta all'interno della biblioteca di Derry nell'attico della torre dell'orologio e molto altro. Abbiamo il commento del regista, un primo focus su Pennywise e un secondo sui Perdenti riuniti, una breve intervista a Stephen King in persona e due filmati dedicati alle "estati" dei capitoli Uno e Due. Anche questi "Extras" avranno un loro articolo dedicato, dunque è davvero arrivato il momento di premere Play e mandare il film in riproduzione.



Un'edizione digital di alto livello

A livello qualitativo, perché per il fronte contenutistico vi rimandiamo alla nostra recensione di IT Capitolo Due, la copia digitale offerta da iTunes si è dimostrata sin dai primi istanti di grandissima qualità, sia su TV 4K che in mobilità, su altri dispositivi della Mela. La definizione è eccellente, la compressione spesso impercettibile, con artefatti digitali presenti solo in pochissime scene - e molto molto scure.



Già con la sequenza iniziale del Luna Park si può notare l'alta qualità dei file (4K e 1080p), perfettamente in grado di gestire porzioni di schermo quasi perfettamente nere e colori sgargianti, ben saturati e scintillanti (anche su schermi che non siano OLED). Nei primi piani ben illuminati si nota il grande livello di dettaglio a disposizione, abbiamo in pratica a che fare con un rendering di altissima fattura, che raramente ci farà rimpiangere l'assenza della copia fisica - anche e soprattutto per via dei diversi vantaggi del Digital Download.



Possiamo infatti portare la nostra copia sempre con noi, con un'immagine 1080p precisa anche su iPad, mentre lo schermo OLED di iPhone 11 Max (capace di saltare a 1.200 Nit con l'HDR attivo) rende la visione in mobilità di IT Capitolo Due un'esperienza estremamente appagante, seppur ristretta ai 6,5 pollici. Va fatto un plauso anche dal punto di vista sonoro, o meglio, un mezzo plauso. La traccia multicanale in lingua inglese, disponibile in Dolby Atmos, ha una spazialità splendida, anche in stereo, con i suoni ambientali ben distinti eppure avvolgenti che riempiono la stanza come il nostro orecchio - usando magari cuffie di buon livello.



Lo stesso purtroppo non si può dire della traccia italiana, solo in Dolby classico 5.1, anche se non è questo il maggiore problema. Il mix delle fonti sonore, come spesso avviene con gli adattamenti, è del tutto sbilanciato rispetto alla lingua originale; le voci frontali prendono costantemente il sopravvento, i suoni d'ambiente sono più smorzati e meno precisi, soprattutto quando ricostruiti in lingua italiana (cori, voci lontane e simili). Dettagli certo, che un orecchio allenato a sentire quasi ed esclusivamente tracce in italiano neppure noterà, ma dei quali siamo ovviamente costretti a parlare per completezza.

Ci troviamo in ogni caso di fronte a un'edizione promossa a 360 gradi, qualitativamente anche superiore a quella di IT Capitolo Uno - per via di immagini master di partenza comunque migliori del 2017 e una versatilità senza pari, con immagini eccellenti su ogni dispositivo.