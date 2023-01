Invitati per forza Recensione: una commedia scontata su Prime Video

Ogni matrimonio ha degli ospiti... particolari. Sono solitamente coloro di cui si continuerà a parlare anche quando la festa sarà finita. Lo zio ubriacone, il cugino viscido, magari qualche amico o collega con un vestito inappropriato o una battuta fuori luogo, o chiunque si butti senza pensare sul dancefloor mostrando le sue migliori mosse. Invitati per forza su Amazon Prime Video è una commedia che ci mostra quanto sia facile diventare gli zimbelli delle nozze dei propri parenti in meno di un secondo, magari sbronzandosi al punto da raccontare il proprio tentativo di un ménage à trois ai genitori dello sposo o portando i propri problemi di cuore spiattellandoli durante il brindisi di ringraziamento. Il nostro consiglio è di non perdervi anche i film Amazon di gennaio 2023.



Siete (non) gentilmente invitati alle nozze

Tutti stratagemmi comici che la pellicola diretta da Claire Scanlon utilizza e che vede nel ruolo dei principali protagonisti una gamma di volti conosciuti del cinema e delle serie tv, sullo schermo e anche in piattaforma.

La capofamiglia di questa sgangherata combriccola è la Allison Janney che dopo diverso tempo avevamo ritrovato nella recensione di Lou e che in Invitati per forza si fa mamma chioccia degli interpreti Kristen Bell, Ben Platt e Cynthia Addai-Robinson. Un manipolo di "mezzi" fratelli e sorelle visto il doppio matrimonio della madre con due differenti uomini, i quali si sono allontanati a causa di silenzi e incomprensioni che verranno messi a tavolino nei giorni precedenti al grande passo della maggiore Eloise. Una pellicola che trasporta i personaggi dall'America ai territori della Gran Bretagna, seguendo in qualche modo la tipica linea di scrittura dei wedding movies, catapultando la Alice di Kristen Bell e il Paul di Ben Platt a confrontarsi con quella loro sorella ricca e perfetta, la quale vuole soltanto ritrovare la connessione perduta con quei membri della sua famiglia. Un tentativo che verrà ostacolato dagli intrecci prevedibili dell'opera, che segna per le sceneggiatrici Lizzie Molyneux-Logelin e Wendy Molyneux un approccio semplicistico e poco esplorato, tanto nelle dinamiche private dei personaggi, quanto negli esperimenti comici.



Prevedibile come le cene di famiglia

Basandosi sul libro di Grant Ginder (dal titolo The People We Hate At the Wedding ripreso anche per la versione originale del film), la pellicola avanza senza eccessive difficoltà, ma nemmeno con una spinta ironica che riesca a far simpatizzare lo spettatore. È un problema perché con Invitati per forza non si riesce mai veramente a ridere delle situazioni o dei siparietti in cui vengono incastrati i protagonisti, facendo piuttosto sorridere per una visione senz'altro spensierata, ma che si domanda come sarebbe stato sul serio avere uno script a prova di risata su cui quel cast insieme avrebbe funzionato benissimo.

Lo stesso vale per il portato emotivo dell'opera, da dover sempre rapportare alla dimensione umoristica in cui Invitati per forza si inserisce, non fungendo da aggregatore di ilarità e sentimenti, ma ponendosi solamente come tappeto su cui edificare i conflitti e i legami su cui si fonda la storia.



Temi sulla famiglia, il senso di protezione e di vicinanza che rimangono superficiali, facendosi solo strumenti per portare a compimento il lavoro narrativo. Un racconto che segue comunque tutte le strade tratteggiate all'inizio portandole al loro epilogo, agendo al meglio per il riappacificarsi di questa famiglia e il promettere di rimanersi per sempre accanto. Un film confortante nel suo essere talmente banale. Come capita a tantissime commedie americane. E forse anche a tante cerimonie di nozze.