Insidious: La Porta Rossa recensione: terrore, nostalgia e crescita

Insidious: La Porta Rossa (Insidious: The Red Door in lingua originale) riporta sul grande schermo alcuni terrori primordiali, figli di una saga che ha sempre saputo intrattenere il proprio pubblico, anche a discapito della ripetizione tematica e strutturale che ha poco convinto la critica specializzata in precedenza. Con questo quinto capitolo ci troviamo davanti a una storia che si concentra molto sul proprio passato e su ciò che avevamo visto tempo fa nei primi due film, creando una narrazione sia curiosamente nostalgica che spaventosamente vicina ai suoi due protagonisti principali.



Concentrandosi nuovamente sulle vicende personali e paranormali che da sempre tormentano la famiglia Lambert, Patrick Wilson, il regista, ha modo di proseguire con la trama che ha aperto questa saga cinematografica, cercando comunque di tenere sempre in considerazione i capitoli precedenti e alcuni elementi chiave che abbiamo visto in passato. Così, la porta rossa nel titolo diventa il punto di connessione diretto con ogni terrore mostrato fino a questo momento, un vero e proprio simbolo di congiunzione per una serie di storie (o capitoli) che sembrano avere ancora qualcosa da raccontare (avevamo sottolineato le potenzialità narrativo-temporali della saga anche nella recensione di Insidious 3 - L'inizio).



Ritorno a casa

Insidious: La Porta Rossa è stranamente connesso con un particolare senso di "ritorno a casa", e con alcune sensazioni nostalgiche che non possono non far piacere, almeno nei primi istanti del film.

Chi ha seguito la saga conosce bene le modalità attraverso cui queste pellicole scelgono di parlare al proprio pubblico, coinvolgendolo in contesti spaventosi in cui ci sono ben poche vie d'uscita. Il quinto capitolo non è da meno sotto questo aspetto, cercando di spaventare sia attraverso terrori primordiali che semplici effetti improvvisi. La storia di Insidious: La Porta Rossa riprende 9/10 anni dopo gli eventi a cui abbiamo assistito in Oltre i confini del male - Insidious 2, mettendo di nuovo al centro dei suoi terrori Josh Lambert (Patrick Wilson) e suo figlio Dalton (Ty Simpknis). Pare proprio che la scelta finale presa nel secondo film stia avendo effetti negativi, generando una serie di tormenti che si sono proiettati direttamente sulla loro vita e rapporto. In questo finale, i due hanno scelto di farsi cancellare la memoria, così da dimenticare per sempre gli orrori che avevano vissuto in prima persona, insieme alla famiglia, fino a quel momento. Il passare degli anni, però, non ha reso le cose facili, e quando Dalton si appresta a trasferirsi al college, le ombre di un terribile e indefinito passato tornano a fare capolino.



Rapporto padre-figlio

La tematica principale che muove ogni singolo evento di Insidious: La Porta Rossa è il rapporto padre-figlio, ed è evidente fin dall'inizio. La centralità e l'importanza di questa dinamica non è qualcosa di nuovo per la saga Insidious, anche se adesso assume un significato molto più adulto rispetto al passato, giocando coi protagonisti attuali, su ciò che hanno dimenticato e su ciò che devono ancora imparare. Nel caos spaventoso delle apparizioni e dei tormenti personali, sia Josh che Dalton devono trovare nuovamente se stessi, devono comprendere di nuovo ciò che sanno fare e scendere a patti con alcune capacità che in passato avevano cercato di sopprimere nel profondo.

È proprio questo processo introspettivo a innescare gli eventi principali di una storia sia nostalgica che auto-citazionista, sviluppando una serie di ragionamenti che alimentano la narrazione in due strade apparentemente distinte ma sempre e comunque connesse fra loro. Il cercare a tutti i costi di le proprie origini segna a fuoco il percorso di due esseri umani che non sanno di trascinarsi dietro alcuni traumi impossibili da cancellare, cercando di scendere a patti con entità che neanche loro comprendono.



In questo, la scrittura di Insidious: La Porta Rossa assume caratteristiche intrinsecamente psicologiche, scegliendo di proseguire la storia con un approccio più psicoanalitico. Il cercare di intuire la propria condizione e la scelta di affrontarla rappresentano sicuramente un passo in avanti, pur non portando nulla di nuovo in una saga che gioca molto con gli elementi che da sempre la contraddistinguono.



Paura e disagio

Come anche in passato, in Insidious: La Porta Rossa ritornano tutti gli elementi chiave della saga, rielaborati in una narrazione che cerca di riunire quanto visto fino ad ora, anche in maniera sottile alle volte. Il terrore dell'Altrove sa ancora come avvolgere gli spettatori più navigati, cercando di sorprendere con alcune trovate che capaci di alimentare alimentare la tensione, senza innovare troppo rispetto a quanto visto in passato. La paura resta una costante in tutta la narrazione, anche perché Wilson risulta essere abile nell'inserire inserire gli elementi più disturbanti, giocando continuamente con il ritmo della pellicola e con le sue possibilità di rottura, sia in termini visivi che sonori.

Pur delineando un racconto per immagini relativamente appassionante, questo Insidious: La Porta Rossa non riesce a intrattenere fino in fondo, purtroppo, proponendo una serie di sviluppi che tendono a ripetere momenti passati, in un percorso nel presente sicuramente affascinante, anche se non troppo incisivo. Col proseguire degli eventi si percepisce la mancanza di qualcosa, e questa sensazione permane durante l'intera narrazione che, anche tratteggiando un cammino di crescita e formazione per entrambi i protagonisti, e servendosi di alcune iconografie precedenti, punta a un sentiero che apre, piuttosto che chiudere, optando per uno sguardo verso lidi apparentemente distanti; il tutto delineato con un approccio che verso la fine diventa sia stucchevole che abbastanza sbrigativo (ricordando quello che lo sottolineato anche nella nostra recensione di Insidious: L'ultima Chiave).