L'innocente recensione: una divertente commedia criminale di Louis Garrel

Abbiamo appena incontrato Louis Garrel nella nostra recensione di Le vele scarlatte. L'opera scritta e diretta dal nostrano Pietro Marcello è infatti una pellicola francese, un lavoro definito più leggero rispetto al resto della sua produzione, che al fianco dei protagonisti Raphaël Thierry e Juliette Jouan ha posto l'iconico volto dell'interprete conosciuto in tutto il mondo, e che continua a dividersi tra la filmografia del suo paese e quella internazionale.



Presenza anche, sempre ultimamente, nella recensione di L'ombra di Caravaggio in cui Garrel seguiva pedissequamente l'artista del titolo nel film italiano di Michele Placido, nonché interprete del ruolo di Friedrich Bhaer nell'ultimo adattamento di Piccole donne del 2019. La star parigina torna dunque in Francia per rivestire nuovamente i panni dell'autore. Per mettersi alla direzione della commedia L'innocente, da lui anche sceneggiata, in cui chiama due altrettanto rinomati colleghi e connazionali, quali la Noémie Merlant di Ritratto della giovane in fiamme e il Roschdy Zem di Roubaix, una luce nell'ombra.



I crimini si puliscono in famiglia

Se il suo spostarsi in maniera itinerante da una cinematografia ad un'altra permette a Louis Garrel di potersi confrontare con diversi stili e differenti metodologie dell'industria, quando l'attore torna nella madrepatria si riadatta nuovamente a dei tipici standard francesi, di cui la sua visione si permea completamente.

È ciò che avveniva già con i suoi precedenti film dietro la macchina da presa e lo riconferma anche L'innocente, tra i film di gennaio in sala, che mescola assieme l'alone sospeso delle pellicole della sua terra e una comicità che è lo specchio della stravaganza e della leggerezza comunque grave dello sguardo francese. Un saper far ridere non permettendosi però mai di scomporsi, mantenendo sempre un certo aplomb che non vuol dire rinunciare ad un'anima anche buffa, che per l'appunto proprio L'innocente ricerca e presenta. La storia ha pochi personaggi, un'idea forte e interpreti disposti a giocare con i propri personaggi. C'è una donna innamorata di un ex galeotto, un figlio che tenta di proteggerla e un'amica stralunata che cerca solo un briciolo d'amore. Nelle dinamiche a quattro di una pellicola che non ha necessità di altri protagonisti per poter funzionare, L'innocente tira i fili dell'indagine del personaggio di Abel impersonato da Garrel, il quale finirà per farsi coinvolgere in uno dei colpi del nuovo compagno della madre, che tenterà di salvaguardare per il troppo amore e incastrandosi così nella vita criminale.



L'umorismo francese de L'innocente

Una pellicola dalla struttura semplice come le soluzioni comiche che utilizza, su tutte quella che sembra una grande libertà dal punto di vista della recitazione, la cui spontaneità (o comunque presunta tale) porta un respiro sincero all'umorismo dell'opera, lasciando piacevolmente soddisfatto lo spettatore. Un'ironia che se ha la verve del suo territorio d'appartenenza, la unisce anche alla stesura di intrecci e siparietti in cui l'autore ha inserito un pizzico febbricitante di brio. Quello che, come sottolineato, sono proprio i performer a tirare fuori, non rendendolo fine a se stesso, ma facendolo scoppiettare quando i personaggi entrano in contatto l'uno con l'altro.

Dal più canonico inseguimento in cui il pedinatore si fa presto scoprire (sinceramente esilarante quando, per sbaglio, Abel toglie il freno a mano dalla macchina da cui sta pedinando il marito della madre), ai colori che un'attrice come Merlant sa inaspettatamente ricoprire, L'innocente è il ribaltamento delle situazioni in cui tutto finisce per combaciare al contrario rispetto a come era cominciato. La chiusura di un cerchio che è anche apertura di un destino più emozionante di quello che il protagonista si era concesso fino a quel momento e che i fatti della pellicola sapranno ravvivare. Una commediola che ci insegna che le intenzioni sono tutto, nella vita e nella recitazione. E che non puoi dire di aver goduto pienamente dell'esistenza finché non hai assaggiato almeno un po' di caviale.