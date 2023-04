L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice Recensione: magnifica semplicità

La tranquillità della cittadina di Clermont-Ferrand, centoquaranta mila abitanti nel centro-sud della Francia, è scossa da un attentato terroristico che scuote profondamente la comunità, compiuto da giovani musulmani alcuni dei quali ancora in fuga. Un evento tragico che si intreccia con le vite dei protagonisti, per l'appunto L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice che compongono il titolo italiano del film.



Il primo è Médèrick, uomo timido e riservato che si scopre profondamente innamorato della prostituta di mezz'età Isadora. La donna che lavora sulla strada da oltre trent'anni è anche felicemente sposata e le attenzioni di Médèrick provocano la gelosia del marito, pur a conoscenza del mestiere più antico del mondo con cui la donna si guadagna da vivere. Nel frattempo un giovane arabo senza fissa dimora chiede ospitalità nell'edificio dove abitano Médèrick e i suoi strambi vicini, ma il sospetto che proprio questi possa essere uno degli attentatori rischia di complicare ulteriormente le cose.



L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice: tutti e nessuno

Fin dai primi secondi, nei quali l'ingenuo protagonista si propone candidamente a Isadora chiedendole di far l'amore gratis perché ne è innamorato nonché contrario alla prostituzione, comprendiamo il tono dolce-amaro e tipicamente surreale che caratterizzerà la restante ora e mezzo di visione, pronta a intessere diversi temi e argomentazioni con quel mood sempre a metà tra il sacro e il profano, in maniera tenera e irriverente al contempo.

L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice - adattamento nostrano che sembra citare, volontariamente o meno, il Peter Greenaway di Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante (1989) - è un film raffinato anche dietro la sua anima più sporca e graffiante, con una messa in scena che non risparmia sequenze di brutale erotismo nel mostrare i corpi sgraziati e poco esteti dei due principali amanti del racconto, in realtà al centro di molteplici e diramanti triangoli che si intessono progressivamente nello scorrere dei minuti.



Il terrorismo così viene "sfruttato" in maniera intelligente quale mezzo per una critica sociale arguta e astuta, amabilmente sottotraccia nel designare le contraddizioni di una società multietnica quale quella transalpina che vive ancora di un profondo razzismo e pregiudizio, giustificato o meno da eventi traumatici come l'attentato che espande le varie trame all'inizio del racconto. Allo stesso modo anche il discorso sull'identità di genere e la scoperta della propria sessualità viene affrontato in un'aura leggera e farsesca, con i sospetti sulla gaytudine dei diretti interessati che fanno capolino qua e là in un vicinato impiccione, popolato da bei personaggi sui generis.



Un cinema conosciuto

Un film carico di variegata umanità, ricco di paradossali colpi di scena che si susseguono senza sosta in una logica da commedia dell'assurdo, che mette - anche letteralmente - a nudo i protagonisti e li pone di fronte alle proprie debolezze, mostrandone però anche i complementari punti di forza quando il cuore della storia si avvia su atmosfere più tensive e drammatiche, fino a quell'epilogo che cerca di riconsegnare le rispettive pedine al loro setting originario.

Grazie al numeroso ed eterogeneo cast L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice riesce a catalizzare l'attenzione di chi guarda, con uno slancio emozionale mai retorico e un'ironia sempre in bilico tra note più spassose e altre più cupe, all'insegna di un intrattenimento intelligente che dopo un inizio potenzialmente spaesante conquista senza remore. Come potete leggere nella nostra recensione de Lo sconosciuto del lago (2013), il regista Alain Guiraudie ci aveva già conquistato in passato e qui fa di nuovo centro, trovando l'amalgamo ideale per una pellicola dalle mille intuizioni.



