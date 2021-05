Inheritance - L'eredità, la recensione del thriller con Simon Pegg

Quando Archer Monroe, patriarca di una potente famiglia newyorchese, muore improvvisamente mentre si trova alla guida della propria auto, il suo testamento divide l'ingente patrimonio tra i numerosi familiari.

La figlia Lauren, procuratrice distrettuale di Manhattan, sembra la più scossa dal tragico decesso ed è anche la sola destinataria di un messaggio video girato dal padre nell'evenienza che fosse passato a miglior vita.

Questi la indirizza alla scoperta di un bunker sotterraneo che si trova all'interno dell'immensa proprietà e dopo esservi entrata Lauren scopre che al suo interno vi è tenuto, segregato in condizioni disumane, un uomo. Il misterioso individuo sostiene di essere stato imprigionato in quell'angusta struttura da ben trent'anni e la ragazza è inizialmente preda dello shock.

Domande su domande affiorano nella sua testa e con il passare dei giorni scopre sempre più dettagli sul motivo di tale crudeltà: il suo deperito interlocutore infatti comincia a raccontarle segreti scottanti che riguardano suo padre e che potrebbero rovinare per sempre il nome dei Monroe. Lauren dovrà ora decidere se fare la cosa giusta o lasciare il "condannato" a quell'eterna e oscura agonia senza fine.



Un mistero poco credibile

Dopo il convulso prologo, che pone le basi per quel che sarà, si ha la speranza di assistere a un thriller ricco di mistero e colpi di scena e quando l'evento chiave, base portante di quanto sarà lì a venire, si manifesta in tutta la sua patinata brutalità, ci si attende una storia sempre più colma e interessante.

Peccato che dopo la prima mezz'ora Inheritance - L'eredità cominci già a perdere colpi, con una narrazione che inizia ad arrovellarsi e contorcersi su forzature e inverosimiglianze che tolgono credibilità al cuore emotivo della vicenda, fino a quella rivelazione finale che nulla aggiunge a quanto visto in precedenza, risultando anzi l'ennesima storpiatura di una vicenda che non sa mai dove andare a parare.

Il senso di spaesamento provato dalla protagonista, pronta a mettere in dubbio quanto ha sempre creduto sul padre e sull'intera famiglia, non risulta mai vivo e palpabile per via di una messa in scena eccessivamente rapida e veloce, che impedisce di approfondire appieno i personaggi e le dinamiche tra di esse in atto.



Un'involontaria parodia

Il regista Vaughn Stein, alla sua seconda prova dietro la macchina da presa dopo il già mediocre Terminal (2018) con Margot Robbie, può contare anche in questo caso su un cast delle grandi occasioni, ma non riesce a sfruttarlo appieno.

Lily Collins nelle vesti di tormentato personaggio principale è qui anonima e per nulla coinvolta dalla complessa vicenda che si trova a gestire in prima persona, mentre Simon Pegg - inizialmente irriconoscibile dal trucco - risulta come una sorta di infelice macchietta: certo, vederlo con inedita parrucca grigia e invecchiato/imbruttito dal rozzo make-up è tra i pochi elementi paradossalmente originali di un'operazione altrimenti stantia e incolore, priva di tensione anche nelle fasi che avrebbero dovuto suscitare un minimo di ansia e patimento nello spettatore.

Quella tra i due contendenti è una sorta di partita a scacchi e le numerose false piste con cui la sceneggiatura cerca di ingannare il pubblico, facendolo parteggiare per una determinata evoluzione, sembrano mosse di banali pedine.

Ma un giocatore/spettatore esperto comprenderà sin da subito come tutto non possa essere così semplice e scontato: la carenza di un effettivo senso di sorpresa alla scoperta della verità nelle fasi finali è proprio colpa di un approccio che dietro le sue mancate ambiguità pecca di astuzia, disattendendo la lezione impartita dai grandi classici del filone.