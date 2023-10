Infinite Recensione: Mark Wahlberg non basta per salvare un disastro

Non è un caso che nel 2017, quando la Paramount acquistò lo script, si parlò di un insolito mix tra Matrix - avete letto la nostra recensione di Matrix Resurrections (2021)? - e Wanted - Scegli il tuo destino (2008). Fatto sta che Infinite, recentemente andato a rimpolpare il catalogo Netflix salendo in cima alla classifica dei titoli più visti - dopo aver debuttato tempo fa in esclusiva sul rivale Amazon Prime Video - perde clamorosamente il confronto non soltanto con il cult delle sorelle Wachowski ma anche con il più modesto film di Timur Bekmambetov, rivelandosi un'accozzaglia improbabile di suggestioni esoteriche e rimandi a certo cinema fantastico / fantascientifico recente, senza arte ne parte.



Eppure le premesse sembravano far presagire un film di ben altro spessore, con Antoine Fuqua in cabina di regia - riscoprite la nostra recensione di Training Day (2001) - e Mark Wahlberg davanti alla macchina da presa, con il ruolo di villain affidato a un attore di talento e spesso sottoutilizzato come Chiwetel Ejiofor. Adattamento molto libero del romanzo The Reincarnationist Papers di D. Eric Maikranz, con lo script entrato a far parte della black list del 2017 relativo ai migliori copioni non ancora realizzati, Infinite trascina sin da subito lo spettatore in una storia ad alto tasso di adrenalina, ma spesso confusa e forzata nella scorribanda di eventi che si susseguono incessanti per tutti i cento minuti di visione.



Dimmi chi sei

Storia che vede per protagonista il personaggio Evan McCauley, newyorchese che soffre di una rara e grave forma di schizofrenia fin da quando era adolescente, che gli ha precluso una vita normale. A corto di soldi per le costose medicine che gli servono per non perdere il controllo, realizza una splendida katana per un piccolo narcotrafficante locale ma alla consegna dell'arma la situazione prende una piega imprevista ed Evan si ritrova a fuggire, salvo poi essere arrestato dalla polizia lì accorsa.

Durante l'interrogatorio in caserma gli si presenta un tale Bathurst, che sostiene di conoscerlo da centinaia di anni e che nelle loro vite precedenti hanno spesso combattuto fianco a fianco. Il surreale tête-à-tête viene interrotto dall'arrivo della bella Nora che, a bordo di un fuoristrada iper-accessoriato sfonda il muro e porta via con sé Evan, spiegandogli la storia degli Infiniti.

Infiniti ovvero individui in grado di reincarnarsi dall'alba dei tempi, portando con sé ricordi delle esistenze passate. Una razza di "miracolati" ora divisi in due fazioni: i Credenti, che convivono in pace con l'umanità e cercano di sfruttare le loro capacità per migliorare il mondo, e i Nichilisti, stanchi di quella vita eterna e determinati a scatenare un'apocalisse per evitare futuri ritorni in vita. Evan si ritroverà in mezzo alla battaglia tra queste opposte frange, scoprendo di più sulle sue precedenti incarnazioni e sul proprio ruolo per impedire la fine di tutto.



Perdersi per strada

Sulla carta la sceneggiatura aveva potenzialità da vendere, ma il risultato è un blockbuster che sciupa tutte le possibili sfumature introspettive ed esistenzialiste per favorire uno spettacolo vacuo e tonitruante, dove non conta il perché ma il come. Ecco così che fin dal prologo ci troviamo di fronte a frenetici inseguimenti su quattro ruote, con macchine che "volano" letteralmente da una parte all'altra, combattimenti a mani nude esagitati e vittime di coreografie anonime e un utilizzo di tecnologie avveniristiche improbabile, come quando il villain sfrutta un sistema olografico per controllare dei droni armati a distanza.

Azione, azione e ancora azione e poco altro, realizzata sì con una certa dovizia grazie anche ad un budget di tutto rispetto ma al contempo non scevra da sequenze che rischiano di scadere nel ridicolo involontario, come quando il protagonista salta con la sua moto da un precipizio per atterrare su un aereo in volo, in una sorta di velleitaria impresa alla Mission: Impossible flagellata dagli interventi digitali. Non è un caso che gli sforzi produttivi abbiano garantito anche una notevole varietà di ambientazioni, con le riprese che sono state effettuate in vari angoli del mondo - Gran Bretagna, Cambogia, Nepal, New York, Città del Messico e le Alpi - senza però una precisa idea di come sfruttare il fascino delle relative località, lasciando un sapore da cartolina fine a se stessa che lascia con l'amaro in bocca.



Un'evoluzione sempre più incoerente si fa strada mentre seguiamo il destino di Evan e dei suoi improvvisati compagni di battaglia, ancora una volta ricalcati su certi stereotipi ma privi di carattere e personalità; non che il protagonista interpretato da un Mark Wahlberg più spento del solito possa dirsi maggiormente fortunato, anch'esso soggiacente a dinamiche che lo vedono come eroe per caso, duro e puro dell'occasione, sempre pronto a fare la cosa giusta anche senza obbligatoriamente comprenderne il perché.

E tanti perché se li domanderà lo spettatore mentre assiste ai risvolti sempre più deliranti di una vicenda naturalmente indirizzata al più canonico degli epiloghi, per un film che non emoziona e non appassiona, incapace di nascondere la pochezza del contenuto soltanto con la vacuità di effetti speciali nemmeno poi così memorabili.