Infamous Belli e dannati, recensione: Bonnie e Clyde al tempo dei social

Arielle è nata e cresciuta in una piccola cittadina della Florida, un luogo che non offre molti sbocchi ai giovani e li costringe a una vita di futura mediocrità. La ragazza lavora come cameriera e ha il sogno di fuggire prima o poi lontano, ma scopre che tutti i suoi risparmi sono spariti nel nulla, probabilmente rubati dal fidanzato di sua madre.



Arielle è una grande appassionata di social network e pensa a ottenere quanti più like possibili su internet: per lei infatti quello è il solo modo di sentirsi importante. La sua esistenza cambia da un giorno all'altro dopo l'incontro con Dean, un coetaneo da poco arrivato in città con il quale è amore a prima vista.



Un amore criminale, dato che ben presto la coppia inizia a rapinare negozi e a darsi alla macchia, trovando un insperato successo proprio sul mondo del web. Arielle infatti ha pensato bene di condividere online e senza filtri quanto messo in atto e ha trovato un gran numero di fan che seguono le loro imprese, trasformando Infamous - Belli e dannati in una sorta di moderna reiterazione delle gesta di Bonnie e Clyde che vede tra i protagonisti Bella Thorne (sapevate che Bella Thorne e Benji si sposano?).



Una strada senza ritorno

E proprio a Bonnie e Clyde, figure simbolo di un'epoca criminale americana - quella degli anni '30 - la cui leggenda ha continuato a sopravvivere ancora oggi, si ispirano i due personaggi principali, ennesima versione di innamorati alle prese con il mondo del crimine.

Infamous - Belli e dannati cerca di aggiornare questo modus operandi tipico del cinema di genere inserendo riferimenti alla contemporaneità con l'utilizzo dei sociali network, con le riprese effettuate tramite lo smartphone della protagonista che trovano un insperato e morboso seguito in rete. In questo la sceneggiatura offre una disamina ambigua che, proprio nel suo ripetuto esporsi in tal senso, risulta come invettiva critica contro i pericoli di una realtà, quella virtuale, ormai fuori controllo. E anche l'epilogo non fa che confermare questa sensazione.



Non tutto funziona

Se da un lato l'operazione può quindi dirsi efficace nel suo incisivo tratteggio di un determinato contesto, anche se già sviscerato in lungo e in largo su diversi media, dal punto di vista prettamente cinematografico palesa invece evidenti limiti di messa in scena, con uno stile esasperato e frenetico che impedisce di regalare la giusta profondità alla storia e i personaggi, che vengono sballottati di evento in evento senza un'effettiva continuità.

Infamous - Belli e dannati vorrebbe rinvigorire l'approccio al gangster-movie ma si perde in soluzioni di facile consumo, perlopiù penalizzate da una gestione delle dinamiche action mai realmente convincente: inseguimenti su quattro ruote, sanguinose e rocambolesche rapine e il continuo rimando alla componente tecnologica, tra messaggi in sovrimpressione e l'aumentare di follower, sono infatti privi della necessaria tensione psicologica a tema. Il film si trascina così letteralmente a quel finale introdotto dal prologo, con il voice-over della protagonista che già faceva presagire l'ultima svolta di questa love-story di passione e violenza. E la comunque notevole performance di Bella Thorne nei panni di questa novella Bonnie (vi parlavamo di lei nella recensione di Time is Up) risulta depotenziata dalla caratterizzazione del relativo personaggio, troppo grottesco e macchiettistico per essere anche credibile.