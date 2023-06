Indiana Jones e il Quadrante del Destino Recensione: Tempo Maledetto

Nella sua lunga carriera da archeologo/avventuriero, il professor Henry Jones ha visto cose che non è mai riuscito a spiegarsi. E nel quinto film che lo vede protagonista, a un certo punto, dice che non importa a cosa credi, ma con quanta forza ci credi. Ecco: bisogna avere forza per credere in Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Non perché sia un disastro, ma perché si fatica quasi a capirne il senso. A inquadrare il suo ruolo all'interno di una saga leggendaria, a individuarne un lascito. Perché l'ultima pellicola del franchise diretta da James Mangold intrattiene, sì, ma scivola via: senza infamia e senza lode. Uno schiocco di frusta che non riesce a lasciare il segno.



Predatori di una gloria perduta

Di tempo ne è passato da quando Indy saltava tra i treni e si lanciava da ponti traballanti. E che gli anni siano trascorsi ce lo dice proprio il prologo del film, diviso tra passato e presente, a ricordarci com'era un tempo e com'è oggi il professor Jones. L'ormai celebre sequenza ambientata negli anni trenta, in cui un Harrison Ford ringiovanito da un eccellente lavoro di digitalizzazione prende a schiaffi orde di nazisti mentre tenta di riappropriarsi dell'ennesimo oggetto che meriterebbe di stare in un museo: la leggendaria Lancia di Longino.

Un'avventura, l'ennesima di tante, che tuttavia segnò una svolta cruciale per il protagonista: la scoperta di una sola metà di un'antichissima reliquia, il Quadrante di Archimede, che divenne una vera e propria ossessione per il suo caro amico Basil Shaw. Un lungo incipit che immerge nelle atmosfere classiche della saga prima che la storia ci riporti al presente: tre decenni dopo, nel 1969, in una situazione contrapposta alle gesta atletiche di Indiana Jones. Ormai anziano, ancora più burbero, che litiga con i vicini perché vuole silenzio. Che fatica a farsi rispettare e seguire, in un'aula di ragazzi che sbadigliano e che non lo guardano più con gli occhi innamorati di chi osserva un dio greco. È un Henry sconfitto, stanco, disilluso. Anche quando Helena (Phoebe Waller-Bridge), figlia del caro amico Basil, si presenta alla sua porta per portare avanti le ricerche del defunto padre, affamata di avventura, di pericolo, di soldi. E di aiuto, anche: gli uomini di Jurgen Voller (Mads Mikkelsen), un vecchio avversario di Indiana, sono sulle tracce di Helena, l'unica a possedere le informazioni necessarie a trovare la metà perduta del Quadrante di Archimede, un oggetto grazie al quale il celebre pensatore ellenico poté fare cose incredibili, come prevedere il futuro e... viaggiare nel tempo.



E Jones non ce la fa: è invecchiato, è goffo, non combatte e non scatta più come una volta. Ma in nome dell'amicizia e dell'affetto che prova per Helena, sua figlioccia, ritrova la forza per indossare il cappello e riappendere la frusta alla cintura. In un ultimo viaggio alla riscoperta di se stesso, del suo ruolo nella storia, della sua figura in quanto icona, attraverso una riflessione su cos'è stato, cos'è adesso e cosa sarà Indiana Jones. O almeno, avrebbe potuto (dovuto?) essere così.



Il Tempo Maledetto

Indiana Jones e il Quadrante del Destino parte piuttosto bene, spinge sui pedali giusti, fa quello che deve fare. Un primo atto tra nostalgia, apparizioni classiche e nuovi spunti su cui riflettere. Poi, però, smarrisce la bussola. Si perde tra dialoghi, inseguimenti, esplorazioni subacquee, in una storia troppo diluita, troppo stirata. Due ore e mezza che potevano essere asciugate con sequenze d'azione meno prolisse, con più concretezza nella parte centrale, che si parla addosso tra doppi giochi e fraintendimenti, fino ad un finale che esplode troppo tardi. Che "apre" finalmente la trama per catapultarci con fretta smaniosa verso i titoli di coda, con un taglio davvero brusco che chiude l'ultima avventura del professor Jones lasciando irrisolte molte questioni, troppe riflessioni che avrebbero meritato uno spazio maggiore. E forse addirittura un epilogo diverso, come raccontavano i report sui tanti finali di Indiana Jones 5.

Nel mezzo c'è un racconto che, in fondo, non è nemmeno così male, fatto di personaggi che funzionano ma che non riescono ad esprimere al massimo il loro potenziale. Di una co-protagonista, la Helena di Phoebe Waller-Bridge, che ha presenza scenica e carisma da vendere, ma finisce vittima di una scrittura che non ha mai il coraggio di passarle davvero il testimone (Phoebe Waller-Bridge non rimpiazzerà Indy). Di un antagonista nei cui panni Mads Mikkelsen è sempre perfetto, composto, austero, ma che non ha abbastanza mordente. E di comprimari come il piccolo Teddy (Ethann Isidore), pensato per replicare il ruolo di Shorty che fu di Ke Huy Quan, ma che risulta privo di un arco narrativo convincente e di una crescita coerente. Perché non c'è margine. Non dopo due ore di lungometraggio, quando occorre stringere e tornare a parlare di Indy. Non c'è tempo.



Ed ecco il problema: Il Quadrante del Destino è un film sul tempo. Che sbaglia i tempi. In tutti i sensi: nei ritmi della narrazione, nel respiro dell'azione, nella spiegazione di un soprannaturale troppo astratto. Nessun'arca posseduta, nessun rituale esoterico, nessuna reliquia immortale, nessuna civiltà aliena. Solo "matematica", algoritmi appena accennati e per nulla approfonditi per spiegare la più grande epopea che Indy avrebbe potuto vivere: viaggiare attraverso la storia stessa. La sua e quella dell'umanità. Un Tempo mal gestito. Un Tempo Maledetto.



L'ultima crociata di Harrison Ford

Il quinto film su Indiana Jones è teoricamente l'ultimo della saga. Ma è il primo senza Spielberg. Che comunque rimane molto presente nell'idea di cinema di James Mangold: tutto il primo atto della pellicola è, sostanzialmente, un continuo omaggio spielbergiano da parte del regista di Logan, che cita esplicitamente il suo predecessore soprattutto nella rappresentazione di una patinata America di fine anni sessanta.

Al punto che viene da chiedersi come sarebbe stato se l'ultima grande crociata di Harrison Ford avesse avuto il suo principale demiurgo in cabina di pilotaggio. Anche perché, quando Il Quadrante del Destino necessita di una spinta autoriale nuova, fresca, non risulta memorabile. Mangold riesce a confezionare scene d'azione piacevoli e di buona lettura, ma ripetitive, senza imprimere alcun guizzo alla sua visione. Una scelta che può strizzare l'occhio alla volontà di guardare Indiana Jones con piglio nostalgico e artigianale, ma che tuttavia stride con parte della realizzazione tecnica.



Pur senza eccessive sbavature, gli effetti visivi non gridano al miracolo, e la presenza massiccia del Green screen emerge ad un occhio attento persino laddove le intuizioni registiche funzionano e divertono. D'altronde, la produzione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino è costata circa 300 milioni di dollari, un budget evidentemente investito soprattutto nell'impressionante lavoro di ringiovanimento digitale del suo arcigno protagonista.

E quindi, alla fine, cosa ci lascia davvero Indiana Jones 5? La consapevolezza, forse, che Indy può essere davvero immortale, pur sentendosi fallibile, fuori posto, fuori tempo. Che passano gli anni, i capelli diventano bianchi, le rughe si appesantiscono, ma che Harrison Ford sarà sempre e comunque Henry Jones. E lo è ancora oggi, con ogni fibra del suo essere. Col suo grugno sarcastico, con gli occhi imbronciati. Vale ancora il prezzo del biglietto vederlo con giacca, cappello e frusta (non per nulla Harrison Ford è grato per questa saga). Ed è per questo che, credendoci con forza, Indiana Jones e il Quadrante del Destino può soddisfare chi non desiderava altro: rivedere lui, per un'ultima volta. E forse, alla fine, è lecito non pensare ad altro e tirare un sospiro rassegnato, stanco. Perché ce l'ha insegnato proprio Indy: è il destino dell'archeologo quello di vedere frustrati anni e anni di ricerche.