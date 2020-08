Incubo in paradiso, la recensione del thriller televisivo

Il matrimonio di Samantha McCarthy sta attraversando un periodo di profonda crisi, scaturita dalla scoperta della donna del tradimento da parte del marito, un affermato medico. La donna ha deciso così di trascorrere un periodo di relax sulle spiagge della Florida e ha chiesto alla figlia adolescente Ellie di accompagnarla.

La protagonista non sa che il suo arrivo è stato notato dall'affascinante Javier LeBlanc, un capitano di barca a vela che dietro il rassicurante aspetto e il carattere affabile nasconde degli inquietanti secondi fini e negli ultimi tempi si è già macchiato del rapimento e dell'omicidio di molte turiste capitate tra le sue grinfie.

Dopo aver flirtato una sera con Samantha, l'uomo riesce a convincerla a partecipare insieme a Ellie a un'escursione al largo sulla sua imbarcazione, dove avrà poi luogo il tentativo di sequestro. Ma madre e figlia sono pronte a lottare con le unghie e con i denti per la propria sopravvivenza.

In un mare di guai

Il titolo originale, Deadly Excursion, sottolinea in maniera ancora più esplicita la piega che andranno a prendere gli eventi, ma nonostante le potenziali aspettative di partenza il film si rivela una delusione in piena regola, legato a livello narrativo e qualitativo alle peggiori operazioni pensate per il mercato televisivo d'Oltreoceano.

Incubo in paradiso non schiva infatti quella dozzinalità tipica del settore, con la povertà di mezzi e di idee che traspare fin dal prologo dove una delle prime vittime del villain cerca la fuga su un'isola deserta.

Ralenti utilizzati senza un reale motivo e riprese aeree realizzate tramite droni fanno già capire l'approccio tecnico e stilistico messo in campo dal regista Brian Skiba - anche sceneggiatore e produttore - al quale la qualità artistica evidentemente interessava ben poco.

Alla deriva

E allora ampio spazio è riservato a una scialba estetica da cartolina, con il lusso e i paesaggi da sogno che fanno da sfondo a una vicenda dove il crescendo tensivo rimane solo sulla carta. Difficile appassionarsi a una storia piena zeppa di incongruenze e assurdi colpi di scena, fino a un ulteriore rivelazione nell'epilogo che travalica i limiti della logica e apre le porte a un poco auspicabile sequel.

Il casting delle due protagoniste, biondissime e bellissime tanto da sembrare più sorelle che madre e figlia, non aiuta nell'affezione ai personaggi, con l'ingenuità di fondo che rende ogni scelta forzata e artificiosa, e le stesse motivazioni della nemesi risultano prive di un'effettiva spiegazione.

Nella resa dei conti finale fa capolino anche un anemico sussulto action, con un inseguimento tra una motocicletta e una jeep nella desolazione dell'esotico contesto, ma ormai la pazienza dello spettatore è stata ampiamente messa alla prova per sperare di innescare un potenziale coinvolgimento last-minute.

E viste le succitate e ingiustificabili soluzioni di chiusura, è anche meglio così.