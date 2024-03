Imaginary Recensione: l'infanzia non è mai stata così horror

Chi conosce i film della Blumhouse sa a cosa va incontro guardando Imaginary, l'ultimo horror nelle sale italiane dal 14 marzo (uno dei titoli più attesi tra i film al cinema a marzo 2024). Il re Mida del genere è solito appoggiarsi a trame e strutture convenzionali che alla base hanno un gran potenziale al box office e il lungometraggio diretto da Jeff Wadlow (Obbligo o verità?, Nickname: Enigmista) non smentisce questa regola: una famiglia composta da un padre che a un certo punto sparisce, matrigna e figlie di lui che non sembrano accettare la nuova arrivata, una casa dall'aspetto non troppo rassicurante con annesso seminterrato lugubre e un oggetto malefico che spesso concentra su di sé non solo la capacità d'attrarre il pubblico ma anche il risultato finale. Dove sta l'inghippo?



Che lo spettatore potrebbe anche stancarsi della solita ricetta la cui unica variazione riguarda le proporzioni degli ingredienti. Le reazioni della stampa a Imaginary sono dure e non hanno lasciato dubbi. Se poi aggiungiamo che il film sembra attingere un po' troppo alla visione di James Wan e al suo Insidious (ricordiamolo, punta di diamante tra le produzioni Blumhouse) forse non non basta la cura dell'aspetto visivo e l'inventiva nel creare mondi alternativi a salvare l'opera dall'essere l'ennesimo horror nato già vecchio.



Un nuovo amico

L'orsacchiotto Teddy tiene tra le zampe le redini della storia. È un buon antagonista, probabile iniziatore di una saga, e non a caso il buon colpo di scena a metà trama riguarda proprio lui. È un normale peluche di pezza, ma la caratteristica che lo rende ambiguo sono i suoi occhi. Neri, profondi, l'immaginazione di ognuno di noi porta a vederci di tutto dentro, così come le sue espressioni ci confondono e sembrano cambiare da un momento all'altro. Tra tutti i giocattoli malefici che popolano il mondo del cinema horror non è indimenticabile, ma sa fare il suo dovere. Lo stesso non si può dire della scatola che lo contiene, il film in sé, claudicante nel distribuire la tensione e interessante solo dalla seconda parte in poi.



Jessica, affermata autrice di libri per bambini, si trasferisce nella sua vecchia casa d'infanzia insieme al compagno Max e alle figlie di lui, l'adolescente Taylor e la piccola Alice. La donna cerca costantemente l'approvazione delle ragazze che non hanno ancora superato la separazione dalla mamma, ma soprattutto Taylor le rema contro e ogni scusa è buona per rinfacciarle di essere un'intrusa nella loro vita.

Alice, per via della sua età, si accontenta di giocarci insieme e Jessica mette anche da parte il suo lavoro pur di diventare una buona matrigna. Tutto cambia quando Alice trova nel seminterrato di casa il piccolo Teddy, un orsacchiotto di peluche a cui subito si affeziona. Parla e gioca solo con lui, iniziando anche una caccia all'oggetto tra le stanze della casa. Jessica e Max sono contenti del nuovo amico immaginario di Alice, la sentono ridere di nuovo dopo il distaccamento materno e non si preoccupano, tanto che Max parte lasciando le donne da sole in casa. Jessica crede d'avere la situazione sotto controllo ed è così, ma Teddy inizia ad avanzare richieste che mettono in pericolo la vita della bambina. Qualcosa non va in quel giocattolo. In realtà dagli sguardi di Gloria, ex baby sitter di Jessica ormai anziana che vive lì accanto, qualcosa sembra non andare in tutta la casa... e in Jessica.



È una lunga tradizione quella che trasforma i giocattoli simbolo di innocenza e crescita in veicoli del Male. Le bambole sono assolute protagoniste di questo filone horror e citare Chucky, Annabelle e in ultimo Megan è d'obbligo, ma anche i pupazzi da ventriloquo col tempo hanno saputo ritagliarsi uno spazio, da Profondo Rosso a Dead Silence fino a Saw - L'enigmista.

Poi ci sono i giochi da tavolo come la tavola Ouija e lo stesso obbligo o verità su cui si basa uno dei film precedentemente diretti da Wadlow. Teddy di Imaginary si mette in fila dietro i suoi colleghi e spera non solo d'avere ancora una lunga vita davanti a sé, ma d'essere memorabile abbastanza da non finire nel dimenticatoio. Si impegna, grazie a un'atmosfera di contorno che lo aiuta egregiamente a trasformare il concetto di amico immaginario in qualcosa di sinistro di cui non c'è troppo da fidarsi. È ovviamente protagonista assoluto dell'ultima parte del film, la più interessante, quando è naturale esclamare che c'è un po' di Insidious in questo Imaginary. La dimensione dentro la quale finiscono Jessica, Taylor, Alice e Gloria ha un aspetto inquietante. Domina il blu e l'influenza di Escher nella rappresentazione di un mondo impossibile, quello dell'immaginazione, con metamorfosi repentine di forme e oggetti e distorsioni geometriche. È qui che la regia, raggiunto il suo picco espressivo anche se un po' tardi, è libera e finalmente creativa, non più costretta tra le mura di una casa. Proprio nel suo Altrove (Wan docet) Imaginaryncoglie appieno la lezione Blumhouse: poco budget, sì, ma grandi idee e libertà assoluta nel realizzarle.



Che disastro di famiglia

Imaginary inciampa nella descrizione e caratterizzazione della famiglia. È il punto che più scricchiola, perché è la stessa minestra condita e ricondita più volte negli anni. Indubbiamente brave le attrici DeWanda Rise e Taegen Burns, rispettivamente Jessica e Taylor, e che gioia rivedere un'incursione nel mondo horror da parte di Betty Buckley (era Miss Collins in Carrie - Lo sguardo di Satana di Brian De Palma, 1976), ma la scrittura dei loro personaggi è archetipica. L'horror da sempre si poggia su delle basi consolidate, ma negli anni ha dimostrato anche di saperle svecchiare e rinfrescare.

Non è questo il caso, sviluppati singolarmente e intrecciati tra loro sono sempre gli stessi. E quindi ritroviamo la matrigna che deve farsi accettare dalle figlie del compagno, l'adolescente ribelle e rabbiosa nei confronti del mondo che non chiede altro che essere lasciata in pace, la bambina che è la più sensibile al fascino del Male, il padre totalmente assente e inutile ai fini della trama e infine la vicina di casa, Gloria, che regala qualche emozione, poi cancellata dalla sua uscita di scena resa ai limiti del ridicolo. È una situazione quest'ultima che regala un sottile sorriso, così come qualche scambio divertente tra le protagoniste. Tipico degli horror commerciali, ma anche su questo aspetto abbiamo visto di meglio.



La storia di Imaginary potrebbe non finire qui. Il finale è apertissimo a un ritorno dell'orsetto Teddy o qualche altro suo amichetto peloso. Sono infinite le possibilità di un sequel tanto quanto è infinita l'immaginazione dei bambini. E visto che da questo concetto parte la sceneggiatura scritta dallo stesso Wadlow con Greg Erb e Jason Oremland è meglio lasciare spazio sulla mensola per un altro orsacchiotto malefico.